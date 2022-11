Hạ tầng giao thông - Yếu tố tạo nên sức hút của Ixora Ho Tram by Fusion

Cú hích hạ tầng quy mô kết nối vùng

Bên cạnh vẻ đẹp hài hòa của tự nhiên, Hồ Tràm thu hút du khách bởi cự ly gần, cách TPHCM chỉ 2 giờ lái xe, cùng hạ tầng giao thông được đẩy mạnh triển khai. Trong kế hoạch phát triển mới đây của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Xuyên Mộc (Hồ Tràm) được định vị trở thành khu du lịch ven biển trọng điểm, tập hợp nhiều dự án nghỉ dưỡng cao cấp được phát triển dọc theo tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Xuyên Mộc sẽ được mở rộng lên đến 42m.

Ixora Ho Tram by Fusion thu hút khách hàng và nhà đầu tư bởi vị trí chiến lược cùng hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia đã và sẽ triển khai (Ảnh phối cảnh dự án).

Bên cạnh đó, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn từ TPHCM - Long Thành sẽ được mở rộng với quy mô 10 làn xe và đưa vào khai thác năm 2025, giúp việc di chuyển giữa TPHCM và Hồ Tràm trở nên thuận tiện hơn.

Ngoài ra, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) dài gần 54km, thiết kế 4-6 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng. Tuyến đường dự kiến khởi công vào năm 2023 và hoàn thành vào năm 2025. Cao tốc này sẽ góp phần giải tỏa áp lực Quốc lộ 51, giúp kết nối Hồ Tràm với các tỉnh Đông Nam Bộ và rút ngắn thêm thời gian di chuyển từ TPHCM đến Hồ Tràm.

Với dân số hơn 10 triệu người cùng mức thu nhập đầu người tăng trưởng ấn tượng trong những năm gần đây, TPHCM là thị trường tiềm năng giúp ngành du lịch Hồ Tràm "cất cánh". Trong tương lai khi hàng loạt dự án trọng điểm hoàn thành như nâng cấp Quốc lộ 55, nối Bà Rịa - Vũng Tàu - Bình Thuận - Lâm Đồng, trong đó có đoạn đi qua Xuyên Mộc; tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành hay cầu vượt biển nối huyện Cần Giờ với Vũng Tàu thì Hồ Tràm có khả năng tiếp nhận thêm một lượng khách lớn từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.

Khi loạt dự án hạ tầng được đưa vào sử dụng, chủ sở hữu có thể di chuyển nhanh chóng đến ngôi nhà nghỉ dưỡng bên bờ biển Ixora Ho Tram by Fusion (Ảnh phối cảnh dự án).

Đó là chưa kể đến lượng khách quốc tế sẽ gia tăng đáng kể một khi sân bay quốc tế Long Thành được đưa vào hoạt động vào năm 2025 với công suất dự kiến lên đến khoảng gần 100 triệu lượt khách mỗi năm. Chỉ với 50 phút di chuyển từ sân bay quốc tế Long Thành, Ixora Ho Tram by Fusion nói riêng và khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Đông Nam Á - The Grand Ho Tram Strip - nói chung hứa hẹn là một lựa chọn nghỉ dưỡng yêu thích của du khách trong và ngoài nước.

Ixora Ho Tram by Fusion - cơ hội đầu tư giữa "thủ phủ du lịch" Hồ Tràm

Trong số các dự án nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm, Ixora Ho Tram by Fusion được thị trường đánh giá cao nhờ sở hữu nhiều lợi thế. Nếu như mô hình nghỉ dưỡng "all-inclusive" được ưa chuộng trên khắp thế giới với tiêu chí "một điểm đến, triệu trải nghiệm", thì Ixora Ho Tram by Fusion đang đón đầu xu thế này tại khu vực Hồ Tràm nhờ thừa hưởng lợi thế từ hệ tiện ích hiện hữu của The Grand Ho Tram Strip.

Ngay khi đặt chân đến khu phức hợp giải trí này, khách hàng sẽ có cảm giác như lạc bước vào một thế giới giải trí quy mô với hàng loạt lựa chọn nghỉ ngơi, vui chơi, mua sắm, giải trí và thư giãn. Trong đó, khách sạn 5 sao InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach - là không gian lưu trú sang trọng, đồng thời đáp ứng nhu cầu hội họp hay sự kiện với đa dạng tiện ích. Kế đến là casino cao cấp dành cho du khách quốc tế hay sân golf 18 hố The Bluffs danh tiếng.

Những ngôi biệt thự Ixora Ho Tram by Fusion trải dài trên bờ biển, không khí trong lành và bàn giao hoàn thiện đầy đủ nội thất theo phong cách chuẩn Fusion Hotel Group (Ảnh phối cảnh dự án).

Không gian ẩm thực độc đáo với thực đơn Á - Âu cùng các loại thức uống đa dạng tại hệ thống 15 nhà hàng và quầy bar, lounge, club sẽ khiến cho kỳ nghỉ của các gia đình thêm phần thú vị. Không gian yên bình của The Grand Spa & Lotus Spa là nơi đánh thức mọi giác quan, mang lại những phút giây thư giãn toàn diện cho du khách. Các trung tâm giải trí như game center, rạp chiếu phim, bowling, karaoke mang đến nhiều lựa chọn giải trí đa dạng cho mọi thành viên trong gia đình.

Ngoài ra, không gian vui chơi hấp dẫn và sôi động tại công viên nước ngoài trời với các hoạt động chèo kayak, lướt ván hay tham gia các môn thể thao bãi biển như bóng chuyền bãi biển, bóng đá, chạy bộ… giúp du khách tái tạo năng lượng cho một khởi đầu mới khi trở lại guồng quay của nhịp sống thị thành. Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều dự án thành phần được triển khai bao gồm công viên nước, trung tâm giải trí và dịch vụ quy mô quốc tế.

Sở hữu lợi thế từ hạ tầng giao thông mang tính liên kết vùng cùng quần thể các tiện ích hiện hữu từ khu phức hợp nghỉ dưỡng hàng đầu Đông Nam Á được phát triển bởi Ho Tram Project Company cùng sự đầu tư bài bản và dài hạn của Lodgis Hospitality Holdings, Ixora Ho Tram by Fusion chính là lựa chọn đáng cân nhắc trên thị trường.