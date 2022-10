Giá bán chung cư Hà Nội đã tăng cả tỷ đồng một căn hộ

Căn hộ chung cư liên tục tăng giá

Trong bối cảnh thị trường khan hiếm nguồn cung, giá nhà chung cư tại Hà Nội tăng liên tục bất chấp thanh khoản kém. Đáng chú ý, giá căn hộ chung cư thứ cấp và sơ cấp liên tục tăng nóng, thậm chí chỉ trong thời gian ngắn đã tăng lên nửa tỷ đồng.

Báo cáo mới nhất của Batdongsan.com.vn cho thấy, giá bán chung cư tăng ở tất cả các phân khúc từ bình dân đến cao cấp, trong đó, chung cư trung cấp có biến động giá tăng mạnh nhất.

Cụ thể, tại Hà Nội, giá bán phân khúc bình dân tăng 7%, ở phân khúc trung cấp tăng 18%, chung cư cao cấp tăng 10% trong 3 tháng vừa qua. Tại TPHCM có mức tăng thấp hơn, chung cư bình dân giảm 1%, trung cấp tăng 4%, còn phân khúc cao cấp tăng 5%.

Nguồn cung khan hiếm khiến giá căn hộ chung cư liên tục tăng cao (Ảnh: Hà Phong).

Tương tự, theo báo cáo thị trường quý 3 vừa công bố của Savills, phân khúc căn hộ bán ở Hà Nội có giá bán sơ cấp trung bình đạt 47 triệu đồng/m2, tăng 5% theo quý và 11% theo năm. Sau 15 quý liên tục tăng giá, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư hiện nay đã cao hơn 53% so với quý I/2019.

Giá căn hộ 2-4 tỷ đồng chiếm 85% nguồn cung, tăng mạnh từ mức 15% trong năm 2018. Căn hộ có giá dưới 2 tỷ đồng chiếm 12%, còn lại là các căn hộ có giá trên 4 tỷ đồng. Với giá thuê theo tháng trung bình là 15 triệu đồng/căn và giá bán trung bình là 3 tỷ đồng/căn, tỷ suất lợi nhuận cho thuê đạt 6%.

Cũng theo báo cáo thị trường quý III của Sở Xây dựng Hà Nội, đối với phân khúc căn hộ trung và cao cấp, nguồn cung trên thị trường không nhiều nên giá bán duy trì ở ngưỡng cao lên đến hơn 80 triệu đồng/m2 ở quận Đống Đa. Căn hộ trung cấp với giá trên dưới 40 triệu đồng/m2 chỉ có ở khu vực Long Biên, Mê Linh. Giá bán này cao hơn khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2021 và khoảng 2% so với quý II năm nay.

Vì sao căn hộ chung cư tăng giá?

Nguồn cung hạn chế, giá vật liệu xây dựng tăng, nguồn cầu ngày một lớn là yếu tố góp phần làm tăng giá bán chung cư. Ngoài ra, nhiều chuyên gia cho rằng, trong vài năm trở lại đây, khu vực vùng ven Hà Nội liên tục xuất hiện các cơn "sốt đất", qua đó đẩy giá mặt bằng chung của các phân khúc khác như căn hộ chung cư lên cao.

Bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc cao cấp, Bộ phận nghiên cứu và tư vấn, Savills Hà Nội - cho biết: "Giá căn hộ có xu hướng tăng từ năm 2019. Thủ tục pháp lý kéo dài và chậm phê duyệt dẫn tới nguồn cung còn hạn chế".

Những dự án chung cư trong các quận trung tâm Hà Nội có giá bán căn hộ rất cao (Ảnh: Hà Phong).

Đưa ra dự báo về phân khúc này trong quý IV năm nay, đơn vị này cho hay, 8 dự án mới và giai đoạn tiếp theo của 2 dự án sẽ mở bán 5.033 căn hộ cho thị trường. Khoảng 70% nguồn cung tương lai sẽ là các căn hộ hạng B. Theo vị trí, các quận/huyện Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, và Gia Lâm sẽ chiếm 80%.

Cũng lý giải nguyên nhân khiến giá bán chung cư lại tăng mạnh thời gian qua, ông Lê Đình Hảo - Giám đốc khối kinh doanh của Batdongsan.com.vn cho hay, nguồn cung mới tại Hà Nội rất là hạn chế. Hầu hết dự án mở bán hiện tại đều là những dự án cũ mở bán thêm, nhưng chủ yếu tập trung ở phân khúc trung cấp, cao cấp. Do đó, trên thị trường bất động sản tại Hà Nội không có bóng dáng của phân khúc bình dân mở bán ở thời điểm hiện tại (tức phân khúc có giá dưới 25 triệu đồng/m2).

Căn hộ chung cư đã qua sử dụng cũng tăng giá liên tục thời gian qua (Ảnh: Hà Phong).

Vị này cũng đưa ra nhận định, giá chung cư tại những dự án đã hình thành và đã có người ở một thời gian trong thời gian tới giá sẽ tiếp tục tăng nhưng mức độ tăng sẽ nhẹ hơn do đã neo ở mức cao.

Đơn cử, thời gian qua, có những dự án ở trung tâm Hà Nội, mức tăng giá đã lên đến trên dưới 1 tỷ đồng/căn. Căn hộ vùng ven, mức giá cũng đã tăng tới 200 - 500 triệu đồng/căn.

Còn tại những dự án đang xây dựng và mới mở bán, biên độ tăng giá sẽ cao hơn bởi các chủ đầu tư đang chịu áp lực lớn về chi phí đầu vào. Ngoài ra, đây cũng là phân khúc được người mua tìm kiếm nhiều hơn.

Ông nhấn mạnh, theo thống kê, giá nhà ở Việt Nam thường cao hơn khoảng 20 lần so với thu nhập trung bình của xã hội. Trong khi ở những nước phát triển, giá nhà chỉ cao gấp khoảng 7-10 lần so với thu nhập trung bình. Do đó, câu chuyện mua nhà đối với các cặp vợ chồng trẻ tại thành phố, đối tượng có thu nhập trung bình và thu nhập thấp ngày càng trở nên khó khăn.