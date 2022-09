Five Star Eco City kiến tạo cuộc sống xanh

Sự kiện Bán kết Hoa khôi Sông Vàm 2022 quy tụ nhiều nghệ sĩ (Ảnh: Five Star Eco City).

Hoa khôi Sông Vàm 2022 là một sự kiện nổi bật thuộc "Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An". Trong khuôn khổ cuộc thi, khu đại đô thị Five Star Eco City là đơn vị tài trợ của cuộc thi và trở thành địa điểm đăng cai đêm bán kết.

Với chủ đề "Beautiful Life by Five Star Eco City", đêm bán kết diễn ra ngay trong lòng khu đại đô thị sinh thái 5 sao Five Star Eco City.

Cổng chào Khu đại đô thị sinh thái Five Star Eco City (Ảnh: Five Star Eco City).

Giám đốc Truyền thông Five Star Eco City - bà Trần Diễm My (Ảnh: Five Star Eco City).

Là nhà phát triển bất động sản, nhưng Tập đoàn Quốc tế Năm Sao cho hay đơn vị này còn mong muốn quảng bá và mang nét đẹp văn hóa, du lịch tỉnh Long An đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Long An cũng như tạo ra những giá trị nhân văn cho cộng đồng.

Với tầm nhìn và sứ mệnh đó, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao đặt mục tiêu trở thành nhà phát triển đô thị hàng đầu Việt Nam, với các dự án đã và đang triển khai như đại đô thị sinh thái Năm Sao quy mô hơn 650ha tại Cần Giuộc (Long An), khách sạn Five Star Odysey 50 tầng và khách sạn Five Star Poseidon 45 tầng tại Vũng Tàu, khu dinh thự Happy Valey tại Đà Lạt (Lâm Đồng)...

Không gian đêm Bán kết với BST Áo dài No.1 (Ảnh: Five Star Eco City).

Khu shophouse Nasaky của Five Star Eco City nhìn từ trên cao về đêm (Ảnh: Five Star Eco City).

Đại đô thị sinh thái Five Star Eco City với quy mô 653,87 ha, tọa lạc phía Nam TPHCM, được xây dựng hướng tới môi trường sống xanh, trong lành, bền vững, đầy đủ tiện ích cho cư dân. Dự án nằm tại vị trí thuận lợi với các tuyến giao thông kết nối trọng điểm của khu vực phía Nam như cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, cao tốc Bến Lức - Long Thành - Dầu Giây, quốc lộ 1A, đại lộ Võ Văn Kiệt, đại lộ Nguyễn Văn Linh,..

Dự án đa dạng sản phẩm và tiện ích gồm nhà phố liền kề, shophouse, biệt thự đơn lập, song lập, căn hộ cao cấp, trường học quốc tế, bệnh viện, trung tâm thương mại, đại công viên nhạc nước, nhiều công viên và phố đi bộ,... Hiện tại, dự án đã hoàn thành giai đoạn một, giai đoạn hai với quy mô 72,2 ha đang được chuẩn bị và sẽ ra mắt vào 2023.

