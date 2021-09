Giải mã hấp lực bất động sản hạng sang Lotus Star Bắc Giang

Dân trí Tiêu chí lựa chọn nhà ở của giới nhà giàu đang là thước đo giá trị cho một bất động sản. Vậy yếu tố nào được quan tâm nhất?

Lotus Star - dự án "hàng hiệu" đang "gây bão" tại Bắc Giang có lợi thế đỉnh cao: vị trí vàng, giao thông thuận tiện, kết nối đa tiện ích, phong cách hoàng gia sang trọng, không dành cho số đông...

Xu hướng phát triển căn hộ hạng sang

Khái niệm căn hộ hạng sang không còn cố định trong một định nghĩa cụ thể mà thay đổi theo thời gian, theo nhu cầu thị trường, tùy vào giá trị của từng dự án đối với người mua nhà. Nhìn từ xu hướng thị trường, tâm lý chọn nhà của giới thượng lưu là các tiêu chí để "đo" giá trị căn hộ "hàng hiệu". "Khẩu vị" khách mua càng đa dạng, cách xây dựng một dự án hạng sang càng thêm muôn hình vạn trạng với nhiều tiêu chí khác nhau.

Sang là phải xanh, tiện nghi, riêng tư và an toàn

Đó là môi trường sống hòa hợp với thiên nhiên, cung cấp đa dạng tiện ích nội khu, dễ dàng kết nối đến tiện ích ngoại khu. Lối sống càng chất đòi hỏi chốn an cư phải thật an toàn. Đặc biệt dưới tác động của dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, người mua nhà ngày càng quan tâm đến những dự án căn hộ hạng sang ở nội đô. Vị trí đủ gần với mọi nhu cầu và tiện ích nhưng vẫn đủ giãn cách để an toàn khiến loại hình bất động sản này được "săn đón" và "đắt" hàng hơn bao giờ hết.

Sang là phải đẹp

Đó là những dự án có giá trị thẩm mỹ và tựa như tác phẩm nghệ thuật từ kiến trúc bên ngoài đến nội thất bên trong, từ tiện ích cho đến phong cách phục vụ đều đạt mức cao nhất, để chủ nhân căn hộ cảm nhận được tôn trọng, tự hào, khẳng định được vị thế cá nhân.

Một yếu tố quan trọng khác làm nên đẳng cấp của dự án chính là vị trí. Vị trí càng đẹp thì giá trị càng cao. Không chỉ kết nối giao thông thuận tiện mà không gian văn hóa, dân trí bản địa, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội xung quanh dự án được quy hoạch một cách đồng bộ, hiện đại, thể hiện đẳng cấp của dự án và cộng đồng cư dân sinh sống tại nơi đây trong tương lai.

Căn hộ hạng sang phải đáp ứng được yếu tố đẹp cảnh quan, độc đáo về kiến trúc.

Lotus Star - căn hộ hạng sang - làm siêu lòng giới thượng lưu?

Vị trí kim cương, tiện nghi hàng đầu

"Nhất cận thị, nhì cận giang, tam cận lộ" là ba yếu tố về vị trí để đánh giá một dự án đắt giá. Lotus Star giữ trọn 2 lợi thế "cận thị, cận lộ" hiếm có.

Lotus Star sở hữu vị trí vàng khi thuộc vùng quy hoạch lõi của trung tâm thành phố. Ngoài ra, dự án nằm trên đường Trần Quang Khải, ngay chân cầu vượt Xương Giang, kết nối trực tiếp đến các tuyến đường huyết mạch và cao tốc. Từ đây, cư dân Lotus Star có thể dễ dàng di chuyển trong thành phố hay liên tỉnh. Với vị trí kim cương trong lòng Bắc Giang, Lotus Star còn là tài sản đầu tư sinh lời dễ dàng với tiềm năng tăng giá mạnh mẽ trong tương lai.

Vị trí đắt giá giữa khu vực lõi thành phố, kết nối các tuyến đường và tiện ích trung tâm.

Ngoài lợi thế về di chuyển, Lotus Star cũng mang đến sự kết nối về tiện ích thỏa mãn đầy đủ nhu cầu của cư dân. Chỉ trong bán kính 5 km, cư dân tương lai có thể dễ dàng đến các trung tâm hành chính công, Trung tâm giáo dục, Cục thuế, Bảo hiểm xã hội…. hay các cơ sở y tế như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang cùng với các tiện ích vui chơi, giải trí như quảng trường, công viên, sân Golf…

Phong cách hoàng gia có tính thẩm mỹ đỉnh cao và số lượng giới hạn không dành cho số đông.

Dự án hạng sang, đẳng cấp, khác biệt thì đều không dành cho số đông. Việc sở hữu căn hộ thuộc "hàng hiếm" sẽ càng khẳng định được phong cách sống cao cấp của chủ nhân. Căn hộ ít, số lượng cư dân khiêm tốn cùng với dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp là sự khác biệt của những dự án hạng sang tiên phong.

Với tốc độ phát triển nhanh chóng, nhu cầu "sống thượng lưu" trong căn hộ hạng sang càng tăng cao. Giữa "cơn khát" nguồn cung căn hộ hàng hiệu, Lotus Star xuất hiện đã giành được sự quan tâm đông đảo của giới thượng lưu Bắc Giang nhờ sở hữu các tiêu chí đặc biệt. Với số lượng giới hạn, chưa đến 300 căn hộ, Lotus Star chỉ dành cho những cư dân biết tận hưởng những tinh hoa và phát triển một môi trường sống lành mạnh, tích cực và hoàn hảo.

Lotus Star là dự án có lối kiến trúc hoàng gia đầu tiên tại Bắc Giang lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu thời kỳ Phục Hưng với thiết kế sang trọng đồng bộ từ ngoài vào trong. Khối đế được chạm trổ tinh xảo và hệ thống đèn chiếu ánh vàng mặt ngoài tòa căn hộ làm tôn lên nét sang trọng của Lotus Star. Nội thất cổ điển cũng là điểm thu hút giới tinh hoa của Bắc Giang khi lựa chọn nơi xứng tầm để sinh sống tại nơi đây.

Phong cách hoàng gia của Lotus Star - yếu tố số 1 thu hút giới tinh hoa Bắc Giang.

Với những lợi thế nêu trên, dự án Lotus Star đang nhanh chóng gây sốt thị trường và trở thành điểm đến của giới thượng lưu cùng các nhà đầu tư thông thái.

Trường Thịnh