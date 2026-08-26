Gần 3.900 căn biệt thự du lịch đang được xây dựng

Ngày 26/8, tại Đà Nẵng, diễn đàn Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam 2026 do Bộ Xây dựng và Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức đã phân tích cơ hội, thách thức và giải pháp đưa thị trường bước vào giai đoạn phát triển mới.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng ghi nhận các tín hiệu tiếp tục phục hồi.

Diễn đàn Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam 2026 (Ảnh: Long Ngọc).

Trong quý II, cả nước có 9 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, có 4 dự án được cấp phép xây dựng mới với quy mô khoảng 1.807 căn hộ du lịch, 942 căn biệt thự du lịch, bằng 133,3% so với quý I.

Cả nước có 47 dự án đang triển khai xây dựng với quy mô khoảng 21.456 căn hộ du lịch, 3.865 căn biệt thự du lịch.

Trong quý II có 3 dự án đã hoàn thành xây dựng, bằng 300% so với quý I và bằng 75% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Bộ Xây dựng, trong quý II, thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tiếp tục phục hồi và có sự phân hóa giữa các địa phương. So với quý I, mặt bằng giá bán nhìn chung cơ bản ổn định, nhiều dự án hầu như không có biến động về giá. Thanh khoản và giao dịch chủ yếu tập trung tại các dự án có pháp lý đầy đủ, vị trí thuận lợi, được vận hành bởi các thương hiệu uy tín.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng cục quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho biết theo quy định của pháp luật về du lịch, căn cứ Luật Du lịch 2017 và Nghị định 168/2017/NĐ-CP, căn hộ du lịch đã được xác định là một loại hình cơ sở lưu trú du lịch chính thức.

Theo ông Dũng, để hoạt động kinh doanh lưu trú đối với loại hình này, cơ sở phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, bao gồm: thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định, bảo đảm các tiêu chuẩn về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, đáp ứng các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ.

Ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch VNREA, phát biểu tại diễn đàn (Ảnh: Long Ngọc).

Ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), nhận định trong hơn 15 năm qua, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đã góp phần hình thành nhiều trung tâm du lịch lớn như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc, Quảng Ninh, Bình Thuận, Huế, Quảng Nam…

Bên cạnh đó, nhiều tập đoàn lớn trong nước và quốc tế đã đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng xây dựng hệ thống khách sạn, resort, khu vui chơi giải trí, sân golf, bến du thuyền, trung tâm hội nghị, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Chủ tịch VNREA cũng cho rằng bất động sản du lịch nghỉ dưỡng cũng là một trong những lĩnh vực có khả năng thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt trong các phân khúc khách sạn cao cấp, khu nghỉ dưỡng biển, khu vui chơi giải trí tổng hợp và du lịch sinh thái.

Mặc dù có tiềm năng rất lớn, tuy nhiên ông Khôi cho rằng thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn như hệ thống pháp luật còn thiếu đồng bộ, quy hoạch còn bất cập, khó khăn trong tiếp cận vốn, niềm tin thị trường cần tiếp tục được củng cố…

Theo ông Khôi, thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật, rà soát hệ thống pháp luật liên quan đến bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Chủ tịch VNREA nhận định: “Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045”.

Muốn tận dụng được cơ hội đó, theo vị chuyên gia này, điều quan trọng nhất là tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo cao, khơi thông mọi nguồn lực xã hội, phát huy mạnh mẽ vai trò của doanh nghiệp tư nhân, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.