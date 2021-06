Hòa mình trong nguồn năng lượng xanh tích cực tại Anlac Green Symphony

Dân trí Những ngày hè nóng nực, dịch Covid-19 giam bạn trong bốn bức tường, bạn chỉ khát khao được thoát ra đi thật xa, tận hưởng đất trời. Chẳng phải đi đâu xa, ngay tại phía Tây Hà Nội là một cuộc sống ngập tràn màu xanh cùng nguồn năng lượng tích cực.

Đắm chìm giữa thiên nhiên... và hơn thế nữa

Con người luôn khao khát được sống xanh. Bản năng tự ngàn đời luôn thúc đẩy người ta về với màu xanh đầy chở che của thiên nhiên, cây cối. Màu xanh là màu của hy vọng, của sự phát triển, tạo hiệu ứng tích cực đối với mỗi con người.

Bạn có thể nói đây chỉ là lý thuyết. Nhưng hãy thử một ngày đắm chìm trong một cánh rừng xanh mát, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm tự lúc nào không biết. Bạn sẽ tìm lại được cảm giác kết nối với chính bản thân mình, tìm ra những cảm xúc, những khao khát thực sự ẩn sâu trong con người bạn.

Xu hướng sống xanh vì thế đang trở nên thịnh hành, đưa con người trở về giao hòa với thiên nhiên. Ngày càng nhiều khu đô thị dành diện tích cho công viên cây xanh với mong muốn mang đến cho cư dân cuộc sống chất lượng hơn nơi thành phố.

Chính tại Anlac Green Symphony đã định chuẩn lại phong cách sống xanh, đưa thêm vào phong cách sống xanh những tiêu chí vượt ra ngoài màu xanh của cây cối. Đó là một lối sống bền vững, giảm thiểu tác động tới môi trường, một cộng đồng bền vững nằm giữa một cảnh quan xanh vẹn tròn, cùng chung tay giữ gìn môi trường và cảnh quan để cho nguồn năng lượng xanh tích cực luôn luôn dâng trào, lan tỏa tới mỗi căn nhà.

Dồi dào nguồn năng lượng xanh tích cực

Để mang đến cho cư dân không gian sống xanh luôn ngập tràn nguồn năng lượng xanh tích cực, Anlac Green Symphony có hệ thống 3 công viên lớn. Hệ thống cây xanh, hồ nước chính là "lá phổi xanh" của khu đô thị. Ngoài ra, tại mỗi phân khu đều chú trọng tạo các mảng xanh, khuôn viên xanh, sân chơi cho trẻ, không gian cho ông bà, yên tĩnh và biệt lập cho các thế hệ trong gia đình.

"Lá phổi xanh" tại Khu đô thị Anlac Green Symphony.

Để hấp thụ nguồn năng lượng xanh từ thiên nhiên bao quanh, các căn biệt thự Anlac Green Symphony được thiết kế thông minh không vách ngăn. Từng phòng đều chan hòa ánh sáng tự nhiên, đón nắng gió và nguồn khí trời trong lành vào trong, tiếp thêm sinh khí.

Đặc biệt, năng lượng xanh còn được tạo dựng qua nguồn "năng lượng sạch" của khu đô thị. Là một chủ đầu tư giàu kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Anlac Group đã chủ động tạo nên nguồn năng lượng sạch thông qua việc triển khai ứng dụng công nghệ xử lý nước thải không gây mùi và được tái sử dụng làm nước tưới hệ thống cây xanh và công viên, hệ thống pin mặt trời được lắp đặt tại các công trình công cộng phục vụ cư dân…

Cả cộng đồng cùng xanh

Với hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trên thị trường và sự am hiểu sâu sắc lối sống của người Hà Nội, Anlac Group xác định, yếu tố quan trọng tạo nên phong cách sống và nguồn năng lượng xanh đầy tích cực chính là việc cả cộng đồng hướng đến lối sống xanh.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, các tiêu chí sống xanh đích thực và cơ sở hạ tầng tại Anlac Green Symphony luôn đảm bảo đánh thức cảm xúc nguyên bản hướng tới sống xanh trong mỗi con người, đánh thức khát khao gắn kết, sống năng động, sáng tạo, tạo dựng một cộng đồng dân cư văn minh, sống hài hòa với thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên. Đây chính là nguồn năng lượng xanh chủ động mà Anlac Group muốn mang tới tại khu đô thị "bán khép kín" đầu tiên ở phía Tây thủ đô, tạo nên dấu ấn và giá trị đặc biệt cho khu đô thị.

Từ ngày 21/6, chủ đầu tư An Lạc đã chính thức bàn giao các sản phẩm nhà ở phân khu thấp tầng giai đoạn 1: Biệt thự, liền kề,… được mở bán vào cuối tháng 1 năm nay. Để chào đón những cư dân đầu tiên của Anlac Green Symphony, chủ đầu tư An Lạc đã liên tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông và tiện ích cảnh quan nội khu để khi cư dân dọn về ở có thể được tận hưởng sự tiện nghi và không gian sống xanh an lành đang hiện hữu ngay tại khu đô thị.

Trường Thịnh