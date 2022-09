Hơn 300 thương hiệu F&B và thời trang cao cấp sẽ có mặt tại Regal Legend

Khu đô thị du lịch quốc tế Regal Legend thuộc thương hiệu nhà ở 5 sao Regal Homes được phát triển bởi Đất Xanh Miền Trung tọa lạc tại bán đảo Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Khu đô thị cách biển chỉ 120 m, được quy hoạch trở thành kinh đô giải trí và điểm đến trải nghiệm văn hóa - du lịch toàn cầu.

Đại diện Đất Xanh Miền Trung cho biết, chuỗi các shophouse tại khu đô thị sẽ được lắp đầy bởi hơn 60 danh mục thương hiệu F&B - thời trang - giải trí giai đoạn 1. Theo lộ trình, doanh nghiệp có kế hoạch hợp tác cùng 100 thương hiệu giai đoạn 2 và mở rộng tới 300 thương hiệu khi hoàn thành toàn bộ dự án. Cùng với chuỗi lễ hội dự kiến tổ chức xuyên suốt, sự xuất hiện của các thương hiện này hứa hẹn góp phần mang đến những trải nghiệm xứng tầm cho cư dân và du khách quốc tế khi đặt chân đến Quảng Bình.

Đại diện Đất Xanh Miền Trung ký kết hợp tác chiến lược với hơn 60 đối tác thương mại giai đoạn 1 vào ngày 3/9 (Ảnh: Đất Xanh Miền Trung).

Hơn 60 đối tác thương mại lớn trong nước và quốc tế đã và đang xúc tiến hợp tác chiến lược trong đợt này bao gồm: Jumbo Group, McDonald, KFC, Minigood, Xing Fu Tang, Cushman & Wakefield, JLL, GO! Mall, Cinema - CGV (thương hiệu quốc tế); Golden Gate Group, Highlands Coffee, Phúc Long Coffee & Tea, Cộng Cà Phê, Winmart - Masan, Pharmacity, Long Châu, Vinfast - Vingroup, Thế Giới Di Động... Trong giai đoạn 2 dự án, Đất Xanh Miền Trung sẽ xúc tiến ký kết với 100 thương hiệu nổi tiếng và lấp đầy với 300 thương hiệu khi dự án đi vào vận hành toàn bộ các phân khu.

Với mục tiêu nâng tầm Regal Legend trở thành điểm đến trọn trải nghiệm, Đất Xanh Miền Trung đang từng bước xây dựng, vận hành hệ sinh thái tiện ích đa ngành với chuỗi thương hiệu cao cấp phủ kín 2 tuyến phố đi bộ ven hồ Regal Lake Walk và phố đêm ven biển Regal Legend Walk. Loạt thương hiệu từ nhà hàng ẩm thực, quán cafe, cửa hiệu thời trang cho đến đại siêu thị, rạp chiếu phim, flagship store công nghệ… tại Regal Legend hứa hẹn sẽ nâng tầm giá trị sống của khu đô thị 21 ha với chuỗi trải nghiệm mua sắm, giải trí "all in one".

Sau hoạt động ký kết và ra mắt thành công phân khu thấp tầng The River ngày 3/9, Đất Xanh Miền Trung sẽ khai trương khách sạn Regal Collection - mô hình lưu trú tại phân khu The Beach trong tháng 11/2022. Song song đó, các căn boutique hotels kiến trúc đương đại theo phong cách Indochine tại The Beach sẽ đồng loạt được giới thiệu đến giới đầu tư khu vực với tiềm năng khai thác kinh doanh, an cư vượt trội.

Phân khu thấp tầng The Beach tọa lạc ngay mặt tiền cung đường biển Võ Nguyên Giáp, bao quanh bởi các tuyến phố ẩm thực, giải trí, thời trang, sức khỏe… sầm uất. (Ảnh: Phối cảnh boutique hotels 6,5 tầng).

Cùng với phân khu thấp tầng The Beach, khu phức hợp cao tầng Novotel Hotel & Residence tọa lạc vị trí đắc địa với view hướng trọn ra bãi biển Bảo Ninh thơ mộng, dự kiến sẽ ra mắt trong tháng 11 với kiến trúc nghệ thuật ven biển đầy ấn tượng.

Khu phức hợp cao tầng gồm 5 tòa tháp tọa lạc khu B của dự án Regal Legend cao 30 - 40 tầng với khách sạn 5 sao Novotel; 900 căn hộ cao cấp thương hiệu Novotel; 2.600 căn hộ hạng sang, siêu sang và 20.000 m2 sàn thương mại cho thuê thuộc thương hiệu Regal Mall (Ảnh phối cảnh minh họa).

Không chỉ riêng Regal Legend, thời gian tới, Regal Homes còn chứng kiến hàng loạt dự án tại các tỉnh thành với những bước tiến mới: Giới thiệu khu nhà ở đô thị kết hợp thương mại tại TP Quy Nhơn, Bình Định (tháng 9); công bố thông tin 22 căn biệt thự phiên bản Elizabeth - biệt thự đảo ngọc Regal Victoria (tháng 10). Chuỗi sự kiện lễ hội Ánh sáng Quốc tế - Countdown 2023, sự kiện âm nhạc Regal Show kết hợp với Mây Lang Thang cùng hàng loạt các hoạt động, lễ hội định kỳ tại Regal Legend Quang Binh… cũng dự kiến được tổ chức trong năm nay.

Hàng loạt động thái tích cực tại khu đô thị du lịch quốc tế Regal Legend cùng các dự án thương hiệu Regal Homes đang cho thấy nỗ lực cùng tâm huyết của Đất Xanh Miền Trung trong hành trình hướng tới mục tiêu trở thành nhà phát triển bất động sản quốc tế hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.