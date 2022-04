Hy hữu giữa Thủ đô: Gần 200 hộ dân "sống chui" trong chính... nhà của mình

Sống "chui" trong căn hộ đã mua

Phản ánh tới Dân trí, không ít cư dân chung cư số 129D Trương Định (phường Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, họ đã mua nhà của đồng chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đồng Tháp và Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội 22 (Handico 22) và được bàn giao nhà về ở từ năm 2017. Tuy nhiên, tới nay công trình chung cư này vẫn chưa hoàn thiện do các vi phạm của chủ đầu tư khiến nhiều hộ dân tại đây không được chính quyền thừa nhận.

Anh Phạm Đức Vinh - đại diện cư dân chung cư 129D Trương Định - bức xúc cho biết suốt 5 năm qua, gần 200 hộ dân sống tại chung cư này không được các cấp chính quyền cho làm tạm trú thường trú, nhập hộ khẩu, sinh hoạt Đảng, chăm sóc y tế sức khỏe bà mẹ - trẻ em - người cao tuổi, không được điều tra dân số trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở 2019… cũng như làm sổ hồng.

Gần 200 hộ dân đang sinh sống tại chung cư 129D Trương Định (Hai Bà Trưng) đang không được chính quyền thừa nhận các quyền lợi chính đáng do vi phạm chủ đầu tư chưa được khắc phục (Ảnh: Trần Kháng).

Bên cạnh đó, anh Vinh cho biết, quyền an toàn tính mạng tại chung cư này không được đảm bảo do chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận chất lượng an toàn xây dựng phần móng, kết cấu thân, hệ thống cơ điện; an toàn về phòng chống cháy nổ; an toàn chống sét; an toàn vận hành thang máy, xả thải…

"Cư dân nhiều lần phản ánh đến liên danh chủ đầu tư nhưng không nhận được câu trả lời và 2 công ty lại quay ra đổ lỗi cho nhau về những vi phạm liên quan việc không nghiệm thu, chậm nộp thuế. Trong khi đó, chính quyền địa phương cho rằng vi phạm của chủ đầu tư khiến họ không thể làm thủ tục về thường trú, chuyển khẩu cho các hộ dân", anh Vinh nói.

Suốt 5 năm qua, cư dân chung cư 129D Trương Định phải sống trong cảnh ở "chui" tại căn hộ mình mua (Ảnh: Trần Kháng).

Cũng theo vị đại diện cư dân này, trong các cuộc họp với cư dân, ông Dương Quốc Tuấn - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đồng Tháp - đại diện chủ đầu tư dự án thừa nhận, hiện nay, chủ đầu tư đang gặp khó khăn không nộp được tiền thuế đất. Vì vậy, chủ đầu tư không thể hoàn tất thủ tục xin điều chỉnh giấy phép xây dựng phục vụ quyền lợi cho các hộ dân.

Trao đổi với Dân trí ngày 25/4, ông Trần Anh - Chủ tịch UBND phường Trương Định (Hai Bà Trưng) - cho biết, chủ đầu tư bàn giao cho dân vào ở là sai quy định của pháp luật. Các hộ dân làm các thủ tục hành chính như chuyển khẩu, cấp sổ hồng… chưa được phép theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Chủ tịch phường Trương Định, các vướng mắc tại chung cư 129D Trương Định chủ yếu ở đây là do chủ đầu tư dẫn tới quyền lợi của các cư dân chưa được đáp ứng. Phường đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư phải tìm giải pháp khắc phục để hoàn tất các thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng dự án và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Chủ đầu tư chây ì khắc phục vi phạm

Khoảng giữa năm ngoái, Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi liên danh Công ty cổ phần Đồng Tháp và Handico 22 về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại dự án khu nhà ở để bán 129D Trương Định.

Theo đó, liên quan đến việc chủ đầu tư tự tổ chức thi công xây dựng dự án khu nhà ở để bán 129D Trương Định theo Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc (văn bản 3172 ngày 26/05/2017 của Sở QH-KT) khi chưa hoàn thành các thủ tục xin điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định, Bộ Xây dựng đề nghị chủ đầu tư tập hợp hồ sơ, tài liệu pháp lý của dự án, hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng, liên hệ với UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Vi phạm tại chung cư 129D Trương Định của chủ đầu tư nhiều năm không được xử lý triệt để (Ảnh: Trần Kháng).

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan xem xét, hướng dẫn để giải quyết các đề nghị và xử lý các vi phạm của chủ đầu tư liên quan đến dự án đúng quy định để xử lý dứt điểm, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Về nội dung đề nghị hướng dẫn chủ đầu tư trong việc thực hiện xác định cấp công trình của dự án và cơ quan nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, Bộ Xây dựng cho biết, ngày 2/10/2020, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có văn trả lời chủ đầu tư việc nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình chung cư cao tầng 129D Trương Định: "Căn cứ hồ sơ thiết kế``` bản vẽ thi công đã được Sở Xây dựng Hà Nội thẩm định tại văn bản số 3200/SXD-TĐ ngày 17/4/2015, công trình trên là công trình cấp II. Cục Giám định yêu cầu chủ đầu tư báo cáo Sở Xây dựng Hà Nội để được kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định...".

Dãy nhà thấp tầng và lối ra vào chung cư 129D Trương Định còn dở dang, tạm bợ sau nhiều năm cư dân về sinh sống (Ảnh: Trần Kháng).

Liên quan đến việc điều chỉnh giấy phép xây dựng dự án khu nhà ở để bán 129D Trương Định, Bộ Xây dựng cho hay, thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc Sở Xây dựng Hà Nội.

Trước đó, Công an quận Hai Bà Trưng có văn bản đề nghị Thanh tra Bộ Xây dựng cung cấp thông tin để điều tra hành vi lừa dối khách hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế của chủ đầu tư chung cư 129D Trương Định.

Xác nhận với Dân trí, đại diện các hộ dân chung cư 129D Trương Định cho biết, đến thời điểm hiện tại (tháng 4/2022), những bất cập tại chung cư này chưa được giải quyết. Các vấn đề về khắc phục vi phạm trật tự xây dựng và chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính khoảng hơn 30 tỷ đồng cho Nhà nước. "Đến nay chung cư vẫn trong trạng thái công trình đang xây dựng", đại diện cư dân bức xúc.