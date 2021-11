Grand Mercure Hoi An - Bất động sản nghỉ dưỡng bên biển

Dân trí Grand Mercure Hoi An góp phần định hình phong cách sống thời thượng, biết tận hưởng của giới nhà giàu, hứa hẹn mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho mỗi khách hàng.

Ngôi nhà thứ hai bên biển An Bàng

Grand Mercure Hoi An - Tổ hợp khách sạn và bất động sản nghỉ dưỡng đa tiện ích, chăm sóc sức khỏe, tọa lạc tại vị trí đắc địa cửa ngõ Hội An. Dự án sở hữu mặt biển An Bàng - Top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh theo CNN Go bình chọn.

Đến với Grand Mercure Hoi An, khách hàng không chỉ có được một hệ sinh thái đặc quyền mà mỗi chủ nhân còn có riêng cho mình không gian sống đẳng cấp, hệ thống tiện ích trong lòng khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế do chính Accor - thương hiệu thế giới quản lý vận hành

Theo đó Grand Mercure Hoi An bao gồm 118 căn biệt thự mặt biển với thiết kế được lấy cảm hứng từ khu vườn tình yêu lãng mạn trong tiếng Ý, mang đậm nét kiến trúc Ý mặt ngoài kết hợp với nét Á đông gần gũi thân thuộc trong thiết kế nội thất từng căn biệt thự. Mỗi bể bơi tại biệt thự đều trang bị hệ thống điện phân muối tốt cho sức khỏe, an toàn cho da, thân thiện với môi trường.

Grand Mercure Hoi An sở hữu mặt biển riêng biệt.

Tại Grand Mercure Hoi An, chủ nhân được trải nghiệm các tiện ích đồng bộ hiện hữu. Đó là hệ thống bể bơi Nature Silk quy mô, dài gần 300 m trải dài theo dự án, nhà hàng, Sky bar, vườn thượng uyển trên cao… phù hợp cho những bữa tiệc siêu sang, ngắm trọn vẻ đẹp lung linh phố Hội từ trên cao.

Grand Mercure Hoi An tọa lạc trên 200 mét bờ biển và được bao phủ bởi hệ thống cây xanh rộng lớn với hơn 2.600 cây bao quanh dự án, tạo thành lá phổi xanh, mang tới cho những chủ nhân tương lai không gian nghỉ ngơi trong lành, gần gũi thiên nhiên.

Thiết lập chuẩn mới cho biệt thự biển cao cấp

Bên cạnh mong muốn được sở hữu một biệt thự kế biển để làm nơi dừng chân, người có tiền luôn nắm bắt những lợi thế từ đòn bẩy tài chính do chủ đầu tư phối hợp với ngân hàng hỗ trợ khách hàng. Theo thông tin từ đơn vị tư vấn chiến lược bán hàng NewstarHomes, tới đây, Grand Mercure Hoi An sẽ có chính sách hỗ trợ khách hàng, giúp khách hàng "lời" nhất, sớm sở hữu căn biệt thự kế biển với số vốn ban đầu hợp lý.

Theo đó, khách hàng có thể sở hữu biệt thự bên biển tiêu chuẩn 5 sao quốc tế do Tập đoàn Accor vận hành với số vốn tự có từ 10% giá trị biệt thự đến năm 2025. Ngoài ra, khách hàng được sử dụng đặc quyền nghỉ dưỡng lên đến 60 ngày mỗi năm, kéo dài thời gian nghỉ dưỡng, tận hưởng tại ngôi nhà thứ hai. Đây được coi là giải pháp tối ưu, giúp khách hàng tối ưu hóa lợi nhuận, tránh rủi ro từ diễn biến thị trường.

Ảnh phối cảnh Grand Mercure Hoi An.

Cùng với đó, Grand Mercure Hoi An còn được quản lý vận hành bởi Accor, tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới. Không chỉ đóng vai trò là người quản lý, vận hành dự án, tập đoàn Accor còn tham gia vào mọi hoạt động từ thiết kế, lựa chọn vật liệu, xây dựng để mọi hạng mục đều đạt tiêu chuẩn 5 sao. Điều này không chỉ đảm bảo chất lượng dịch vụ mà góp phần đảm bảo giá trị sản phẩm bất động sản biệt thự biển cao cấp tại Grand Mercure Hoi An trong tương lai.

Sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi, Grand Mercure Hoi An thu hút giới thượng lưu, hứa hẹn là tài sản giá trị cho các nhà đầu tư khi tới đây, các đơn vị phát triển dự án tung ra nhiều chính sách ưu đãi cho Grand Mercure Hoi An nói riêng, và thị trường bất động sản ven biển nói chung.

Trường Thịnh