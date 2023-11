Giải mã sức hút The Privia - Khang Điền: Ghi điểm nhờ pháp lý và tiến độ

Dự án xây đến tầng 19 mới chuẩn bị mở bán, tạo sức hút mạnh mẽ trên thị trường bất động sản (BĐS) vào những ngày cuối tháng 10. Báo cáo của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam trong quý II/2023 cho thấy gần 80% lượng giao dịch đến từ các căn hộ có giấy tờ đầy đủ và minh bạch.

The Privia: kế thừa giá trị nền tảng của Tập đoàn Khang Điền (Tập đoàn)

The Privia tọa lạc tại đường An Dương Vương, thuộc khu dân cư hiện hữu sầm uất tại phường An Lạc, quận Bình Tân, liền kề công viên Lý Chiêu Hoàng (6.000m2).

Dự án sở hữu vị trí giao điểm 3 quận: Bình Tân, quận 6 và quận 8, 3 phút đến Aeon Mall, bến xe Miền Tây, 20 phút về trung tâm quận 1 (Ảnh: Khang Điền).

Chỉ một ngày sau khi công bố đã có văn bản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của cơ quan có thẩm quyền và chứng thư bảo lãnh từ ngân hàng Vietinbank, The Privia đã tạo tiếng vang, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Căn hộ mẫu The Privia chính thức khai trương vào ngày 28/10 (Ảnh: Khang Điền).

Tương tự các dự án trước đây của Tập đoàn, đều xây nhà song song với hoàn thiện hạ tầng - tiện ích - cảnh quan, công trường The Privia hiện tấp nập thi công, sáng đèn mỗi đêm, dần hoàn thiện, sạch sẽ, khang trang và đẹp lên từng ngày.

The Privia được xây dựng đồng bộ ở tất cả các tháp: tháp A đến tầng 13, tháp B tầng 16 và tháp C tầng 19 (cập nhật 29/10).

The Privia còn gây bất ngờ với mức giá dự kiến chỉ từ 48 triệu đồng/m2 (tim tường, chưa VAT), kết hợp cùng các chính sách tối ưu: hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc 24 tháng hoặc thanh toán nhanh 70%, nhận quà tặng lên đến 10% giá trị hợp đồng mua bán bằng tiền mặt (liên hệ để biết thêm chi tiết về giá và chính sách bán hàng từ chủ đầu tư). Cơ hội sở hữu nhà Sài Gòn chưa bao giờ dễ dàng hơn lúc này.

Tập đoàn Khang Điền luôn đề cao quyền lợi và đồng hành cùng người mua trong câu chuyện pháp lý - tiến độ - tài chính, khi tiến hành xây nhà, đầy đủ pháp lý mới mở bán. Đây là điều mà một doanh nghiệp BĐS phải rất nỗ lực mới có thể kiên định thực hiện đến cùng, mang lại sự an tâm cao nhất cho khách hàng.

Từ 600 triệu đồng ban đầu, bạn có thể sở hữu nhà Sài Gòn với The Privia Khang Điền.

Tập đoàn Khang Điền: hơn 2 thập kỷ tạo dựng niềm tin

22 năm kiên định với mục tiêu kiến tạo không gian sống hoàn hảo, Tập đoàn chăm chút từng chi tiết, chuyên tâm trong từng công đoạn, để mỗi ngôi nhà đều xứng đáng là nơi đặt niềm tin, nơi xây tổ ấm. Ở đó, cư dân có một chốn đi về tiện nghi, một cộng đồng văn minh và tài sản giá trị bền vững theo thời gian.

Các dự án của Tập đoàn đều bàn giao nhà và sổ hồng đúng thời hạn, với tỷ lệ lấp đầy cao, hàng nghìn ô cửa sáng đèn sau khi đưa vào vận hành. Tiêu biểu như: Khu biệt thự và nhà liên kế The Venica, Verosa Park, The Classia, khu căn hộ Safira, Lovera Vista…

Thương hiệu Khang Điền cùng những đơn vị tư vấn quốc tế: AWP Architect (Singapore), One Landscape (Hong Kong), CBRE (Mỹ)… là bảo chứng chất lượng cho The Privia (Ảnh: Khang Điền).

Không ngừng khẳng định vị thế và vươn lên tầm vóc mới, Tập đoàn Khang Điền được giới chuyên môn đánh giá cao qua nhiều giải thưởng giá trị: Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Huân chương Lao động hạng Ba và 6 năm liên tiếp đạt Top 10 chủ đầu tư bất động sản Việt Nam (2018-2023).

Nhưng hơn hết, thành công lớn nhất chính là sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng, là động lực để Tập đoàn tiếp tục hành trình phát triển bền vững, tạo dựng những khu dân cư đáng sống, thổi bừng sinh khí, góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực.

Hội tụ những giá trị cốt lõi của Tập đoàn, The Privia hứa hẹn trở thành tâm điểm an cư sáng giá tại Bình Tân nói riêng và TPHCM nói chung.