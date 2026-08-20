HODECO và bước chuyển mình từ nền tảng hơn 35 năm

HODECO bước vào giai đoạn mới trên nền tảng hơn 35 năm hình thành và phát triển (Ảnh: HODECO).

Với những doanh nghiệp đã trải qua nhiều chu kỳ thị trường, bài toán vì thế không chỉ là mở rộng quy mô, mà còn là làm thế nào chuyển hóa nền tảng sẵn có thành năng lực cho giai đoạn tiếp theo. HODECO, với hơn 35 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, cũng đang đứng trước yêu cầu đó.

Từ nền tảng tích lũy hơn ba thập kỷ

Thành lập từ năm 1990, HODECO là một trong những doanh nghiệp bất động sản có lịch sử hoạt động lâu năm tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Quá trình phát triển của doanh nghiệp gắn với nhiều khu dân cư, khu đô thị và dự án nhà ở, qua đó từng bước tạo dấu ấn trong quá trình mở rộng không gian đô thị tại địa phương.

Hơn ba thập kỷ hoạt động tạo cho HODECO một nền tảng kinh nghiệm qua nhiều giai đoạn của thị trường. Nhưng khi thị trường bất động sản ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng phát triển, kinh nghiệm tích lũy cũng cần được chuyển hóa thành khả năng vận hành hiệu quả, thích ứng nhanh và duy trì uy tín trong dài hạn.

Khu biệt thự Đồi Ngọc Tước, một trong những dự án gắn với quá trình phát triển hơn 35 năm của HODECO (Ảnh: HODECO).

Trong thông điệp gửi cổ đông năm 2026, Chủ tịch Hội đồng quản trị HODECO nhấn mạnh định hướng “Kiên định giá trị thực, vững vàng bản lĩnh”. Thông điệp này phần nào cho thấy việc củng cố nền tảng bên trong đang trở thành một trong những trọng tâm của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Bước chuyển bắt đầu từ bên trong

Một trong những thay đổi đáng chú ý nằm ở cách doanh nghiệp tiếp cận vấn đề quản trị. HODECO đang từng bước chuẩn hóa hệ thống, hoàn thiện mô hình vận hành, tăng cường quản trị thương hiệu và nâng cao tính đồng bộ trong quá trình triển khai.

Những thay đổi này không dễ tạo ra hiệu ứng tức thời. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao tính minh bạch, hiệu quả vận hành và khả năng thực thi, một hệ thống vận hành hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trước những thay đổi của thị trường.

Nhìn từ góc độ này, “chuyển mình” của HODECO không chỉ là câu chuyện về hình ảnh hay nhận diện. Quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa kinh nghiệm và những giá trị tích lũy hơn 35 năm thành một hệ thống vận hành phù hợp hơn với yêu cầu của giai đoạn mới.

Phát triển dự án theo định hướng dài hạn

Sự “chuyển mình” cũng được thể hiện trong cách HODECO nhìn nhận hoạt động phát triển dự án.

Nếu tiến độ và kết quả kinh doanh phản ánh hiệu quả của một dự án tại từng thời điểm, thì giá trị dài hạn còn phụ thuộc vào chất lượng quy hoạch, hạ tầng, tiện ích và khả năng hình thành một môi trường sống ổn định theo thời gian.

The Light City - một trong những dự án tiếp nối định hướng phát triển đô thị của HODECO (Ảnh: HODECO).

Theo hướng tiếp cận này, các dự án không được nhìn nhận như những sản phẩm riêng lẻ, mà được đặt trong mối liên hệ với hạ tầng, không gian sống và quá trình phát triển của khu vực. Đồng thời, cho thấy tư duy phát triển của doanh nghiệp đang có sự dịch chuyển, khi giá trị của dự án không chỉ nằm ở sản phẩm bất động sản mà còn ở những đóng góp cho môi trường sống và quá trình phát triển đô thị.

Chuẩn bị cho một chu kỳ mới

Sau hơn 35 năm, HODECO đang bước vào giai đoạn mà kinh nghiệm trong quá khứ vẫn là một trong những lợi thế, nhưng khó có thể bảo đảm giữ được lợi thế cạnh tranh trong tương lai. Khả năng quản trị, thực thi, xây dựng thương hiệu và thích ứng với những thay đổi của thị trường sẽ ngày càng có vai trò lớn hơn.

Vì vậy, quá trình củng cố hệ thống từ bên trong có thể xem là bước chuẩn bị cần thiết trước một chu kỳ phát triển mới. Với HODECO, đây cũng là cách tinh thần “Chuyển mình vươn tầm giá trị” được chuyển từ một thông điệp thành những thay đổi cụ thể hơn trong cách doanh nghiệp vận hành và phát triển.