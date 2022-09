Feliz Homes kiến tạo "căn hộ đoàn viên" cho gia đình đa thế hệ

Người già sống ở thành phố

Bác Minh - 65 tuổi, gần như cả cuộc đời gắn bó với con ngõ nhỏ ở phố Mai Động chia sẻ, gia đình "tam đại đồng đường" sống trong căn nhà 3,5 tầng x 30m2, vẫn biết là chật chội thì sẽ sinh ra nhiều bất tiện, nhưng lâu rồi cũng thành quen, mọi người hình thành tâm lý "chấp nhận được", hài lòng với những gì mình đang có. Cho đến một ngày tình cờ đến chơi nhà người bạn ở chung cư gần Hưng Yên, bác Minh nhận ra rằng, cuộc sống ở nội thành của mình thật ngột ngạt biết bao.

Không gian xanh là mơ ước của người dân thành phố (Ảnh: Feliz Homes).

Ở một hoàn cảnh khác, với những người ở tỉnh lẻ hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội như anh Vương (quận Hai Bà Trưng) nhưng có bố mẹ già đang ở Nghệ An cũng có những trăn trở riêng. Mặc dù hàng tháng vợ chồng đều thu xếp thời gian về quê, nhưng vì quãng đường di chuyển khá xa nên thời gian ở lại chơi không được lâu. Thỉnh thoảng, ông bà về Hà Nội chơi ít ngày nhưng con thì đi làm, cháu đi học, chỉ còn ông bà quanh quẩn ở trong nhà khóa kín cửa từ sáng đến tối, hàng xóm không biết tên và không nói chuyện với nhau. Với tình cảnh đó, mong ước đón bố mẹ về Hà Nội sống cùng để tiện chăm sóc là một bài toán khó.

Đây là cảm nhận và tâm lý chung của phần đông thế hệ người lớn tuổi hiện nay khi có dịp về các đô thị lớn như Hà Nội chơi hoặc ở lại một thời gian. Sự bí bách không chỉ đến từ việc diện tích nhà ở chật hẹp hay bất tiện khi ở sâu trong ngõ ngách, mà đó còn là việc vắng bóng các yếu tố thiên nhiên, tiện ích… để con người cảm thấy mình đang được "sống" chứ không đơn thuần chỉ là "ở".

"Căn hộ đoàn viên" giải phóng không gian sống

Bác Minh và anh Vương là 2 điển hình của nguồn cầu thị trường bất động sản căn hộ nội đô hiện nay. Điểm chung của các khách hàng này là đều có mong muốn nâng cấp không gian sống tốt hơn cho một gia đình đa thế hệ. Nơi đó vừa phải đảm bảo thuận lợi đi lại công việc và học tập, vừa đáp ứng được cái tiêu chí gần gũi thiên nhiên, nhiều cây xanh, có chỗ chơi cho trẻ con hay khu giải trí cho người lớn và nơi thư giãn cho người già.

Điểm chung khác là nguồn tài chính của nhóm khách hàng này đều rất tích cực nếu bán nhà đất hiện tại để chuyển lên căn hộ có diện tích rộng ở chung cư. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là giữa trung tâm thành phố đất chất người đông, khó để đảm bảo được lợi thế này mà không làm mất đi ưu điểm khác. Trong khi đó, nguồn cung căn hộ nói chung và dự án có không gian sống chất lượng cao ở Hà Nội hiện nay đang ngày một khan hiếm. Mặt khác, do suốt một thời gian dài thị trường tập trung vào phân khúc căn hộ vừa và nhỏ nên quỹ căn diện tích lớn cũng giảm đi nhiều giữa lúc nhu cầu đang tăng cao.

Chính vì vậy, ngay khi vừa có thông tin chuẩn bị ra mắt quỹ "Căn hộ đoàn viên" nhân dịp mừng Tết Trung thu, dự án Feliz Homes thu hút sự quan tâm ở thị trường bất động sản phía Nam Hà Nội.

Khu sinh hoạt chung được ưu tiên trong gia đình đa thế hệ (Ảnh: Feliz Homes).

Đại diện chủ đầu tư - Công ty Cổ phần KLB chia sẻ: "Đây là dòng sản phẩm căn hộ tập hợp các tiêu chí vượt trội của dự án, như một món quà tri ân của khách hàng dành tặng cho những người mình trân quý".

Theo đó, các căn 3 phòng ngủ tại tòa Zen Tower được thiết kế thông minh để tối ưu không gian sinh hoạt chung - nơi cả gia đình gia tăng sự kết nối, giúp lưu giữ được văn hóa truyền thống của gia đình "tam đại đồng đường", nhưng vẫn đảm bảo được sự riêng tư cho mỗi người, tránh xung đột giữa các thế hệ. Phòng sinh hoạt chung có thể bố trí được đến 8 mâm cỗ vào những dịp lễ tết, liên hoan hay giỗ chạp. Đây chính là điều khiến nhiều khách hàng như bác Minh ấn tượng và tâm đắc ở căn hộ này.

Toàn bộ các căn hộ này đều bố trí 1 "logia phục vụ" để giặt phơi và 1 "ban công nghỉ dưỡng" có diện tích lên tới 17m2 - nơi có thể trở thành một khu vườn trên cao "phiên bản giới hạn" của trung tâm thành phố, cách hồ Hoàn Kiếm 4,5km. Không gian sống xanh gần gũi thiên nhiên không chỉ hiện diện trong mỗi căn hộ Zen Tower, mà hơn thế, tổng thể dự án Feliz Homes giống như một "resort nhiệt đới" với gần 80% diện tích dự án là cây xanh, mặt nước, tiện ích và giao thông.

Khu vườn trên cao "phiên bản giới hạn" của tại Zen Tower - Feliz Homes.

Tự nhận thấy mình may mắn khi biết đến Feliz Homes và giao dịch thành công căn hộ 114m2 tòa Zen Tower, anh Vương cho biết: "Đây giống như là giải pháp đoàn tụ cho gia đình tôi vậy. Feliz Homes có không gian thoáng đãng và yên bình, an toàn, có điều kiện để phát triển được cộng đồng cư dân chan hòa và vui vẻ. Đó chính là những "hương vị" và sắc thái của quê hương giúp cho bố mẹ tôi có thể hòa nhập được với cuộc sống đô thị, an yên tuổi già bên con cháu".

Chủ đầu tư cho biết, bên cạnh chính sách giá ưu đãi so với dòng sản phẩm diện tích nhỏ, được tặng 2% kinh phí bảo trì và 1 năm phí dịch vụ, khách hàng mua căn hộ 3 phòng ngủ còn được tặng ngay 50 triệu đồng với căn trị giá trên 3 tỷ và 30 triệu cho căn dưới 3 tỷ, đồng thời có cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng 1 căn hộ tại tòa Zen Tower trị giá 2 tỷ đồng. Ngân hàng hỗ trợ lãi suất 0% đến 18 tháng cũng là một điều kiện tốt khiến cho căn hộ 3 phòng ngủ tại Feliz Homes ngày càng hút khách.