Đường Nguyễn Sỹ Sách mở rộng 70m: 8 phút từ thành Vinh về ven sông Lam

Đoạn cuối của đại lộ này tiếp giáp đường ven sông Lam, đi qua dự án Eco Central Park có chỉ giới đường đỏ rộng tới 70m.

Đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài đang được trải nhựa (Ảnh: Chí Linh).

Đại lộ rộng thứ 2 Nghệ An sắp hình thành

Đầu tháng 4/2024, trên công trường đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài (thành phố Vinh, Nghệ An), mỗi ngày có hàng trăm công nhân cùng nhiều máy móc làm việc liên tục.

Anh Nguyễn Vĩnh Ngọc, phụ trách thi công tại công trường cho biết, hiện nhà thầu đang trải thảm bê tông nhựa đoạn đi qua xã Hưng Hòa, huyện Hưng Dũng. Dự kiến đến cuối năm 2025, nhà thầu hoàn thành xây lắp và bàn giao công trình để đưa vào sử dụng vào quý I/2026.

Đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài đang mở rộng về 2 bên (Ảnh: Chí Linh).

Khi hoàn thành xây dựng giai đoạn 2 đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, đoạn đi qua xã Hưng Lộc, thành phố Vinh sẽ có mặt đường, vỉa hè rộng tới 35m; đoạn đi qua địa phận xã Hưng Hòa nền đường rộng tới 27m, đoạn giao với đường Lê Viết Thuật mặt đường rộng đến 60m. Nút giao với đường ven sông Lam tiếp giáp dự án Eco Central Park sẽ có chỉ giới đường đỏ rộng tới 70m, chỉ kém tuyến đường rộng nhất tỉnh Nghệ An hiện nay là tuyến đại lộ Vinh - Cửa Lò 2m.

Đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài được người Nghệ An chờ đợi nhiều năm nay (Ảnh: Chí Linh).

Đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài có tổng chiều dài hơn 6,3km, trải dài qua địa phận các xã Hưng Lộc, Hưng Hòa và phường Hưng Dũng. Điểm đầu tuyến chính là Km0+00 (giao đường Nguyễn Phong Sắc), điểm cuối là Km6+327,04 (nối đường ven Sông Lam). Đây là tuyến giao thông quan trọng, kết nối trung tâm thành phố Vinh với đường ven đê sông Lam, kết nối khu du lịch biển Cửa Lò và cầu Cửa Hội nối qua tỉnh Hà Tĩnh.

8 phút từ thành phố Vinh đến trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo mới của Nghệ An

Trong kế hoạch phát triển của tỉnh Nghệ An, đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài được coi như "mũi tên mở rộng không gian đô thị Vinh". Đây là hướng mà quỹ đất còn khá dồi dào nhưng cơ sở hạ tầng còn chưa xứng với vị thế tiềm năng địa lý của khu vực.

Việc hoàn thành đầu tư xây dựng, thông đường được kỳ vọng sẽ kích thích những "ông lớn" chọn thành phố Vinh để đầu tư phát triển các dự án tầm cỡ. Bước đầu, có thể kể tới những dự án lớn như dự án hồ điều hòa 100ha của thành phố do WorldBank tài trợ, đặc biệt là dự án Eco Central Park của nhà sáng lập Ecopark.

Một góc công viên chủ đề tại The Campus (Ảnh phối cảnh).

Nằm dọc bên bờ sông Lam thơ mộng, một vùng đất giao hòa giữa biển và sông, đại công viên xanh mang tên Eco Central Park dần hình thành. Eco Central Park rộng gần 200ha, có mật độ 100 cây xanh/người, 50ha là cây xanh và mặt nước.

Eco Central Park mang nhiều nét đặc trưng văn hóa của Nghệ An khi đưa vào các thiết kế tối ưu hướng nắng, gió, giúp khắc chế thời tiết khắc nghiệt; giữ nguyên hệ sinh thái bản địa với thảm thực vật tự nhiên, phong phú.

Mới đây nhất, để phát triển, lan tỏa tinh thần hiếu học của người dân xứ Nghệ, chủ đầu tư phát triển phân khu The Campus trở thành trung tâm học tập, giải trí, sáng tạo lớn tầm cỡ Nghệ An, đúng tinh thần "Thành phố học tập toàn cầu" được UNESCO công nhận. Tìm hiểu thêm thông tin The Campus tại: https://thecampus.ecocentralpark.vn

Trường phổ thông liên cấp tiêu chuẩn quốc tế sẽ được xây dựng vào tháng 6/2024 (Ảnh phối cảnh).

Phân khu The Campus của Eco Central Park được xây dựng dựa trên quan điểm "Nhà là ngôi trường vui nhất của con" khi bán kính 500-1.200m là trường tiểu học, phổ thông liên cấp tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm học tập, nhà sách và thư viện chuyên đề. The Campus cũng là phân khu quy tụ tất cả những lớp học, câu lạc bộ tiêu chuẩn quốc tế để các cư dân nhí có môi trường sinh hoạt, học tập, đào tạo nghệ thuật, khoa học, tư duy và kỹ năng của một công dân toàn cầu.

Để The Campus trở thành trung tâm học tập, giải trí, sáng tạo của trẻ, nhà sáng lập Ecopark xây dựng công viên chủ đề trẻ thơ lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An, rộng 15.000m2.

The Campus tiếp giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài (Ảnh phối cảnh)

Phân khu The Campus sở hữu vị trí giao lộ của 2 tuyến giao thông huyết mạch. Một mặt dự án giáp đại lộ Âu Cơ rộng 34m, kề cận tòa tháp Central Park Residences - nơi sở hữu và cung cấp những tiện ích 5 sao. Mặt khác, The Campus hướng về đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài giúp liên kết giao thông thuận lợi và mở rộng không gian sống động.

Với vị trí đắc địa này, cư dân The Campus chỉ mất khoảng 8 phút di chuyển vào trung tâm thành phố Vinh, 10-20 phút để tới Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, Trường Đại học Y khoa Vinh, sân bay quốc tế Vinh, khu du lịch biển Cửa Lò nổi tiếng…

Bên cạnh đó, đại lộ Vinh - Cửa Lò cũng đang vượt tiến độ và dự kiến hoàn thành vào cuối quý II/2024. Cùng với đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, đại lộ này cũng sẽ tạo ra trục giao thông kết nối mạnh mẽ khu vực đô thị là thành phố Vinh và các vùng phụ cận, đóng vai trò lớn trong phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.

The Campus có vị trí đắc địa (Ảnh phối cảnh)

Theo ông Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Việt Nam, trong bất động sản thì "nhất vị nhị hướng" - vị trí là yếu tố quan trọng, quyết định nhiều đến giá trị sản phẩm. Người mua thường đánh giá kỹ vị trí, xem xét tình trạng phát triển của khu vực xung quanh, tình hình kinh tế địa phương và khả năng tiếp cận các tiện ích như trường học, bệnh viện, giao thông công cộng, cửa khẩu, trung tâm mua sắm... trước khi quyết định xuống tiền.

Với The Campus, việc sở hữu vị trí đắc địa giúp nâng cao giá trị ở, đầu tư, kinh doanh. Kết hợp với ý tưởng sản phẩm giáo dục, trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo hàng đầu Nghệ An, giới chuyên gia cho rằng đây là sản phẩm có tầm nhìn của chủ đầu tư cũng như nhà đầu tư bởi đầu tư cho giáo dục là khoản đầu tư hiệu quả, sinh lời nhất.

Một góc phố The Campus.

Các chuyên gia kinh tế tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra tại Davos, Thụy Sỹ năm 2022 cũng từng chỉ ra, đầu tư 1 USD vào việc học tập của một đứa trẻ mang lại lợi nhuận suốt đời lên đến 5 USD, nghĩa là đạt lợi nhuận 500%. Trung bình, cứ mỗi một năm học của chương trình phổ thông giúp con người có thêm hơn 9% thu nhập trong suốt cuộc đời. Đầu tư cho giáo dục còn mang lại lợi ích cho cả cộng đồng, nâng cao trình độ lao động chung, mở rộng cơ hội tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới, góp phần vào sự phát triển kinh tế của một quốc gia.