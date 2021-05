Giai đoạn 2 Happy One - Central bắt đầu khởi động với lễ ký kết ngày 8/5/2021

Dân trí Sáng ngày 08/05, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược phân phối khu phức hợp căn hộ thông minh trung tâm thành phố Thủ Dầu Một Happy One - Central đã được diễn ra rất tốt đẹp.

Ký kết được thực hiện giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc Vạn Xuân (Vạn Xuân Group) và hai đơn vị phát triển dự án là CEN Sài Gòn, Viva Homes cùng các đơn vị phân phối chiến lược STDA, An Tường Real, Song Khánh, Vũ Gia, Bình Dương Center Real, Happy Homes.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược phân phối Happy One - Central giai đoạn 02

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Đoàn Văn Hoạt - Tổng giám đốc Vạn Xuân Group chia sẻ: Khu phức hợp căn hộ thông minh trung tâm thành phố Thủ Dầu Một Happy One - Central là tâm huyết và cải tiến sáng tạo không ngừng của Vạn Xuân Group về một không gian sống lý tưởng dành cho những chủ nhân tương lai. Happy One - Central đã nhận được sự ủng hộ tích cực của khách hàng ngay từ khi mới ra mắt thị trường. Điều này được minh chứng qua Lễ công bố GĐ 1 với hơn 500 căn hộ đã có chủ chỉ trong một buổi sáng sự kiện. "Chúng tôi tự tin Happy One - Central sẽ tiếp tục được đông đảo khách hàng đón nhận bởi ở đây hoàn toàn đáp ứng được trọn vẹn mọi tiêu chuẩn sống khắt khe nhất của những chủ nhân tương lai", ông Hoạt nhấn mạnh.

Ông Đoàn Văn Hoạt - Tổng Giám Đốc Vạn Xuân Group phát biểu trong buổi lễ

Happy One - Central được quy hoạch với diện tích 1,1 ha, mật độ xây dựng chiếm 34%, phần còn lại dành cho không gian xanh. Vạn Xuân Group đã kiến tạo nên một khu vườn nhiệt đới ngay tại Happy One - Central với công viên cây xanh rộng lớn, cùng nhiều tiểu cảnh xen kẽ giữa các khu vực tiện ích và dịch vụ. Đây có thể coi là ưu điểm nổi trội của dự án khi nắm bắt được tâm lý cư dân, mong muốn về không gian sống thoáng đãng, hòa hợp với thiên nhiên giữa thành phố đang đô thị hóa từng ngày.

Happy One Central được tích hợp công nghệ 4.0 với tổ hợp 68 tiện ích trên không đỉnh cao đầu tiên tại Bình Dương như: cầu kính trên không, hồ bơi vô cực, hồ cá Koi, sân golf 3D, sky bar tầng thượng, đài phun nước nghệ thuật, sảnh đón khách, quảng trường chân mây, phòng tập gym - yoga - spa, trung tâm thương mại, khu chiếu phim ngoài trời,.. được bố trí xen kẽ trong khu căn hộ, giúp những chủ nhân tương lai có những giây phút thư giãn thoải mái sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng.

Tổ hợp 68 tiện ích trên không góp phần tạo nên sự khác biệt của Happy One - Central

Với vị trí trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, chỉ với một bước chân những chủ nhân tương lại của Happy One Central có thể thụ hưởng được những tiện ích hiện hữu như: Trường học quốc tế, siêu thị Aeon Mall, MM Mega Market, sân golf Sông Bé, bệnh viện quốc tế, khu vui chơi giải trí,…

Đặc biệt, Happy One - Central là dự án đầu tiên tại Thủ Dầu Một được áp dụng công nghệ chiếu sáng mặt dựng và cảnh quan. Với công nghệ hiện đại này, Happy One - Central không chỉ nâng tầm giá trị thêm phần sang trọng hơn trở thành biểu tượng tại Thủ Dầu Một, mà còn dễ dàng đánh trúng vào thị hiếu của nhóm khách hàng trung - cao cấp.

Toàn cảnh Khu phức hợp căn hộ thông minh trung tâm TP Thủ Dầu Một Happy One - Central

Thêm vào đó, Happy One - Central còn được phát triển bởi các đối tác uy tín như đơn vị tư vấn thiết kế ONG & ONG, đơn vị tư vấn cảnh quan LJ - ASIA, đơn vị xây dựng Central, đơn vị tư vấn giám sát Artelia, đơn vị phát triển dự án Cenland và Vivahomes, được ngân hàng MB Bank và TP Bank tài trợ.

Với mức giá chỉ từ 1.76 tỷ/căn, thanh toán chỉ từ 1%/tháng, ngân hàng hỗ trợ 70% lãi suất 0% trong vòng 36 tháng cho đến khi nhận nhà. Ân hạn nợ gốc 24 tháng cho đến khi nhận nhà Happy One - Central xứng đáng là lựa chọn để đầu tư- an cư trong thời điểm hiện nay.

Happy One - Central: Khu phức hợp căn hộ thông minh trung tâm thành phố Thủ Dầu Một

Chủ đầu tư: Vạn Xuân Group

Đơn vị phát triển dự án: Cen Land & Viva Homes

Đơn vị phân phối chiến lược: STDA, An Tường Real, Song Khánh, Vũ Gia, Bình Dương Center Real, Happy Homes

Hotline: 0929 009 555

Website: https://central.happyone.vn/

Trường Thịnh