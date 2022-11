Du lịch MICE tạo đà cho ngành phụ trợ, kỳ vọng dịch chuyển an cư về Phan Thiết

Đô thị kinh tế du lịch - lực đẩy cho làn sóng MICE về Bình Thuận

Những năm gần đây, nhiều sự kiện mang tầm quốc tế được tổ chức tại Bình Thuận như: Giải lướt ván buồm cúp thế giới PWA, Festival thuyền buồm quốc tế và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Việt Nam.

Theo Cục Thống kê tỉnh, từ đầu năm 2022 đến nay, du lịch Bình Thuận thu hút 3.457.500 lượt khách, tăng gần 100% so với cùng kỳ. Cùng với đó, tỉnh Bình Thuận được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn đăng cai năm Du lịch Quốc gia 2023. Địa phương này đã từng bước kiến tạo thương hiệu là điểm đến du lịch MICE, hình thành nhiều đô thị kinh tế du lịch quy mô lớn.

Sự kiện NovaWorld Festival tại đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet.

Là loại hình du lịch đòi hỏi hệ thống hạ tầng "khổng lồ", MICE yêu cầu dịch vụ khách sạn cao cấp 4 - 5 sao, tour sau hội nghị phải thiết kế chuyên biệt, có thể sẵn sàng tiếp đón hàng nghìn người. Do đó, nhiều hệ thống khách sạn, resort cao cấp tại Bình Thuận đã được phát triển. Nổi bật là đô thị kinh tế du lịch NovaWorld Phan Thiet có diện tích 1.000 ha với tổng mức đầu tư gần 5 tỷ USD.

Điểm đến này được quy hoạch là nơi tổ chức các sự kiện du lịch, hội nghị, triển lãm chuyên nghiệp (MICE) có quy mô quốc tế tại Việt Nam. Tọa lạc tại vị trí trái tim của đại đô thị du lịch 1.000ha, đồng thời cũng được xem là tọa độ quốc tế, phân khu The Kingdom tại NovaWorld Phan Thiet được quy hoạch "chuẩn MICE" để đón những tour khách quốc tế qui mô lớn với hệ tiện ích hiện đại và đặng cấp như nhà hát diện tích 8.500 m2, quy mô 1.000 chỗ ngồi; trung tâm sự kiện Arena có sức chứa 10.000 người, chuỗi khách sạn thương hiệu quốc tế quy mô lên đến 2.000 phòng.

Movenpick Resort Phan Thiet 5 sao chuẩn quốc tế vừa chính thức vận hành vào đầu tháng 10/2022, hứa hẹn sẽ là một điểm đến lưu trú lý tưởng cho du lịch MICE.

Khách MICE thường là doanh nhân, chuyên gia, lao động tri thức khó tính và kén chọn khi sử dụng dịch vụ. Do vậy, các tour du lịch MICE cần được thiết kế chất lượng và chuyên nghiệp. Khi sở hữu hệ tiện ích "all-in-one" mang đẳng cấp quốc tế, NovaWorld Phan Thiet kỳ vọng đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách quốc tế, mang đến trải nghiệm trọn vẹn từ giải trí, mua sắm, ẩm thực đến thể thao và chăm sóc sức khỏe.

Du lịch MICE tạo đà cho ngành nghề phụ trợ phát triển

Du lịch MICE mang lại nguồn doanh thu rất lớn, tạo sức lan tỏa về điểm đến và tăng sức hút của các ngành nghề, dịch vụ du lịch phụ trợ tại NovaWorld Phan Thiet như ăn uống, mua sắm, quà lưu niệm, thẩm mỹ, spa… tạo cơ hội phát triển kinh doanh cho các nhà đầu tư, cư dân tại "Siêu thành phố biển".

Bên cạnh đó, MICE là loại hình du lịch đòi hỏi nhân lực ở mức độ cao về sự chuyên nghiệp, tính kết nối và tay nghề trải nghiệm... nên đây cũng là cơ hội cho những chuyên gia, quản lý, lao động chất lượng cao dịch chuyển về NovaWorld Phan Thiet an cư, phát triển nghề nghiệp.

Nguồn lao động tại NovaWorld Phan Thiet được đào tạo thường xuyên để nâng cao tay nghề.

Nhìn thấy rõ cơ hội phát triển nghề nghiệp tại một đô thị du lịch qui mô ngay trên quê hương của chính mình, anh Thanh Sơn - một người con của Phan Thiết đã vào TPHCM lập nghiệp hơn 10 năm nay - quyết định sẽ đưa vợ con "bỏ phố về quê" để an cư lạc nghiệp. Chọn một căn biệt thự song lập tại phân khu Mizumi, NovaWorld Phan Thiet, anh Sơn cho biết, gia đình đã lên kế hoạch để 2-3 năm nữa trở về sinh sống.

"Tôi luôn mong được về quê để được sống gần gia đình, tiện chăm sóc ba mẹ đã đến tuổi xế chiều và hơn hết là được sống trong môi trường trong lành của một thành phố biển, tốt cho sự phát triển của con trẻ. Tuy nhiên, bài toán "sinh kế", công ăn việc làm đã ngăn cản giấc mơ này bao năm nay. Giờ đây, với sự hiện diện của những đô thị kinh tế qui mô như NovaWorld Phan Thiet, tôi tin sẽ có thể tìm được một công việc tốt và ổn định ngay tại quê nhà.", anh Thanh Sơn cho hay.

NovaWorld Phan Thiet dự kiến sẽ tạo sự chuyển dịch về lao động lẫn an cư.

Sở hữu hệ tiện ích "all - in - one" đẳng cấp NovaWorld Phan Thiết được kỳ vọng sớm trở thành điểm đến du lịch MICE hàng đầu thế giới, tạo đà cho các ngành nghề phụ trợ phát triển mạnh. Sự song hành này sẽ củng cố tiềm năng đầu tư tại NovaWorld Phan Thiet, thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, thương nhân về đây mở rộng thị trường cũng như thu hút một nguồn lao động chất lượng cao, chuyên gia đa ngành nghề về đây an cư lạc nghiệp.