Bộ Xây dựng nêu tín hiệu vui với người mua nhà trong năm nay

Chiều 4/3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, ông Hà Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) - cho hay năm 2025 Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành tập trung triển khai và tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, pháp lý và nguồn vốn cho thị trường bất động sản. Vì vậy năm 2026 thị trường kỳ vọng bước sang giai đoạn phục hồi rõ nét hơn.

Cụ thể, năm 2025 ghi nhận chuyển biến tích cực trong sửa đổi chính sách pháp luật về đất đai, xây dựng, nhà ở... nhằm xử lý các điểm nghẽn. Qua đó nhiều dự án trong thời gian vướng mắc trước đó đã được phân loại và xử lý theo thẩm quyền.

Các quy định liên quan tới thủ tục hành chính được cắt giảm theo hướng công khai, minh bạch, giảm thời gian chuẩn bị đầu tư cho dự án, là tiền đề quan trọng cho doanh nghiệp, người dân và tạo môi trường đầu tư kinh doanh.

Về nguồn cung, rất nhiều dự án vướng mắc trong thời gian vừa qua, từng bị đình trệ, chậm triển khai, sẽ được tháo gỡ và tái khởi động. Đặc biệt là các dự án hoàn thiện về pháp lý, đủ điều kiện triển khai dự kiến sẽ tiếp tục tăng hơn so với năm 2025. "Như vậy, chúng ta sẽ có nguồn cung lớn hơn năm 2025", ông Hưng nhấn mạnh.

Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, thông tin về dự báo thị trường bất động sản năm 2026 (Ảnh: VGP).

Việc khơi thông nguồn cung này sẽ góp phần điều tiết mặt bằng giá và giúp thị trường giảm áp lực như thời gian qua. Người dân có nhu cầu thực sẽ có cơ hội, điều kiện để tiếp cận các sản phẩm nhà ở phù hợp với thu nhập của mình.

Tính thanh khoản của thị trường có xu hướng phục hồi theo hướng thực chất hơn, gắn với nhu cầu ở thực và nhu cầu đầu tư dài hạn thay vì phụ thuộc vào các chu kỳ tăng nóng và ngắn hạn.

"Các phân khúc mà chúng tôi đánh giá trong năm 2025 và 2026 sẽ tiếp tục được tăng mạnh hơn, đó là nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và nhà ở thương mại giá rẻ sẽ được ưu tiên phát triển trong thời gian tới", ông nói thêm.

Tuy nhiên, theo ông Hưng, thị trường bất động sản thời gian tới sẽ vẫn chịu tác động từ kinh tế vĩ mô, những biến động trong và ngoài nước, biến động lãi suất và chi phí vốn cũng như các yêu cầu khác về quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà ở, bảo vệ môi trường và phát triển đô thị bền vững. Như vậy, việc điều hành chính sách cần tiếp tục bảo đảm hài hòa để giữ được mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát rủi ro.

Theo đó, ông Hưng cho hay thị trường bất động sản năm 2026 được dự báo sẽ "sôi động trong sự thận trọng", với phân khúc căn hộ và nhà ở phục vụ nhu cầu thực tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt.

Sự phân hóa sẽ ngày càng rõ nét, khi người mua và nhà đầu tư ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ, giá trị sử dụng thực và uy tín chủ đầu tư. "Đây sẽ là nền tảng để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, giảm đầu cơ và hướng tới tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới", ông khẳng định.