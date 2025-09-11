Flamingo Holdings và tham vọng đưa du lịch Thái Nguyên vươn ra thế giới

Với sứ mệnh đưa du lịch Thái Nguyên lên bản đồ quốc tế, Flamingo Holdings đã xây dựng 108 căn biệt thự Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc sang trọng bậc nhất Thái Nguyên.

Flamingo Holdings - Người tô màu những vùng đất ngủ quên

Flamingo Holdings được ví như người tiên phong khai phá những vùng đất mới đích thực trong ngành du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam. Với sứ mệnh đưa những vùng đất mới nổi lên bản đồ du lịch toàn cầu, Flamingo đã ghi dấu ấn qua loạt dự án.

Flamingo Đại Lải Resort tại Vĩnh Phúc biến hồ Đại Lải thành thiên đường nghỉ dưỡng xanh mát cho những kỳ nghỉ cuối tuần. Flamingo Cát Bà Resorts ở Hải Phòng khai thác vẻ đẹp hoang sơ của vịnh Lan Hạ, mang đến một không gian ven biển sang trọng, nơi thiết kế xanh tôn vinh sự gần gũi với thiên nhiên.

Flamingo Đại Lải Resort - Điểm đến nổi tiếng cho những kỳ nghỉ cuối tuần (Ảnh: CĐT).

Tại Tuyên Quang, Flamingo Heritage & Onsen Resort kết nối di tích lịch sử Tân Trào với tiện ích onsen khoáng nóng, tiên phong mở ra xu hướng du lịch nghỉ dưỡng kết hợp khám phá văn hóa lịch sử. Bên cạnh đó, Flamingo Ibiza Hải Tiến Resort (Thanh Hóa) lấy cảm hứng từ hòn đảo tiệc tùng Ibiza, đã biến bãi biển Hải Tiến thành điểm đến bùng nổ năng lượng, ngập tràn trải nghiệm giải trí đỉnh cao.

Điểm chung của những miền đất được Flamingo Holdings chọn để “đánh thức” đều mang trong mình nét đặc sắc riêng, vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo nhưng chưa được khai thác đúng tầm - từ mặt hồ lộng lẫy ở Đại Lải, vịnh đảo kỳ vĩ ở Cát Bà, vùng đất lịch sử hòa quyện suối khoáng ở Tuyên Quang, đến bờ biển trải dài đầy sức sống ở Hải Tiến. Tuy nhiên, trước khi Flamingo đặt dấu chân tiên phong, những vùng đất ấy vẫn chìm trong giấc ngủ dài, du khách thường chỉ ghé qua thoáng chốc, để lại tiềm năng kinh tế chưa được khai phá.

Sự xuất hiện của Flamingo Holdings đã viết lại câu chuyện của những vùng đất ấy. Với khoản đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, tập đoàn mang đến triết lý kiến trúc xanh, nơi vẻ đẹp tự nhiên được tôn vinh và phát triển bền vững. Kết quả không chỉ là những dự án sinh lời vượt trội mà còn là luồng gió mới thổi hồn vào kinh tế địa phương, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và nâng tầm giá trị bất động sản khu vực.

Hành trình đánh thức Hồ Núi Cốc - “Nàng thơ ngủ quên” của Thái Nguyên

Nằm cách Hà Nội chỉ hơn một giờ di chuyển qua cao tốc, Hồ Núi Cốc được ví như “viên ngọc xanh” của vùng trung du Bắc Bộ. Với 2.500ha mặt nước, bao quanh bởi 6.000ha rừng phòng hộ đầu nguồn và 108 hòn đảo biệt lập, hồ mang vẻ đẹp trữ tình, nguyên sơ hơn 100 năm tuổi, gắn liền với truyền thuyết chàng Cốc - nàng Công.

Khí hậu mát mẻ quanh năm, hệ động thực vật phong phú, Hồ Núi Cốc có tiềm năng trở thành “viên ngọc quý” của du lịch miền Bắc. Tuy nhiên, du lịch tại đây vẫn chưa phát triển do thiếu cơ sở lưu trú chất lượng, dịch vụ du lịch hạn chế và không có tiện ích giải trí hiện đại. Du khách thường chỉ ghé thăm trong ngày, không lưu trú, khiến Hồ Núi Cốc chưa thể khai thác hết tiềm năng.

Cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng tại Hồ Núi Cốc - Thái Nguyên (Ảnh: CĐT).

Nắm bắt cơ hội từ tiềm năng chưa được khai phá, Flamingo Holdings đã triển khai khu biệt thự Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc - dự án nghỉ dưỡng cao cấp nhất từ trước đến nay của tập đoàn, đánh dấu bước ngoặt lớn trong tầm nhìn phát triển của Flamingo Holdings. Dự án nằm trong lõi 1.200ha Khu du lịch Hồ Núi Cốc, là tâm điểm của đại dự án World Islands rộng 250ha.

Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc sở hữu 108 căn biệt thự đơn lập, lấy cảm hứng từ 108 hòn đảo của Hồ Núi Cốc, được bao bọc bởi thiên nhiên hùng vĩ, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị. Các căn biệt thự Flamingo Maison 108 đã ra mắt thị trường một concept (ý tưởng) mới lạ mang tên Walless Resort, Flamingo Holdings xóa bỏ khoảng cách vật lý giữa con người và thiên nhiên, tạo nên những căn biệt thự hòa mình vào cảnh quan độc đáo của núi rừng, đảo hồ và mặt nước mênh mông.

Walless Resort - Nghỉ dưỡng không tường giữa ngàn xanh nguyên bản (Ảnh: CĐT).

Với mong muốn mang tới một trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt, Flamingo Holdings còn đầu tư xây dựng hệ thống tiện ích độc đáo trên ba hòn đảo riêng biệt. Trong đó, đảo Eclipse là trung tâm trị liệu sức khỏe với spa hiện đại và các liệu pháp y tế cao cấp, mang đến sự thư giãn và tái tạo năng lượng. Đảo The Moon là với chủ đề nghệ thuật, không gian check-in và thư giãn mang chiều sâu về thẩm mỹ. Cuối cùng, đảo The Sun giúp kết nối sinh thái với các hoạt động khám phá rừng, chèo thuyền kayak và trải nghiệm bản sắc địa phương với công trình tôn vinh văn hóa trà Thái Nguyên.

Để nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng, Flamingo Holdings hợp tác với đơn vị vận hành quốc tế hàng đầu, mang đến dịch vụ quản lý và vận hành theo chuẩn 5 sao, đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng bộ và chuyên nghiệp. Sự kết hợp giữa thiết kế thiên nhiên, tiện ích đẳng cấp và vận hành quốc tế biến Flamingo Maison 108 thành một điểm đến nghỉ dưỡng không chỉ độc đáo mà còn mang tầm vóc toàn cầu.

Flamingo Maison 108 không chỉ là dự án bất động sản mà còn là lời tuyên ngôn tái thiết bộ mặt nghỉ dưỡng Thái Nguyên. Với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn đầu vào năm 2026, hứa hẹn tạo ra hàng nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp, thúc đẩy ngành công nghiệp không khói địa phương.