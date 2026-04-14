Đường sắt tỷ USD khởi công, Vincom Collection Bazaar đón dòng người từ “tứ giác tăng trưởng” miền Bắc

Hạ tầng cao tốc vẽ lại bản đồ giao thương

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, khởi công ngày 12/4, được xem là cú hích cho sự phát triển của Thủ đô. Thị trường bất động sản khu Đông Bắc Hà Nội tăng sức nóng trước bước ngoặt lịch sử của hạ tầng kết nối.

“Nhà đầu tư trước đó còn lưỡng lự với dòng sản phẩm shop thương mại tại Vincom Collection Bazaar, nay đã xuống tiền. Điều này dễ hiểu khi hạ tầng đi trước, mở lối giao thương thì giá trị tài sản sẽ gia tăng”, anh Trần Quang Huy, một môi giới tại Hà Nội, chia sẻ.

Đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh bước vào giai đoạn thực thi, dự kiến vận hành từ 2028 (Ảnh: CĐT).

Với tốc độ thiết kế 350km/h, tuyến đường sắt tốc độ cao khi đi vào khai thác (dự kiến năm 2028) sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội - Quảng Ninh từ hơn 2 giờ xuống còn 23 phút. Sở hữu vị trí kế bên ga Cổ Loa, nằm trong đại đô thị Vinhomes Global Gate, Vincom Collection Bazaar hưởng lợi từ hạ tầng liên vùng.

Đây được ví như “đường băng” để “Phố Hàng 2.0” (mô hình thương mại tái hiện tinh hoa 36 phố phường Hà Nội tại khu đô thị Vinhomes Global Gate) tiếp cận tới hơn 20 triệu lượt khách/năm từ hai thủ phủ du lịch là Hạ Long, Yên Tử.

Ga Cổ Loa nằm kế bên Vincom Collection Bazaar (Ảnh: CĐT).

4 địa phương mà tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở miền Bắc chạy qua gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh cũng là các thủ phủ công nghiệp hàng đầu cả nước, tập trung hàng trăm nghìn chuyên gia, kỹ sư, lao động tay nghề cao. Khi khoảng cách nội vùng được xóa nhòa, tầng lớp cư dân mới này hứa hẹn sẽ chọn Vincom Collection Bazaar cho nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí hàng ngày.

Ngoài ra, một ga đặc biệt quan trọng của tuyến là Gia Bình (Bắc Ninh) - nơi có cảng hàng không quốc tế Gia Bình dự kiến vận hành vào cuối năm 2026, công suất 30 triệu hành khách/năm. Khi thời gian kết nối được rút ngắn chỉ còn vài phút, Vincom Collection Bazaar được kỳ vọng sẽ trở thành điểm chạm đầu tiên của nhóm khách này khi đến Thủ đô.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, những khu thương mại kế cận sân bay, trong phạm vi di chuyển nhanh dưới 15 phút, là điểm đến được du khách trong và ngoài nước ưa chuộng sau khi hạ cánh hoặc trước lúc rời đi.

Hạ tầng dẫn khách cho Vincom Collection Bazaar không chỉ có đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Trục huyết mạch Trường Sa kết nối với sân bay Nội Bài và trung tâm Hà Nội, giúp các phố đón hàng trăm nghìn lượt người qua lại mỗi ngày. Cầu Tứ Liên dự kiến hoàn thành trong năm 2027, và tuyến metro số 4 trong tương lai tiếp tục bổ sung dòng khách nội đô và các vùng lân cận.

Nhờ được quy hoạch trong lòng Vinhomes Global Gate, các phố hàng đã có sẵn dòng khách gồm: 60 triệu lượt/năm, chủ yếu là khách MICE từ Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), và cộng đồng cư dân tinh hoa đang dịch chuyển về đại đô thị, dự kiến đạt 40.000 người khi lấp đầy.

Hạ tầng thăng hạng giá trị bất động sản

Cùng với việc tạo dòng khách, đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh còn vẽ lại bản đồ tăng trưởng cho Vincom Collection Bazaar. Minh chứng là tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Theo CBRE Việt Nam, giá bất động sản quanh tuyến này đã tăng nhanh so với trong giai đoạn trước và sau khi tuyến vận hành.

Tương tự tại Hà Nội, khảo sát từ Savills Việt Nam cho thấy, nhà, đất trong bán kính 500m dọc tuyến metro Cầu Giấy - Nhổn đã tăng trên 40% trong quý IV/2024 so với cùng kỳ 2023.

Vincom Colleciton Bazaar sở hữu tọa độ kết nối dễ dàng với nhiều trục hạ tầng lớn khu vực (Ảnh: CĐT).

Vincom Collection Bazaar nằm ở vùng có nhiều tiềm năng tăng giá của dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, khi chỉ cách nhà ga vài phút đi bộ; hưởng lợi từ cầu Tứ Liên, sân bay Gia Bình, metro số 4...

Sở hữu Vincom Collection Bazaar ngay lúc này mang lại cho nhà đầu tư nhiều lợi thế. Đầu tiên là lợi thế dòng tiền khi nắm giữ một bất động sản thương mại cao cấp có mức giá “chân sóng”.

Bên cạnh đó là chính sách “5 năm không lo lãi suất” của Vinhomes bảo vệ nhà đầu tư trước biến động thị trường. Theo đó, khách mua chọn vay sẽ được hưởng mức lãi suất thấp từ 3,3%/năm đến 7,8%/năm tương ứng với các gói vay từ 18 đến 36 tháng. Trong 24 tháng tiếp theo, lãi suất được đảm bảo không vượt quá 9%/năm.

Chủ đầu tư còn triển khai chương trình cam kết tiền thuê lên tới 35%/5 năm, miễn phí dịch vụ 5 năm, giúp khách hàng vừa giảm thiểu chi phí vận hành, vừa nắm trong tay lợi nhuận 7%/năm.