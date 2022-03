Ecopark - miền sống an nhiên, hồn hậu

Những con đường "chạy thẳng vào tim"

Bạn bè sống ở nội đô luôn phải ồ lên kinh ngạc và có chút ghen tị mỗi khi Thùy Minh, một cô gái lãng mạn đang sống cùng bố mẹ tại phân khu Aqua Bay, đăng lên Facebook con đường mà cô chạy bộ mỗi sáng quanh tòa căn hộ mình sống ở Ecopark. Đó thực sự là những con đường "chạy thẳng vào tim" bởi những tán cây rộng, cao. Trên những tán cây, 4 mùa luân phiên hoa nở.

Những con đường phủ bóng cây xanh bên trong khu đô thị Ecopark (Ảnh: Ecopark).

"Mở mắt thấy cây xanh", giống như sống dưới những tán rừng là điều Thùy Minh thích nhất khi ở đây. Một khu rừng giữa đồng bằng, những cây cổ thụ hàng chục người ôm mới hết, những tán lá rộng, những mảng xanh ken dày lên nhau, tầng tầng, lớp lớp, đem đến cảm giác sống giữa thiên nhiên. Và những con đường, mỗi mùa một vẻ, lúc xanh mát, lúc đổ lá vàng như mùa thu châu Âu.

Cũng như Thùy Minh, vợ chồng bác Nguyễn Đình sớm nào cũng cùng nhau đạp xe trên những con đường xanh mát của khu đô thị. Hai bác đều đã nghỉ hưu và cùng con cháu từ nội đô sang Ecopark sinh sống hơn 5 năm qua. "Nhờ có không gian tập thể thao, đạp xe, không khí thanh sạch, vợ chồng tôi cũng như các con, cháu, sức khỏe tốt hơn khi ở phố rất nhiều", bác Đình chia sẻ.

Được mệnh danh là thành phố triệu cây xanh, Ecopark đang sở hữu hơn một triệu cây xanh với tỷ lệ 120 cây/cư dân, cùng diện tích dành cho cảnh quan thiên nhiên lên tới 110 ha. Chủ đầu tư Ecopark cho biết, khu đô thị sở hữu bầu không khí trong lành cùng nhiệt độ thấp hơn nội đô Hà Nội tới 2-3 độ vào những ngày nắng nóng.

Hệ thống công viên lớn tại miền Bắc

Không chỉ là khu đô thị có mật độ cây xanh lớn, Ecopark còn được biết tới với hệ thống công viên chủ đề đẹp của miền Bắc. Công viên Mùa Xuân với triệu đóa hồng khoe sắc, những bãi cỏ xanh mướt, khu vực mặt hồ với hoa sen thơm mát. Công viên Mùa Hạ là tâm điểm của các hoạt động sự kiện tại thành phố xanh Ecopark, đồng thời là điểm check in, BBQ yêu thích của cư dân cũng như khách du lịch.

Các gia đình vui chơi nơi công viên (Ảnh: Ecopark).

Công viên Hồ Thiên Nga là địa điểm nổi tiếng nhất trong hệ thống 5 công viên tại Ecopark. Đây không chỉ là địa điểm vui chơi lý tưởng cho mọi lứa tuổi với các trò chơi dưới nước như chèo thuyền kayak, đạp xe, tản bộ, thả diều hay nướng BBQ mà còn là địa điểm tuyệt vời để ngắm hoàng hôn cũng như bình minh. Với không gian thoáng đãng và xanh ngát, mặt nước và bầu trời không bị che khuất đem tới cho mọi người cảm giác thư thái khó kiếm hiện nay.

Vùng đất của những điều kỳ diệu

Câu chuyện cư dân, công ty cây xanh ở Ecopark huy động xe cẩu chạy 10 km để giải cứu chú chim mắc trên cành cây hồi tháng 2 vừa rồi, được cộng đồng mạng gọi là điều kỳ diệu. Chuyện cư dân nơi đây cắt cử nhau bảo vệ ổ trứng vịt trời, tìm gà mẹ cho gà con, tìm thiên nga mất tích… là chuyện thường ngày ở miền đất an nhiên, hồn hậu này.

Không gian yên bình, tươi mát mỗi chiều tại khu đô thị (Ảnh: Ecopark).

Dọc những con đường trong khu đô thị, hay những góc hồ, công viên, thật dễ dàng bắt gặp những chú sóc dạn người nhanh như cắt nhặt thức ăn rồi leo tót lên cành cây cao, rậm rạp. Hay cảnh những chú chim sâu nho nhỏ lách cách chuyền cành, tiếng gà gáy trưa, tiếng thiên nga đạp nước hay những cánh cò trắng rập rờn bay trong nắng chiều.

Rất nhiều gia đình trẻ, ban đầu, chỉ là cho con đi dã ngoại tại Ecopark, rồi vì thấy con say mê chơi đùa, hít thở không khí trong lành và hòa mình vào thiên nhiên, mà không ngần ngại chuyển về đây an cư, cho con một miền sống an nhiên.

"Ngắt kết nối công nghệ, để kết nối con người", là những tấm biển màu xanh, có thể gặp khắp nơi trong khu đô thị Ecopark. Nó nhắc chúng ta rằng thời giờ ở bên gia đình, người thân, bạn bè… thú vị và đáng để quan tâm hơn là những kết nối ảo.

Nơi các em nhỏ được chơi đùa với thiên nhiên (Ảnh: Ecopark).