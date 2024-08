Hilton quản lý chuỗi khách sạn của T&T ở Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 5/8, Công ty TNHH Quản lý Khách sạn T&T (T&T Hospitality) - thành viên Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn Hilton đã ký kết thỏa thuận hợp tác quản lý 3 dự án khách sạn của T&T Group tại An Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long, chính thức mang thương hiệu khách sạn quốc tế này về ĐBSCL.

Đại diện Công ty T&T Hospitality và Tập đoàn Hilton trao thỏa thuận hợp tác.

Theo đó, Hilton sẽ quản lý, vận hành 3 dự án khách sạn cao cấp của T&T Group, bao gồm: DoubleTree by Hilton Long Xuyên (An Giang), DoubleTree by Hilton Sa Đéc (Đồng Tháp) và Hilton Garden Inn Vĩnh Long (Vĩnh Long).

Đồng thời, Hilton sẽ đồng hành cùng T&T Hospitality trong toàn bộ quá trình liên quan đến xây dựng ý tưởng, thiết kế, kỹ thuật, cảnh quan… để hoàn thiện 3 khách sạn theo đúng các tiêu chuẩn khắt khe của thương hiệu quốc tế DoubleTree by Hilton và Hilton Garden Inn.

DoubleTree by Hilton Sa Đéc đã được khởi công vào quý II/2024, DoubleTree by Hilton Long Xuyên và Hilton Garden Inn Vĩnh Long dự kiến sẽ khởi công trong quý IV cùng năm.

Chia sẻ về sự kiện hợp tác, ông Đỗ Vinh Quang - Phó chủ tịch HĐQT T&T Group, Chủ tịch T&T Hospitality khẳng định, với lợi thế sẵn có của các dự án về vị trí đắc địa, kiến trúc hiện đại, quy mô lớn, tích hợp đa dạng các tiện ích dịch vụ, cùng uy tín và kinh nghiệm quản lý vận hành hàng nghìn khách sạn trên toàn cầu của Hilton, 3 khách sạn mới của T&T Group khi gia nhập thị trường sẽ tạo ra hấp lực mới thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước khi đến khu vực ĐBSCL, mang đến những trải nghiệm lưu trú, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế nhưng vẫn đậm dấu ấn văn hóa địa phương theo đúng tinh thần "tinh hoa thế giới, bản sắc Việt Nam" mà T&T Group đang phát triển.

"T&T Group tự hào đồng hành cùng Hilton mang thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới về khu vực ĐBSCL", ông Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh.

Phối cảnh khách sạn DoubleTree by Hilton Long Xuyên.

Theo ông Clarence Tan - Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Phát triển khu vực châu Á Thái Bình Dương (Tập đoàn Hilton), sự kiện hợp tác với T&T Hospitality đánh dấu cột mốc quan trọng đối với Hilton khi chính thức giới thiệu những khách sạn quốc tế đầu tiên tại các thành phố sôi động và đang phát triển nhanh chóng như Long Xuyên, Sa Đéc, Vĩnh Long.

"Với việc ra mắt ba cơ sở kinh doanh mới, tôi rất vui mừng được đưa hai thương hiệu phát triển nhanh nhất của Hilton là Hilton Garden Inn và DoubleTree by Hilton đến các thành phố Long Xuyên, Sa Đéc và Vĩnh Long trong những năm tới. Cùng với T&T, với tư cách là những người tiên phong ở Long Xuyên, Sa Đéc và Vĩnh Long, Hilton mong muốn thiết lập các tiêu chuẩn mới về dịch vụ khách sạn xuất sắc ở ba thành phố đặc biệt này", ông Clarence Tan khẳng định.

Thừa hưởng vị trí đắc địa giữa trung tâm TP Long Xuyên (An Giang) của khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ Long Xuyên - dự án bất động sản nổi bật của T&T Group tại khu vực ĐBSCL, DoubleTree by Hilton Long Xuyên là công trình khách sạn cao 20 tầng với hệ thống 240 phòng nghỉ sang trọng, tích hợp các tiện ích 5 sao và các dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế của thương hiệu DoubleTree by Hilton.

Với điểm nhấn kiến trúc được lấy cảm hứng từ văn hóa địa phương, khách sạn có hình khối kiến trúc mô phỏng hình ảnh Thiên Cấm Sơn (Núi Cấm) - biểu tượng nổi tiếng của vùng đất An Giang trù phú kết hợp cùng hình thái kiến trúc xanh tượng trưng cho văn hóa miệt vườn miền Tây Nam Bộ.

Phối cảnh khách sạn DoubleTree by Hilton Sa Đéc.

Khách sạn 5 sao DoubleTree by Hilton Sa Đéc thuộc dự án khu trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở của T&T Group tại TP Sa Đéc (Đồng Tháp). Với quy mô 25 tầng và chiều cao lên tới 100m, DoubleTree by Hilton Sa Đéc cung cấp hệ thống 360 phòng nghỉ hiện đại và chuỗi tiện ích dịch vụ đẳng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế cùng phong cách phục vụ tinh tế, hiếu khách - nét văn hóa đặc trưng của thương hiệu Hilton.

Khách sạn cao cấp Hilton Garden Inn Vĩnh Long thuộc dự án khu dân cư Phước Thọ 1, 2 (Vĩnh Long) - dự án bất động sản đầu tiên của T&T Group tại ĐBSCL. Kết hợp hài hòa, tinh tế giữa cảm hứng kiến trúc nhà ở ven đầm Everglades phong cách Florida (Mỹ) cùng kiến trúc bản địa Nam Bộ, Hilton Garden Inn Vĩnh Long gồm 200 phòng khách sạn hiện đại, nội thất tiện nghi, mở ra không gian thoải mái, yên bình nhưng cũng không kém phần sang trọng.

Việc T&T Group lựa chọn thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới Hilton làm đơn vị quản lý, vận hành các dự án tại Long Xuyên, Sa Đéc, Vĩnh Long được kỳ vọng sẽ mang đến cho ĐBSCL những tổ hợp khách sạn cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế, từ đó mở ra một chương mới cho ngành du lịch vùng ĐBSCL trong hành trình giới thiệu, quảng bá văn hóa địa phương đến với bạn bè quốc tế.

Trong tương lai, khi các dự án khách sạn này hoàn thành và đi vào vận hành cũng được kỳ vọng sẽ góp phần kiến tạo những biểu tượng nổi bật cho sự phát triển thịnh vượng của khu vực ĐBSCL.