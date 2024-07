Giới tinh hoa phiêu cùng "Vũ khúc ánh sáng - Kiệt tác sống sang" tại Đà Nẵng

Một trong những tâm điểm của chương trình là sự kiện "Vũ khúc ánh sáng - Kiệt tác sống sang" diễn ra trong 2 ngày 12-13/7 tại thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư Đà Nẵng.

Mê say "vũ khúc ánh sáng"

"Vũ khúc ánh sáng - Kiệt tác sống sang" là sự kiện thứ 3 nằm trong chuỗi giới thiệu những mảnh ghép: chất lượng - đẳng cấp - khác biệt của quần thể năng động, hiện đại Sun Symphony Residence được Sun Property tổ chức tại Đà Nẵng.

Sau màn mở đầu sâu lắng với thước phim "Đà Nẵng tình người", các vị khách cùng vỡ òa cảm xúc trong "vũ khúc" tương lai xán lạn của Đà Nẵng - thành phố biển đang đứng trước vận hội mới khi Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng vừa được Quốc hội thông qua.

Hàng nghìn nhà đầu tư đã tham dự sự kiện (Ảnh Sun Property).

Nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự tin tưởng loạt cơ chế, chính sách vượt trội sẽ tạo bệ phóng cho kinh tế, du lịch, thương mại, bất động sản Đà Nẵng phát triển. Cùng với các siêu chính sách thu hút đầu tư, việc Đà Nẵng được thí điểm xây khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam được kỳ vọng sẽ kéo theo làn sóng cư dân chất lượng cao, đội ngũ chuyên gia quốc tế, người giàu, người tài… di cư đến thành phố.

"Đây chính là cơ hội tuyệt vời cho bất động sản Đà Nẵng. Chúng tôi tin rằng phân khúc nhà ở và thương mại cao cấp sẽ bùng nổ, đáp ứng nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng, tận hưởng, mua sắm, giải trí… của tầng lớp cư dân tinh hoa, đặc biệt là những vị trí đắt giá, ngày càng khan hiếm như ven sông Hàn", anh Tiến Mạnh (quận Hải Châu, Đà Nẵng) chia sẻ.

"Vũ khúc ánh sáng" tiếp tục thết đãi các vị khách quý bằng bữa tiệc của những giác quan đầy xúc cảm với giai điệu Nơi pháo hoa rực rỡ. Tiếng hát say đắm của ca sĩ Hoàng Hải hòa quyện cùng tiếng saxophone du dương và vũ đạo uyển chuyển của các vũ công dẫn dắt người xem đến tọa độ rực rỡ nhất để ngắm lễ hội pháo hoa quốc tế - quần thể Sun Symphony Residence.

"Màn trình diễn thực sự ấn tượng, khiến tôi có thể hình dung khung cảnh đứng trước hiên nhà, cùng người thân ngắm nhìn những bông pháo hoa "cực đại" từ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Đúng là những trải nghiệm chỉ có tại Sun Symphony Residence", chị Quỳnh Mai đến từ quận 2, TPHCM chia sẻ.

Vén màn kiệt tác sống sang

Tiếp nối sự kiện, những mảnh ghép tiếp theo thuộc Sun Symphony Residence, quần thể được ví như kiệt tác sống sang đã được vén màn bí mật. Đó là phân khu thấp tầng The Sonata và tòa tháp cao tầng duy nhất còn lại của phân khu The Symphony.

Phối cảnh minh họa quần thể Sun Symphony Residence (Ảnh: Sun Property).

Theo đại diện Sun Property, The Sonata là phân khu được phát triển theo mô hình đô thị bán khép kín (semi-compound), được quy hoạch đồng bộ, trong tĩnh có động khi một bên là các tiểu khu thương mại giao thương sầm uất suốt đêm ngày với các townhouse (nhà phố liền kề) 3-5 tầng, một bên là các biệt thự đơn lập, song lập riêng tư và yên tĩnh cho cư dân tinh hoa. Toàn khu được đảm bảo an ninh chặt chẽ với hệ thống camera cùng các chốt bảo vệ, đội ngũ tuần tra túc trực 24/7.

Bên cạnh đó, với cảm hứng kiến trúc Hội An đương đại, The Sonata không chỉ tái hiện bức tranh phồn hoa của thương cảng Hội An trên bến dưới thuyền nhộn nhịp trong lịch sử, mà còn kế thừa mọi tinh hoa của lối kiến trúc này.

Các căn townhouse, biệt thự tại đây nổi bật với ngói đỏ, mái vòm, tối ưu các vật liệu thân thiện với thiên nhiên và được thiết kế công năng linh hoạt, tối đa giá trị khai thác với những ô cửa lớn, hiên rộng… để dễ dàng tùy biến thành các cửa tiệm, khách sạn hay biệt thự lộng lẫy. Đặc biệt, mặt tiền các townhouse tại The Sonata dao động từ 6-10m, lớn hơn hầu hết các sản phẩm trên thị trường.

"Bản Sonata" đậm tinh thần Hội An và sức sống giao thương (Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property).

Những thông tin, hình ảnh đầu tiên về tháp cao tầng duy nhất còn lại của The Symphony cũng được hé lộ tại sự kiện. Theo đó, đây sẽ là tòa tháp sở hữu cùng lúc nhiều lợi thế: vị trí gần khán đài lễ hội pháo hoa quốc tế, có tầm nhìn ngắm cầu quay sông Hàn thuận lợi, sở hữu nhiều bể bơi nhất dự án với bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa.

Tòa tháp này có riêng 1 bến thủy ngay dưới chân tòa nhà. Tại đây, Sun Property cũng phát triển những dòng căn hộ đặc biệt như căn hộ 2 mặt tiền (dual-front) và garden house (căn hộ có thể tùy ý biến tấu không gian rộng lớn thành sân vườn riêng hay bể bơi riêng).

Phối cảnh minh họa phân khu cao tầng The Symphony (Ảnh Sun Property).

Nằm trong quần thể đẳng cấp Sun Symphony Residence, cư dân The Sonata và các tòa tháp The Symphony đều được thừa hưởng trọn bộ tiện ích tất cả trong một đề cao trải nghiệm con người và tự nhiên. Nổi bật trong đó là công viên Central Park 5.000m2, bể bơi vô cực, trục đường dạo bộ ven sông Hàn xanh mát, vườn nướng BBQ, khu vực dành cho trẻ em (kids club), gym, spa hay thể thao ngoài trời…

Bữa tiệc mùa hè Đà Nẵng "rực lửa"

Trong hành trình tri ân này, các vị khách quý không chỉ say mê với những kiệt tác sống sang, mà còn được hòa vào bữa tiệc lễ hội mùa hè Đà Nẵng rực lửa.

Tại "xứ sở mỗi mét vuông một show diễn" Sun World Ba Na Hills, các thượng khách cùng tham quan xưởng bia thủ công độc đáo trên đỉnh núi Chúa, tận hưởng lễ hội Bia - B'ESTIVAL tựa như phiêu du đến xứ Munich (Đức); bữa tiệc nghệ thuật thịnh soạn dành cho thị giác, thính giác và sự hòa quyện của trái tim tại show "Rainbow"; "vui quên lối về" trong sắc màu lễ hội, ẩm thực và âm nhạc sôi động tại Ba Na by Night…

Khép lại hành trình tận hưởng bữa tiệc mùa hè "cháy bỏng", đáng nhớ ở thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư, các vị khách đã được thưởng ngoạn những màn trình diễn không thể mãn nhãn hơn đến từ hai đội Trung Quốc và Phần Lan tại đêm chung kết lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng.

Các vị khách đã có cơ hội trải nghiệm bia thủ công Sun KraftBeer tại Sun World Ba Na Hills (Ảnh Sun Property).

"Đây là một hành trình tuyệt vời. Tôi đã mua một căn nhà tại Sun Symphony Residence và đang rất mong sớm đến ngày được xem pháo hoa ngay từ ban công tổ ấm của mình", anh Thanh Hải - nhà đầu tư đến từ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhận định.

Những sắc màu cuốn hút của chuỗi lễ hội trải dài suốt 365 ngày, những quần thể biểu tượng cho sức sống phồn hoa bên sông Hàn như Sun Symphony Residence, cùng nội lực mạnh mẽ và cú hích từ các cơ chế, chính sách đặc thù đột phá, nhiều nhà đầu tư đều bày tỏ niềm tin Đà Nẵng sẽ đón tương lai huy hoàng trên bản đồ các đô thị biển hàng đầu châu lục.

Khi đó, chủ sở hữu của các quần thể soi bóng sông Hàn không chỉ sở hữu không gian sống, kinh doanh đẳng cấp mà còn có thể gia tăng giá trị cho các tài sản truyền đời.