Dân trí Tọa đàm bất động sản với chủ đề: "Hậu đại dịch: Khẩu vị người mua căn hộ thay đổi ra sao?" sẽ diễn ra trên Dân trí lúc 20h ngày 30/9.

Theo số liệu của CBRE Việt Nam, nguồn cung căn hộ chào bán mới trong 6 tháng đầu năm nay chỉ còn khoảng 5.600 căn tại TPHCM, thấp hơn 9% so với cùng kỳ năm 2020; trong khi Hà Nội đạt 7.900 căn, tăng 10% so với cùng kỳ.

So với nguồn cung, số lượng căn hộ bán được khá khả quan. Tỷ lệ hấp thụ tại TPHCM gần như đạt 100%. Người mua thậm chí mua luôn những căn hộ đã chào bán trước đó, khiến nguồn cung căn hộ tiêu thụ được tại TPHCM trong 2 quý đầu năm đạt 8.000 căn, tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tại Hà Nội, doanh số bán ra cũng khả quan khi đạt 8.100 căn, vượt hơn 20% so với cùng kỳ.

Một điểm đáng chú ý khác là giá bán căn hộ ở Hà Nội và TPHCM đều tăng. Tại TPHCM, giá bán trung bình căn hộ trong nửa đầu năm nay là khoảng 2.260 USD/m2, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Hà Nội, mức tăng giá cũng khoảng 9%.

Theo bà Dương Thùy Dung - Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam - lượng căn hộ tiêu thụ được trong những tháng đầu năm nay sụt giảm so với giai đoạn trước khi dịch Covid-19 bùng phát, đơn thuần là do nguồn cung hạn chế và người mua không có nhiều sự lựa chọn với các sản phẩm này. Nhưng nhu cầu trên thị trường vẫn còn rất lớn.

"Nhu cầu còn nhưng nguồn cung khan hiếm nên chủ đầu tư nào có đủ năng lực chào bán sản phẩm ở giai đoạn này và sử dụng các kênh bán hàng trực tuyến, thì chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự quan tâm của người mua, đặc biệt là những sản phẩm chất lượng tốt, giá cả phù hợp", bà Dung cho biết.

Cũng theo đại diện CBRE Việt Nam, rất nhiều khách hàng đang ấp ủ kế hoạch đi tham quan, tìm hiểu các dự án căn hộ ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Tuy nhiên, khẩu vị của người mua nhà đã có sự thay đổi nhất định sau gần 2 năm chứng kiến những tác động của đại dịch Covid-19. Thay vì chỉ quan tâm đến những yếu tố như vị trí, giá cả, uy tín chủ đầu tư... người mua căn hộ ngày càng chú ý hơn đến yếu tố an toàn và sức khỏe.

Cụ thể, lực cầu căn hộ được dự báo như thế nào khi các yêu cầu giãn cách xã hội ngày càng được nới lỏng? Người mua có khuynh hướng lựa chọn những sản phẩm căn hộ nào? Và tiêu chí nhận diện một sản phẩm căn hộ thật sự tốt cho sức khỏe là gì?

Những nội dung chính này sẽ được đề cập đến trong tọa đàm bất động sản kỳ này, với chủ đề: "Hậu đại dịch: Khẩu vị người mua căn hộ thay đổi ra sao?". Chương trình do báo Dân trí tổ chức và phát sóng trên các nền tảng của báo Dân trí vào lúc 20h tối thứ năm, ngày 30/9. Đồng hành cùng chương trình là 2 diễn giả:

- Bà Dương Thùy Dung - Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam

- Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy - Phó Tổng giám đốc DHA Corporation

Bên cạnh vị trí Giám đốc cấp cao, bà Dương Thùy Dung còn là lãnh đạo Phòng Định giá - Nghiên cứu Thị trường và Tư vấn Phát triển CBRE Việt Nam. Bà Dung chịu trách nhiệm quản lý và giám sát việc thực hiện báo cáo định giá, tư vấn, nghiên cứu khả thi và nghiên cứu thị trường. Bà có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh - marketing cho nhiều chủ đầu tư bất động sản lớn như Sacomreal nay là TTC land, Empire Group, bà Nguyễn Thị Hồng Thủy đã xây dựng và triển khai thành công nhiều chiến lược kinh doanh - tiếp thị cho những dự án quy mô trên cả nước. Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc DHA Corporation, bà Thủy đã và đang triển khai thành công nhiều dự án của DHA Corporation (D-One Saigon, D-Homme, D-Aqua), tạo nên tiếng vang trên thị trường bất động sản.

Quý độc giả quan tâm đến chủ đề này, vui lòng đặt câu hỏi tại đây.