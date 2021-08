Gợi ý giải pháp an cư tối ưu cho chuyên gia ở Đồng Nai, Vũng Tàu

Dân trí Hàng nghìn chuyên gia nước ngoài tại các KCN ở Đồng Nai và thị xã Phú Mỹ (Vũng Tàu) đã tạo ra nguồn cầu rất lớn cho thị trường BĐS trong tương lai, nhất là những dự án liền kề các cụm KCN tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đây là một thách thức, cũng là cơ hội cho các dự án nhà ở chất lượng cao tại Đồng Nai và Vũng Tàu.

Nhu cầu tăng, nguồn cung thiếu

Đồng Nai là địa phương thu hút các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng nhiều FDI vẫn "đua" nhau tăng thêm vốn đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN) của Đồng Nai.

Đồ họa thể hiện kết quả thu hút vốn FDI của tỉnh trong quý I năm nay và tổng vốn thu hút FDI của tỉnh tính đến cuối tháng 3 (Thông tin: Hương Giang - đồ họa: Hải Quân).

Theo Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, trong 5 tháng đầu năm, tổng doanh thu ở thị trường nội địa của DN FDI trong các KCN trên địa bàn tỉnh đạt hơn 3,24 tỷ USD, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước. Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai, 6 tháng đầu năm, tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn FDI (đến ngày 17/6) đạt 764,22 triệu USD, tăng 17,79% so cùng kỳ. Trong đó cấp mới 26 dự án với vốn đăng ký 275,78 triệu USD, tăng 71,29% so cùng kỳ; 55 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn bổ sung 488,44 triệu USD. Điều này chứng tỏ môi trường đầu tư của tỉnh tiếp tục được các doanh nghiệp quốc tế quan tâm.

Hiện Đồng Nai có hơn 7,5 nghìn chuyên gia, lao động người nước ngoài đang làm việc trong các KCN, chủ yếu quốc tịch: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan... Những lao động đến từ nước ngoài đa số là giám đốc điều hành, quản lý, chuyên gia trong các doanh nghiệp, còn lại là lao động kỹ thuật.

Dịch vụ nhà ở, căn hộ cho chuyên gia ở Đồng Nai cũng còn rất thiếu. Ngoài số ít các tòa nhà như: The Pegasus Plaza, Amber Court... tại TP Biên Hòa thì các căn hộ chung cư còn lại chủ yếu phục vụ phân khúc bình dân, nhà ở xã hội, không phù hợp với các chuyên gia nước ngoài.

Sắp tới đây, khi dự án sân bay Long Thành khởi công, nhu cầu lưu trú ngắn hạn và dài hạn từ khách du lịch, chuyên gia trong và ngoài nước, quản lý cấp cao, phi công, tiếp viên hàng không, kỹ sư làm việc tại đây sẽ rất cao. Do đó, giải pháp chuẩn bị chốn an cư cho các chuyên gia là một bài toán dành cho thị trường bất động sản Long Thành, ở phân khúc cao cấp.

Chuyên gia trong và ngoài nước tìm kiếm chốn an cư gần gũi thiên nhiên và ứng dụng công nghệ cao.

Thành phố Vũng Tàu cũng có số lượng chuyên gia lớn kết nối với "thành phố sân bay" Long Thành. Để đón "làn sóng" dịch chuyển đầu tư FDI đến Việt Nam, từ nay tới năm 2030, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ mở rộng thêm 8 khu công nghiệp, bổ sung quỹ đất hơn 8.000 ha nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Hàng năm, Vũng Tàu thu hút lượng lớn lượt lao động và chuyên gia nước ngoài vào khu vực sinh sống và làm việc tại Cảng Thị Vải - Cái Mép và các KCN trên địa bàn tỉnh.

iD Junction - chốn an cư lý tưởng cho chuyên gia nước ngoài

Sau thời gian giãn cách xã hội, đường 319 thông xe sẽ kết nối KCN Nhơn Trạch với Trung tâm Long Thành và chia sẻ lưu lượng giao thông với quốc lộ 51 vốn đã trở nên quá tải. Từ đó, chuyên gia làm việc ở KCN Nhơn Trạch sẽ di chuyển nhanh và thuận tiện hơn.

Nhận định thấu đáo và phân tích những cơ hội của thị trường bất động sản Long Thành, Tây Hồ Group đã triển khai dự án iD Junction hưởng trọn lợi thế hạ tầng từ sự phát triển công nghiệp của tỉnh Đồng Nai, cùng cảng biển Thị Vải - Cái Mép, lẫn sân bay quốc tế Long Thành và trở thành nguồn cung cấp giải pháp an cư cho các chuyên gia trong và ngoài nước làm việc tại các khu vực trên.

Sunrise Villas - Phân khu 1 của iD Junction nhìn từ phía Cao tốc HCM-LT-Dầu Giây.

Một chuyên gia người Mỹ chia sẻ: "Đối với tôi, nơi ở rất quan trọng sau một ngày làm việc. Nó giúp tôi thư giãn tinh thần, tái tạo năng lượng cho ngày làm việc kế tiếp. Tôi thích sinh sống tại khu dân cư gần gũi với thiên nhiên. Tôi đang thuê một căn hộ ở TPHCM với diện tích khá nhỏ và thiếu không gian xanh, mỗi ngày đi làm ở Cảng Thị Vải - Cái Mép. Tôi mong muốn tìm kiếm được nơi ở gần chỗ làm việc, có thể thuận tiện di chuyển bằng ô tô qua cao tốc".

Khu đô thị iD Junction là khu compound 3 mặt giáp sông hồ, có thiết kế nhà sáng, thoáng khí tự nhiên từ sân vườn sẽ giúp các chuyên gia dù làm việc online, trong tình hình giãn cách xã hội như hiện nay cũng không cảm thấy tù túng, ngột ngạt.

Với hơn 10000 cây xanh, cây cổ thụ, trải dài khắp lối đi, bao quanh là mặt nước hồ trong không khí thoáng đãng, nhiều tiện ích thuận lợi trong sinh hoạt, từng dãy nhà góc phố ở iD Junction sẽ mang lại hơi thở trong lành, cân bằng cuộc sống, tái tạo nguồn năng lượng tích cực cho những chuyên gia làm việc trong môi trường căng thẳng áp lực.

Dự án khu đô thị iD Junction

Nhà phát triển dự án: Tây Hồ Group

Quy hoạch Tổng thể: B+H Canada

Thiết kế kiến trúc: RSP Singapore

Thiết kế kết cấu: Aurecon Australia

Thiết kế cảnh quan: Plandscape Thailand

Đơn vị phân phối: Công ty Cổ phần Bất động sản ERA Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư T&A.

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Trung tâm thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Website: https://idjunction.vn/

Trường Thịnh