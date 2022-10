First Real ra mắt Trident Park View - Phân khu sở hữu 2 mặt công viên

Phân khu Trident Park View theo đuổi phong cách sống xanh, nơi sở hữu môi trường sống hài hòa giữa thiên nhiên chốn Đô thị Quốc tế The Trident City (tên pháp lý là dự án Khu dân cư An Phú) hiện đại. Sản phẩm hứa hẹn là nơi an cư của cộng đồng cư dân, nơi mà mỗi cư dân được sống an nhiên tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

Trident Park View - Phân khu sở hữu 2 mặt công viên (Ảnh phối cảnh dự án).

Trident Park View có view hướng ra công viên trung tâm, mang đến tầm nhìn khoáng đạt. Ngoài ra, phân khu còn nằm kế cận khu vực trường học, bệnh viện quốc tế, tuyến phố thương mại sầm uất cũng như mang tới trải nghiệm sống thuận tiện cho cư dân.

Ông Đặng Ngọc Duy - Giám đốc chi nhánh First Real Quảng Nam, đại diện chủ đầu tư - cho biết: "Với mục tiêu phát triển bền vững, Địa ốc First Real cam kết sẽ luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu, phát triển bền vững toàn khu dự án để đem đến những trải nghiệm sống tốt nhất".

Ông khẳng định thêm, trong thời gian tới, First Real sẽ tiếp tục cho ra thị trường những dự án mới chất lượng - đa dạng về loại hình sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày cao của thị trường.

Với quy hoạch sáng tạo, Trident Park View là đích đến đáng cân nhắc dành cho những khách hàng đang tìm kiếm một nơi an cư - đầu tư bền vững. Phân khu Trident Park View còn sở hữu lợi thế về pháp lý với sổ đỏ sở hữu lâu dài.

Việc liên tục ra sổ của The Trident City đã thể hiện nỗ lực của chủ đầu tư trong việc nhanh chóng hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính và pháp lý với nhà nước.

"Điều này không chỉ đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho khách hàng, duy trì và giữ vững giá trị của The Trident City trên thị trường, mà còn khẳng định tiềm lực, uy tín và sự chuyên nghiệp của chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam (QNIC) và đơn vị phát triển dự án bất động sản hàng đầu miền Trung - Công ty Cổ phần Địa ốc First Real", đại diện First Real nói.

Với vị thế đắc địa, giao thông thuận lợi, kết nối ngoại - nội khu đồng bộ, cơ sở hạ tầng hoàn thiện với hệ thống điện âm 100%, cùng phương án thanh toán và chiết khấu hấp dẫn, Trident Park View sở hữu những giá trị vượt trội của The Trident City, thu hút những người có nhu cầu về nhà ở lẫn giới đầu tư.

Khi khách hàng lựa chọn Trident Park View còn có cơ hội sở hữu nhiều phần quà hấp dẫn như: Xe Honda SH, bộ trang sức kim cương, iPhone 14 Pro, iPhone 14 ProMax. Tổng giá trị ưu đãi lên đến 300 triệu đồng.

Những cư dân lựa chọn Trident Park View còn được tận hưởng không gian sống xanh, ngập tràn sắc màu, cùng một cuộc sống tiện nghi với hệ thống tiện ích cao cấp được đầu tư bài bản.

Không gian sống nâng tầm trải nghiệm (Ảnh phối cảnh dự án).

"Thị trường đang khát những sản phẩm bất động sản pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Sự xuất hiện của Trident Park View là cú hích tiên phong cho sự phát triển của thị trường bất động sản miền Trung nói chung và Tam Kỳ nói riêng", một nhà đầu tư nhận định.

Với những lợi thế vượt trội, phù hợp cho đa dạng nhu cầu, sự xuất hiện của phân khu Trident Park View - một phần quan trọng của Đô thị Quốc tế The Trident City đã gây chú ý trên thị trường.

Khách hàng nhận bàn giao sổ đỏ giai đoạn một (Ảnh: First Real).

Trước đó, đại diện chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Địa Ốc First Real đã tổ chức bàn giao sổ đỏ giai đoạn một vào tháng 6/2022. Đơn vị cho biết, tính đến hiện tại, 100% khách hàng giai đoạn đầu đã nhận bàn giao sổ đỏ.

Tên dự án: Dự án Đầu tư Xây dựng Nhà ở Khu dân cư An Phú

Tiêu chuẩn thương mại: Đô Thị Quốc Tế The Trident City

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam (QNIC)

Hợp tác đầu tư và Phát triển dự án: Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (HOSE: FIR)

Vị trí: Phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

Website: thetridentcity.vn

Điện thoại: 09055 34567