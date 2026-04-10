Hoàng Huy Group ưu đãi 30% cùng đặc quyền lãi suất 0% cho 36 tháng tại Sky Light

Đây là giải pháp tối ưu giúp nhà đầu tư làm chủ tài sản giá trị thực, đồng thời giảm áp lực về dòng tiền trong dài hạn.

Tiềm lực chủ đầu tư: Lá chắn an toàn giữa biến động lãi suất

Trong giai đoạn tâm lý thị trường còn nhiều thận trọng và lãi suất có những nhịp rung lắc, rào cản lớn nhất đối với nhà đầu tư là nỗi lo về chi phí vốn. Khi nghĩa vụ thanh toán và lãi vay đè nặng, các quyết định đầu tư thường bị trì hoãn. Nhìn vào chính sách "3 năm không lo gốc lãi" mà Hoàng Huy Group vừa công bố - hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc 36 tháng minh chứng cho năng lực tự chủ tài chính của tập đoàn.

Sự phá lệ trong chính sách tại Sky Light cho thấy sự thấu hiểu tâm lý khách hàng. Chủ đầu tư chủ động thiết lập một hệ hành lang an toàn. Điều này tạo nên niềm tin vào tính khả thi của dự án cùng cam kết đồng hành dài hạn.

Khi chủ đầu tư đủ mạnh để làm điểm tựa, nhà đầu tư gạt bỏ tâm thế phòng thủ, chuyển sang trạng thái chủ động săn tìm những sản phẩm chất lượng cao, mang lại khả năng khai thác thực tế ngay tại trung tâm mới của Hải Phòng.

Tiềm lực này cũng cho phép Hoàng Huy Group duy trì tiến độ xây dựng và đảm bảo chất lượng bàn giao đúng cam kết. Trong bối cảnh nhiều dự án phải tạm dừng do thiếu vốn, sự nhộn nhịp tại công trường Hoang Huy New City mang lại sự an tâm cho nhà đầu tư.

Hoang Huy New City chuẩn bị bàn giao kết hợp với chính sách tài chính tạo bệ phóng cho các nhà đầu tư (Ảnh: Hoàng Huy).

Chính sách ưu đãi tại phân khu Sky Light là bài toán tối ưu về dòng tiền với vốn tự có chỉ 30% (tương đương khoảng 4,8 tỷ đồng), khách hàng nắm giữ quyền sở hữu một căn shophouse mặt phố đẹp bậc nhất Thuỷ Nguyên. 70% giá trị còn lại được ngân hàng giải ngân và chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% suốt 3 năm. Đây là một hình thức dùng đòn bẩy tài chính thông minh. Nhà đầu tư đã có khoảng thời gian dài để sử dụng và tối ưu dòng vốn cho hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư ngắn hạn ở các lĩnh vực khác, tạo ra lợi nhuận kép trên cùng một số vốn ban đầu.

Cơ cấu ưu đãi cộng dồn lên tới 30%, giúp những căn shophouse tại Sky Light có vùng giá hấp dẫn hàng đầu thị trường, đặc biệt là khu vực Thủy Nguyên. Kết hợp cùng lộ trình tăng giá tự nhiên của Thủy Nguyên biên độ lợi nhuận của nhà đầu tư được bảo vệ bằng hai lớp khóa: giá trị gia tăng của bất động sản trung tâm và sự rảnh tay về tài chính suốt 36 tháng.

Việc linh hoạt trong các gói hỗ trợ từ 18 đến 36 tháng cho phép khách hàng chủ động điều tiết kế hoạch tài chính cá nhân. Dù chọn phương án nào, mức phí hỗ trợ trả chậm chỉ từ 5-8% luôn thấp hơn nhiều so với lãi suất vay kinh doanh thực tế. Đây là lợi thế cạnh tranh để khách hàng sở hữu phân khu Sky Light một cách dễ dàng và thông minh.

Sky Light: Tài sản thực, giá trị thực và khả năng sinh lời bền vững

Một chính sách tài chính tốt đạt được ý nghĩa trọn vẹn khi sản phẩm đi kèm sở hữu giá trị sử dụng cao. Sky Light nắm giữ vị trí mặt tiền đắt giá trên trục đường sầm uất, nằm tại trái tim của đại đô thị Hoang Huy New City. Điểm đắt giá nhất của phân khu này nằm ở nguồn khách hữu hình. Với vị trí sát cạnh 4 tòa chung cư quy mô 10.000 cư dân, đây là dòng shophouse đảm bảo dòng khách tiêu dùng thường nhật ngay khi đi vào vận hành. Nhu cầu từ ẩm thực, dịch vụ, mua sắm đến giải trí của cư dân nội khu trở thành động cơ thúc đẩy các cửa hàng kinh doanh, giúp tài sản sinh lời thực tế hàng tháng.

Phân khu mặt tiền - Sky Light (Ảnh: Hoàng Huy).

Trong 3 năm hưởng lãi suất 0%, chủ sở hữu Sky Light có đủ thời gian chuẩn bị các phương án vận hành, tìm kiếm đối tác thuê hoặc tự mình khởi sự kinh doanh mà không phải lo lắng về việc trả nợ ngân hàng. Khoảng thời gian vàng này phục vụ việc tích lũy lợi nhuận từ khai thác mặt bằng, giúp khách hàng có thêm nguồn thu để chi trả cho các giai đoạn thanh toán tiếp theo. Sự kết hợp giữa vị thế tâm điểm kinh tế đêm và chính sách hỗ trợ tài chính đột phá đưa Sky Light trở thành phân khu thanh khoản tốt trên thị trường năm 2026.

Tầm nhìn về một Thủy Nguyên hiện đại, sôi động đang dần hiện hữu qua từng dãy phố Sky Light. Việc tiên phong thắp sáng giao thương với mô hình phố đi bộ và quảng trường lễ hội tạo ra một hệ sinh thái kinh doanh sầm uất, nơi giá trị tài sản được bồi đắp bởi nhịp đập kinh tế thực tiễn. Những nhà đầu tư sớm nắm bắt cơ hội này không chỉ sở hữu một bất động sản, mà đang sở hữu một cỗ máy sinh lời được bảo chứng bởi uy tín của Hoàng Huy Group.

