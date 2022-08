Giải mã sức hút của mô hình shophouse biển

Tốc độ lấp đầy hệ tiện ích ấn tượng

Có mặt tại dự án NovaWorld Ho Tram một ngày cuối tuần, anh Lê Tư - một nhà đầu tư đến từ TPHCM không khỏi ngạc nhiên trước "sức nóng" của dự án. Phân kỳ The Tropicana có phần sôi động so với phần còn lại của tuyến đường ven biển từ Lộc An đến Bình Châu, nhờ công viên giải trí Tropicana Park, dãy shophouse đã đi vào vận hành, nằm ngay mặt tiền đường ven biển rộng đến 42 m. Anh ước tính, riêng khu vực này đã thu hút hàng ngàn lượt du khách cũng như nhà đầu tư đến thăm quan và tìm hiểu dự án trong ngày hôm đó.

Trục shophouse đa dạng thương hiệu mua sắm, ẩm thực tại NovaWorld Ho Tram đã và đang thúc đẩy chi tiêu của du khách khi đến Hồ Tràm (Ảnh: Novaland).

"Tôi từng tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Hồ Tràm cách đây 3 năm và chưa bị thuyết phục lắm về khả năng giữ chân du khách. Những bức tranh hiện tại đã thay đổi hoàn toàn. Nhóm chúng tôi đang có ý định đầu tư 2-3 căn shophouse liền nhau để có thể khai thác kinh doanh đa dạng loại hình dịch vụ", anh Tư nói.

Không riêng anh Tư, nhiều nhà đầu tư đến với NovaWorld Ho Tram thời điểm này đều nhận ra sự thay đổi ấn tượng của Hồ Tràm. Từ vùng đất được biết đến là nơi dành riêng cho các resort nghỉ dưỡng hoặc chốn khám phá thiên nhiên nguyên sơ của giới phượt thủ, Hồ Tràm giờ đây trở thành tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng - mua sắm và giải trí sầm uất.

Cộng hưởng với đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường du lịch trong nước, NovaWorld Ho Tram đón đầu điểm rơi mùa cao điểm du lịch năm nay. Theo ước tính, từ thời điểm khai trương giai đoạn một (1/6/2022), công viên giải trí Tropicana Park đã ghi nhận hơn 100.000 lượt tham quan và Minera Hot Springs Bình Châu đã thu hút hơn 150.000 trong 6 tháng đầu năm.

Riêng đại lộ shophouse thu hút hàng nghìn lượt khách ghé mua sắm, trải nghiệm mỗi tuần. Hơn 90% shophouse đã bàn giao đều có khách thuê và đi vào vận hành. Đây là những con số ấn tượng cho thấy sức hấp dẫn cũng như tiềm năng khai thác kinh doanh của mô hình nhà phố thương mại tại Hồ Tràm.

Công viên giải trí Tropicana Park thu hút đông đảo du khách khi đến Hồ Tràm (Ảnh: Novaland).

Là nhà đầu tư đã "theo" dự án từ sớm, chị Hà Minh (TPHCM) cho biết cũng khá bất ngờ trước tiến độ lấp đầy dịch vụ tại đây.

"Tôi đã đầu tư một số shophouse tại các điểm đến du lịch khác và cũng chuẩn bị tâm lý là sẽ cần có thời gian để sản phẩm đi vào khai thác ổn định. Nhưng NovaWorld Ho Tram thật sự vượt quá kỳ vọng của tôi về tiến độ lấp đầy dịch vụ cũng như khả năng thu hút khách", chị Minh cho biết.

Mức độ tăng giá lấn lướt toàn thị trường bất động sản du lịch

Thị trường bất động sản bán lẻ gặp cạnh tranh ngày càng gay gắt từ sự lớn mạnh của thương mại trực tuyến, nhất là từ khi Covid-19 xuất hiện. Tuy nhiên, các cửa hàng vật lý vẫn nắm vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển của các thương hiệu, bằng chứng là tốc độ phục hồi nhanh chóng đang được ghi nhận tại thị trường bán lẻ truyền thống. Ngoài không gian để bán hàng hóa và dịch vụ, các cửa hàng giờ đây còn đóng vai trò giúp khách hàng thư giãn và tăng trải nghiệm.

Thị trường bán lẻ tại các điểm du lịch được kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ song hành cùng ngành du lịch (Ảnh: Novaland).

Chuyên gia của Savills đánh giá đây là thời điểm phù hợp để doanh nghiệp thuê lại mặt bằng hoặc bắt đầu thuê mới, tiếp tục mở rộng thị trường và tăng doanh thu thông qua kênh bán lẻ truyền thống. Sự trở lại của các thương hiệu quốc tế cũng được kỳ vọng giúp mặt bằng giá thuê tiếp tục tăng trưởng trở lại.

Một báo cáo cho biết, tổng lượng giao dịch shophouse tại các điểm đến ven biển trong 6 tháng đầu năm ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam đạt 3.848 căn, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ. Các tài sản này có tốc độ tăng giá lấn lướt toàn thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, với mức tăng bình quân lên đến 30-40% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài hấp lực đến từ mô hình một điểm đến - đa tiện ích, các căn shophouse của NovaWorld Ho Tram còn sở hữu những lợi thế riêng mà không phải dự án nào cũng có. Trong đó, điểm cộng nổi bật là khả năng liên kết vùng khi chỉ cách TPHCM hơn 2 giờ di chuyển.

Chiến lược "mở đường mở kinh tế" đang được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng các tỉnh phía Nam thực thi mạnh mẽ. Hình ảnh đường ven biển Hồ Tràm - Bình Châu, đoạn qua phân kỳ The Tropicana, dự án NovaWorld Ho Tram, đã được mở rộng lên 42 m (Ảnh: Novaland).

Sắp tới, 2 dự án cao tốc được mong đợi là Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu được triển khai, sẽ gia tăng khả năng kết nối Hồ Tràm với các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ. Cùng với đó, sân bay quốc tế Long Thành dự kiến đi vào hoạt động năm 2025 cũng sẽ mang lượng khách lớn đến với nơi đây.

Một thế mạnh khác của "thiên đường nghỉ dưỡng phía Nam" là sở hữu bờ biển dài và nguyên sơ cùng "lá phổi xanh" rừng nguyên sinh Bình Châu - Phước Bửu. Tất cả tạo nét lôi cuốn riêng có cho Hồ Tràm, hứa hẹn mang đến dòng khách ổn định cho các shophouse tại đây.