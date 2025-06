Hạ tầng bứt phá, The Aristo tăng sức hút với nhà đầu tư

Cú hích hạ tầng phía Nam Thủ đô

Chuyển động hạ tầng giao thông là dữ liệu đầu vào quan trọng với mỗi nhà đầu tư. Gần đây, Hà Nội đang đẩy mạnh tháo gỡ những nút thắt tồn đọng lâu năm. Một trong những tín hiệu đáng vui nhất đến từ trục “xương sống” phía Nam - tuyến giao thông chiến lược dài hơn 41km nối từ đường Phạm Tu (nơi giao thoa 4 quận huyện nội thành) tới tận Ứng Hòa, Phú Xuyên và đi các tỉnh phía Nam.

Mới đây, huyện Phú Xuyên đã hoàn tất bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ở phía đầu tuyến đường quan trọng này, thành phố cũng đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại nút giao Phạm Tu - DT70A, với mục tiêu bàn giao mặt bằng sạch ngay trong quý II/2025.

Khi hoàn thành, trục giao thông Phạm Tu - DT21C sẽ là trục hướng tâm hiện đại bậc nhất với quy mô 10 làn xe, không chỉ chia sẻ lưu lượng giao thông với các trục Pháp Vân - Cầu Giẽ và Nguyễn Trãi - 21B, còn đóng vai trò như tuyến “huyết mạch” tạo tiền đề cho việc phát triển mở rộng không gian đô thị xuống phía Nam và Tây Nam Thủ đô.

Ở điểm đầu trục giao thông huyết mạch được ví như “con đường tơ lụa” mới của Thủ đô là khu đô thị hiện đại được quy hoạch mở thông minh The Manor Central Park. Nơi đây đã hình thành nên một cộng đồng cư dân thịnh vượng với phong cách sống đẳng cấp, nơi mà những chủ nhân danh giá và nhà phát triển Bitexco cùng chung tầm nhìn phát triển bền vững thịnh vượng.

Hưởng lợi từ những chuyển động của hạ tầng, đồng thời là phân khu được tinh chỉnh ở mức cao nhất trong đại đô thị The Manor Central Park, là những căn Shop-Villa The Aristo, với những ưu thế vượt trội về hạ tầng và giá trị giao thương.

Shop-Villa The Aristo mang tới giá trị sống khác biệt giữa tâm điểm giao thương sầm uất.

“Bảo chứng vàng” cho quyết định đầu tư

Giống như nhiều phân khu thấp tầng khác thuộc The Manor Central Park, The Aristo được săn đón khi thời điểm mở bán The Aristo cũng mang lại những cơ hội cuối cùng để sở hữu một bất động sản thấp tầng cao cấp có vị trí đắc địa bậc nhất trong nội đô. Có tọa độ trung tâm khu đô thị, ngay điểm đầu của đại lộ Hoàng Mai, đồng thời kết nối thẳng 2 tuyến đường lớn nhất khu vực: Thanh Liệt - Phạm Tu và cũng ở vị trí cửa ngõ tuyến đường nối thông sang công viên Chu Văn An - một trong những “lá phổi xanh” lớn nhất nội đô.

Chị Lan Hương, một nhà đầu tư quận Hà Đông cho biết: “Càng tìm hiểu sâu về The Aristo, tôi càng thấy mình đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Đây là phân khu duy nhất sở hữu hệ tiện ích đồng bộ bao gồm hồ bơi lớn nhất khu đô thị, khu vui chơi trẻ em và khu vườn nướng BBQ ngoài trời. The Aristo nằm liền kề bên Dwight School Hanoi - thành viên của hệ thống giáo dục Dwight toàn cầu”.

Theo chị, nhà đầu tư đang phải chạy đua với người mua ở thực bởi không gian sống liền kề môi trường giáo dục lý tưởng sẽ là điểm thu hút. Nếu không quyết định sớm để trở thành cư dân của The Manor Central Park sẽ mất cơ hội. Cùng với đó, tổ hợp dịch vụ cao cấp Aura sẽ là mảnh ghép mà Bitexco mang đến cho cộng đồng cư dân tinh hoa nơi đây.

The Aristo là từ khóa được các nhà đầu tư tìm kiếm.

The Manor Central Park cũng đang nhận được sự quan tâm lớn từ khách ngoại tỉnh. Chị Trang, chủ một doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở Hải Phòng chia sẻ: “Cuối tháng 5 vợ chồng tôi đã đến tìm hiểu phân khu The Aristo. Tôi rất ưng và đang hoàn thiện kế hoạch tài chính. Tôi biết số lượng Shop-Villa bán ra không nhiều, giá công bố cũng ở mức hợp lý nên chúng tôi đang rất khẩn trương với kế hoạch này. Đây cũng là bước chuẩn bị cho hai con chúng tôi thời gian tới học và định hướng phát triển tại Hà Nội”.

The Aristo mang tới cơ hội cuối để nhà đầu tư sở hữu BĐS thấp tầng cao cấp của The Manor Central Park.

Sức hấp dẫn của The Aristo nói riêng và The Manor Central Park ngày càng tăng khi được cộng hưởng bởi những thông tin tích cực. Mới đây, thành phố Hà Nội đã giao Bitexco triển khai giai đoạn 2 dự án The Manor Central Park quy mô 6,6ha, gồm các khối tòa cao tầng cao cấp. Điều này đồng nghĩa với việc cộng đồng cư dân sẽ được mở rộng, tiềm năng về thị trường khách hàng đặc biệt lớn đối với những nhà đầu tư có ý định mở rộng kinh doanh thương mại dịch vụ tại đây.

Những chuyển động của hạ tầng giao thông gia tăng lợi thế về vị trí đắc địa cho The Aristo. Bên cạnh đó, sự khan hiếm những cơ hội đầu tư trong nội đô cùng tầm nhìn về giá trị sống trong tương lai, The Aristo hứa hẹn là điểm hội tụ của những lựa chọn mang tính chiến lược: một di sản truyền đời, vừa tôn vinh vị thế của chủ nhân vừa có thể sinh lời trong tương lai.