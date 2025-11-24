Flamingo Yachting Club: Hải trình “triệu đô” giữa thiên nhiên Hồ Núi Cốc

Trải nghiệm độc quyền dành riêng cho câu lạc bộ du thuyền Flamingo Yachting Club

Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản cuối năm với một chuỗi những sự kiện trải nghiệm độc quyền và khởi điểm cho hành trình đó là sự kiện trải nghiệm câu lạc bộ (CLB) du thuyền Flamingo Yachting Club.

Sự kiện không chỉ là một buổi gặp gỡ thông thường, mà là hành trình cảm xúc đưa khách hàng chạm đến phong cách sống đáng mơ ước - nơi xa xỉ, thiên nhiên và đam mê hòa quyện.

Ngay khi đặt chân đến Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc, khách hàng được tham quan những căn biệt thự đầu tiên nằm trong bộ sưu tập 108 căn dinh thự độc bản - những tuyệt tác kiến trúc hướng trọn tầm mắt ra mặt hồ Núi Cốc thơ mộng.

Không chỉ dừng lại ở một không gian sống khác biệt, điểm nhấn của sự kiện chính là hải trình trải nghiệm trên những du thuyền sang trọng, lướt êm qua vịnh hồ kỳ vĩ giữa núi rừng Hồ Núi Cốc. Làn gió mát, mặt nước phẳng lặng như gương, những rặng núi tầng tầng lớp lớp khiến từng khoảnh khắc trở thành một bức tranh thiên nhiên - đặc quyền thưởng ngoạn tại Flamingo Yachting Club.

Hải trình "triệu đô" giữa vịnh kỳ vĩ của quần thể Hồ Núi Cốc (Ảnh: CĐT).

Và để khép lại một ngày trải nghiệm khó quên, bữa tiệc âm nhạc mang tên “Soul of the Forest” - thương hiệu âm nhạc nổi tiếng của tập đoàn Flamingo Holdings, trước đây gắn liền với rừng thông Đại Lải nay lần đầu tiên được tổ chức giữa khung cảnh Hồ Núi Cốc thơ mộng, hòa cùng giọng hát lãng tử của ca sĩ Mai Tiến Dũng.

Dưới ánh hoàng hôn buông xuống mặt hồ, giữa tiếng thông reo vi vút, những giai điệu sâu lắng sẽ đưa cảm xúc thăng hoa, như lời khẳng định đây không chỉ là nơi để sống, mà là nơi để cảm nhận trọn vẹn giá trị của sự tận hưởng.

Đêm nhạc Soul of The Forest lần đầu tiên tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc (Ảnh: CĐT).

Flamingo Yachting Club - Bến đỗ của những tâm hồn khao khát tự do

Bến du thuyền trải nghiệm ngày 22/11 chỉ là giai đoạn đầu tiên trong tham vọng kiến tạo nên siêu quần thể CLB du thuyền Flamingo Yachting Club đang dần hiện hữu giữa lòng Hồ Núi Cốc. Trong các giai đoạn tiếp theo, ba hòn đảo chủ đề sẽ lần lượt hoàn thiện, biến nơi đây thành thiên đường nghỉ dưỡng đa trải nghiệm tại Việt Nam.

Đầu tiên là The Eclipse - đảo trị liệu tái tạo mang đến sự cân bằng cho thân - tâm - trí với sự hiện diện của trung tâm trị liệu sức khỏe Maison Wellness Center. Đây là nơi nghệ thuật chăm sóc sức khỏe được nâng tầm thành trải nghiệm trị liệu toàn cầu với thư giãn cao cấp, khoáng nóng tự nhiên... Không đơn thuần chỉ là những trải nghiệm spa thông thường, Flamingo Maison Wellness Center mang tới những gói trị liệu chuyên sâu và dài ngày bằng những liệu pháp tái tạo năng lượng độc quyền thủy trị liệu - nhiệt trị liệu - trị liệu công nghệ cao.

The Eclipse - Đảo trị liệu tái tạo thuộc hệ thống tiện ích của siêu quần thể Flamingo Yachting Club (Ảnh: CĐT).

Tiếp đến là The Sun - đảo khám phá và kết nối mở ra một không gian sinh thái, nơi Tea Gallery trở thành điểm nhấn tôn vinh văn hóa trà của Thái Nguyên, không chỉ là không gian thưởng trà thông thường, tích hợp trong Tea Gallery là những không gian trưng bày nghệ thuật để những du khách có thể hiểu sâu hơn về nét đẹp văn hoá bản địa này.

Cuối cùng, The Moon - đảo nghệ thuật đương đại là điểm hẹn của nghệ thuật và thiên nhiên, nơi vườn điêu khắc độc bản đến từ những nghệ sĩ điêu khắc hàng đầu của thế giới.

Khác biệt lớn nhất khiến Flamingo Yachting Club không chỉ đơn thuần là một CLB du thuyền, mà là một hệ sinh thái trải nghiệm trọn vẹn "all-in-one" (tất cả trong một). Ba hòn đảo chủ đề với hơn 100 tiện ích cao cấp (khám phá thiên nhiên - trị liệu tái tạo năng lượng - nghệ thuật - trình diễn) được kết nối hoàn hảo bởi hệ thống du thuyền nội khu, đường dạo bộ trên mặt nước và những cây cầu kính biểu tượng.

Với tầm nhìn chiến lược dài hạn, Flamingo Yachting Club được định vị để trở thành điểm hẹn cho tầng lớp doanh nhân thành đạt. Đây là nơi những chiếc du thuyền lộng lẫy không chỉ là phương tiện, mà là cầu nối để những con người xuất sắc tìm thấy nhau, cùng chia sẻ đam mê về bộ môn thể thao mới lạ nhưng cũng không kém phần thú vị, cùng kể lại những hành trình vượt sóng gió của chính mình, cùng truyền cảm hứng về một lối sống tự do giữa thiên nhiên.

Không chỉ là một tiện ích mà đã trở thành lời tuyên ngôn về vị thế, CLB du thuyền Flamingo Yachting Club là một trong những mảnh ghép tạo nên một lối sống thượng lưu khác biệt dành cho các chủ nhân của Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc.

Tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc, những gia chủ không chỉ sở hữu một căn biệt thự ven hồ, mà sở hữu cả một thế giới xa hoa, nơi sức khỏe, nghệ thuật, văn hóa và thiên nhiên hòa quyện - điều tạo nên sự khác biệt của dự án với những điểm đến nghỉ dưỡng ở Việt Nam.