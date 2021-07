Him Lam Vạn Phúc chuẩn bị bàn giao những căn shophouse đầu tiên

Dân trí Ra mắt thị trường trước tết Nguyên đán Tân Sửu, đến nay dự án Him Lam Vạn Phúc đã và đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, chuẩn bị chào đón những cư dân đầu tiên.

Sức hút của shophouse sắp bàn giao

Trước diễn biến phức tạp của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, tình hình kinh tế nói chung và thị trường bất động sản những tháng đầu năm nay khá ảm đạm. Tuy nhiên, thị trường vẫn có những điểm sáng khi dòng sản phẩm hướng tới nhu cầu ở thật, đặc biệt các dự án sắp bàn giao vẫn hấp dẫn khách hàng.

Shophouse Him Lam Vạn Phúc thu hút khách hàng không chỉ bởi sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm quận Hà Đông, thiết kế 6 tầng 2 mặt tiền vừa thuận tiện kinh doanh - đầu tư vừa phù hợp an cư, tiện ích nội - ngoại khu đa dạng, sổ đỏ lâu dài… mà dự án còn tạo được lòng tin bởi uy tín của Nhà Phát triển - Kinh doanh Him Lam Land trong việc đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng triển khai dự án.

Mặc dù tình hình dịch bệnh còn diễn biến khó lường nhưng với nỗ lực không ngừng của Him Lam Land, các hạng mục còn lại của dự án Him Lam Vạn Phúc đang được gấp rút hoàn thiện để bắt đầu bàn giao cho khách hàng từ tháng 7. Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến độ xây dựng của dự án. Việc bàn giao đúng tiến độ một lần nữa khẳng định được uy tín và thương hiệu của Him Lam Land tại thị trường Hà Nội.

Nhiều căn shophouse hiện đã hoàn thành xây thô, hoàn thiện mặt ngoài với thiết kế hiện đại, sang trọng và cổ điển, mặt tiền thông thoáng cùng cửa kính lớn giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Không gian bên trong được thiết kế với nhiều công năng phù hợp để an cư, khai thác kinh doanh và gia tăng giá trị cho gia chủ.

Him Lam Vạn Phúc chuẩn bị chào đón những cư dân đầu tiên.

Chính sách bán hàng hấp dẫn

Cùng với hoạt động bàn giao, từ tháng 7, Him Lam Land còn tung ra nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn dành cho các cư dân tương lai, góp phần gia tăng thêm sức nóng của dự án.

Cụ thể, khách hàng sở hữu Him Lam Vạn Phúc trong giai đoạn này còn được chiết khấu trực tiếp lên tới 8%. Ngoài ra, để hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng khi lựa chọn Him Lam Vạn Phúc, Him Lam Land kết hợp cùng Ngân hàng đưa ra chính sách hỗ trợ linh hoạt giúp khách hàng giảm áp lực tài chính. Những khách hàng khi đáp ứng đủ điều kiện vay vốn của ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank), ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ được hỗ trợ vay tối đa 70% giá trị sản phẩm, lãi suất 0% trong 18 tháng. Điều này giúp khách hàng an tâm và chủ động được nguồn tài chính đồng thời có thể xoay vòng vốn, tái đầu tư sinh lời…

Không chỉ vậy, những chủ nhân Him Lam Vạn Phúc còn có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm may mắn "Chọn nhà sang - Rinh xế xịn" với tổng giá trị giải thưởng gần 2 tỷ đồng như: Một xe ô tô Mercedes-Benz C200 Exclusive 2021, 2 xe máy SH 150i ABS 2021.

222 căn Shophouse Him Lam Vạn Phúc.

Lấy cảm hứng từ đại lộ Champs Elysees danh giá, Him Lam Vạn Phúc mang dáng vóc của đại lộ sầm uất bậc nhất châu Âu với lối kiến trúc Haussmann đậm chất Pháp. Dự án được kiến tạo để trở thành trung tâm kinh tế - tài chính, thương mại mới của Thủ đô với đầy đủ tiện ích nội khu như: Trường Quốc tế Nhật Bản, Nhà để xe thông minh, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời… cùng hệ thống các chuỗi shophouse kinh doanh đa dạng, sôi động.

Ra mắt đúng thời điểm nguồn cung nhà thấp tầng đang khan hiếm, Him Lam Vạn Phúc đón đầu hàng loạt "cơn sóng đầu tư" của giới đầu tư Thủ đô đổ về, trở thành một trong những dự án gây sốt tại khu vực phía Tây Hà Nội.

Trường Thịnh