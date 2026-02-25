Gen Z xem nhà là khoản đầu tư đầu đời: Phú Đông SkyOne đón nhịp tư duy mới

Với Gen Z và nhóm 9X đời cuối, sở hữu nhà không chỉ để ở, mà còn là cách bảo toàn giá trị tài sản, tạo nền tảng tài chính và kiểm soát tương lai sớm hơn.

Phối cảnh dự án Phú Đông Sky One (Ảnh: CĐT).

Trong bối cảnh giá bất động sản thiết lập mặt bằng giá mới, tâm lý mua sớm để không bị bỏ lại phía sau ngày càng rõ nét. Không ít người trẻ chứng kiến thế hệ trước mua nhà ở mức 1-2 tỷ đồng, nay giá trị đã tăng nhiều lần. Điều này tạo ra một thay đổi quan trọng trong hành vi tiêu dùng, đó là thay vì dành nhiều năm thuê nhà và tiết kiệm thụ động, nhiều người chủ động sử dụng đòn bẩy tài chính để sở hữu tài sản khi còn trẻ.

Nhiều ý kiến cho rằng Gen Z chỉ ưu tiên trải nghiệm và tiêu dùng ngắn hạn, tuy nhiên thực tế cho thấy đây là thế hệ tiếp cận tài chính cá nhân khá sớm. Họ quen với việc đầu tư chứng khoán, quỹ mở, tiền số và ngày càng quan tâm đến bất động sản như một kênh tích lũy ổn định.

Nguyễn Hoàng Minh (26 tuổi), nhân viên công nghệ tại Thủ Đức, chia sẻ: “Thay vì trả tiền thuê 8-10 triệu mỗi tháng, tôi tính toán vay ngân hàng để mua căn hộ tầm 1,5 tỷ đồng. Mỗi tháng trả góp gần tương đương tiền thuê, nhưng sau 10-15 năm mình có tài sản thực”. Với Minh, căn hộ đầu tiên không chỉ là nơi ở, mà là tài sản ban đầu để sau này có thể nâng cấp hoặc cho thuê.

Tương tự, vợ chồng trẻ 28-29 tuổi làm việc tại KCN Sóng Thần cho biết họ ưu tiên tìm căn hộ vừa túi tiền ở khu vực giáp ranh TPHCM để tối ưu dòng tiền. “Quan trọng là khả năng chi trả ban đầu và pháp lý rõ ràng. Nếu dự án đảm bảo tiến độ, có ngân hàng bảo lãnh thì chúng tôi sẵn sàng xuống tiền sớm”, vợ chồng trẻ cho biết.

Trong xu hướng đó, Phú Đông SkyOne nổi lên như một sản phẩm nhắm vào nhóm khách hàng trẻ coi nhà là khoản đầu tư đầu tiên. Được phát triển bởi Phú Đông Group, dự án có quy mô 5.615m², tổng vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng, cung cấp 780 căn hộ diện tích 42-72m², phù hợp với cá nhân độc thân hoặc gia đình nhỏ.

Mức giá dao động 1,4-2,2 tỷ đồng/căn, trong đó khoảng 75% sản phẩm nằm trong ngưỡng 1,4-1,8 tỷ đồng, được xem là điểm vào thích hợp cho người mua lần đầu. Với tỷ lệ vay ngân hàng phù hợp, số vốn tự có ban đầu không quá lớn, giúp người trẻ sớm tiếp cận tài sản thay vì tiếp tục chờ đợi.

Dự án không chỉ cạnh tranh ở yếu tố giá mà còn ở tiêu chuẩn bàn giao và hệ tiện ích. Hơn 30 tiện ích nội khu như hồ bơi nước ấm, gym, khu BBQ, trường mầm non… cùng các loại hình căn hộ linh hoạt như Duplex 50m² hay 1 phòng ngủ + phản ánh nhu cầu sống năng động, tối ưu không gian của thế hệ mới.

Dự án đã được cấp phép xây dựng, đồng thời có ngân hàng bảo lãnh nghĩa vụ tài chính, tạo thêm lớp an tâm cho người mua trẻ vốn nhạy cảm với rủi ro thị trường.

Bên cạnh Phú Đông SkyOne, thị trường còn ghi nhận các dự án như The Aspira do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phúc An Gia làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn High Rise phát triển. Hay Green Skyline của TBS, thuộc Khu phức hợp Green Square tại ngã ba Quốc lộ 1K và đường GS1, quy mô 1,32ha với mật độ xây dựng 38%.

Việc Gen Z bắt đầu bước vào thị trường bất động sản không còn là hiện tượng đơn lẻ mà đang trở thành xu hướng. Khi chi phí thuê nhà ngày càng cao và giá bất động sản có xu hướng tăng theo chu kỳ dài hạn, việc sở hữu căn hộ đầu tiên sớm được xem là cách “khóa giá tương lai” và tạo tài sản tích lũy.

Trong bối cảnh đó, những dự án định vị rõ ràng ở phân khúc vừa túi tiền nhưng đảm bảo chất lượng và tiến độ như Phú Đông SkyOne có thể đóng vai trò là bước khởi đầu cho hành trình tài chính dài hạn của người trẻ. Căn hộ đầu tiên vì thế không chỉ là nơi để ở, mà là viên gạch nền móng cho chiến lược tích sản của một thế hệ đang chủ động hơn với tương lai của mình.