Dự án nào tại đường Lê Văn Lương "ăn bớt" chỗ cây xanh, biến 5 lên 30 tầng?

Như Dân trí đã đưa tin, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký ban hành Kết luận số 39 thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hà Nội; Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; loạt các chủ đầu tư dự án có liên quan trong công tác quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch và quản lý xây dựng khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (Hà Nội).

Kết luận đã chỉ ra loạt vi phạm trong quy hoạch, xây dựng các dự án cao ốc hai bên tuyến đường này. Trong đó, về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, cơ quan vi phạm.

Việc điều chỉnh tăng thêm tầng cao ở nhiều dự án bị chỉ ra không tính toán về giải pháp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Trong khi đó, số dân tăng thêm rất nhiều khiến khu vực này trở nên ngột ngạt (Ảnh: Đỗ Quân).

Nhiều lần điều chỉnh sai quy định, loạt cao ốc "đội" thêm nhiều tầng

Cụ thể, Thanh tra Bộ Xây dựng đã thanh tra công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch tại 19 dự án, công trình và một khu nhà ở thấp tầng ở khu vực Lê Văn Lương. Qua đó phát hiện nhiều vi phạm, sai sót, tồn tại.

Tại dự án tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở Thành An Tower do Tổng công ty Thành An - Công ty TNHH Một thành viên là chủ đầu tư, cơ quan thanh tra cho biết Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có Tờ trình số 563 ngày 13/10/2008, UBND TP Hà Nội chấp thuận quy hoạch định hướng tại Văn bản số 3362 năm 2008 điều chỉnh tầng cao công trình tại ô đất số 20 tối đa 25 tầng là không phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên đường Láng Hạ - Thanh Xuân phê duyệt tầng cao trung bình là 5 tầng. Việc điều chỉnh này được chỉ ra là không thuộc hợp các trường hợp điều chỉnh, không tính toán về giải pháp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Việc nhiều lần điều chỉnh sai quy định đã làm thay đổi từ đất cơ quan cải tạo chỉnh trang thành cơ quan văn phòng, nhà ở (Ảnh: Đỗ Quân).

UBND TP Hà Nội cũng đã có Văn bản số 2079 ngày 30/3/2010 chấp thuận địa điểm nghiên cứu, lập và thực hiện dự án xây dựng công trình hỗn hợp có chức năng văn phòng, dịch vụ thương mại và căn hộ chung cư để bán, bổ sung chức năng nhà ở, dịch vụ thương mại là không phù hợp với chấp thuận quy hoạch định hướng tại Văn bản số 3362, đó là "đất cơ quan, văn phòng". Việc điều chỉnh quy hoạch không tính toán sự đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội là vi phạm Luật quy hoạch đô thị 2009.

Theo tổng hợp của kết luận thanh tra, UBND TP Hà Nội điều chỉnh quy hoạch 3 lần, Sở Quy hoạch Kiến trúc 1 lần chấp thuận tổng mặt bằng sai quy định pháp luật, 1 lần chấp thuận tổng mặt bằng thêm thủ tục hành chính khi đã có quy hoạch chi tiết đủ điều kiện để chấp thuận đầu tư xây dựng, cấp GPXD.

Việc 4 lần điều chỉnh sai quy định đã làm thay đổi từ đất cơ quan cải tạo chỉnh trang (năm 2002, 2006) thành cơ quan văn phòng cao 25 tầng (năm 2008) thành văn phòng, dịch vụ thương mại và căn hộ chung cư để bán (năm 2010) đã làm tăng diện tích đất xây dựng từ 6.107 m2 lên 6.146 m2, tăng mật độ xây dựng 40% lên 51%, tăng số tầng từ 5 tầng lên 30 tầng, tăng diện tích sàn xây dựng từ 12.214m2 lên 76.140m2 (gấp 6 lần); tăng quy mô dân số từ 500 lên 1.308 người (tạm tính).

Kết luận cũng chỉ ra sự không phù hợp giữa thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng được duyệt. Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư, Sở Xây dựng, liên danh Công ty TNHH PTW Việt Nam và Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ xây dựng QCI Việt Nam.

Quá tải khi dân số tăng thêm nhiều gấp đôi, gấp ba

Tại dự án khu hỗn hợp văn phòng cho thuê - nhà ở tại ô đất 3.10-NO do liên danh Hadico và Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội là chủ đầu tư, cơ quan thanh tra Bộ Xây dựng cũng kết luận: UBND TP Hà Nội điều chỉnh quy hoạch 3 lần, Sở Quy hoạch - Kiến trúc điều chỉnh 1 lần sai quy định pháp luật.

4 lần điều chỉnh đã "biến" từ đất ở thành văn phòng, thương mại (2008), sau đó thành hỗn hợp văn phòng, nhà ở và nhà trẻ (năm 2012), 1 khối văn phòng lại thành tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại, nhà ở, nhà trẻ (năm 2017).

Sau điều chỉnh, đã làm tăng tầng cao từ trung bình 6,5 tầng lên 25 tầng khối văn phòng, 27 tầng khối nhà ở, phát sinh tăng dân số 754 người, diện tích sàn xây dựng tăng thêm 10.794m2.

Ở dự án công trình trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê số 19 đường Lê Văn Lương do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Sao Mai làm chủ đầu tư, cơ quan thanh tra cũng phát hiện Hà Nội 2 lần điều chỉnh sai quy định pháp luật, điều chỉnh đất ở thành trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê, tầng cao từ trung bình 7,5 tầng (7-9 tầng) thành 16 tầng…

Còn tại cụm nhà ở hỗn hợp chung cư kết hợp với văn phòng và siêu thị tại ô đất có ký hiệu 2.5HH đường Lê Văn Thiêm, UBND TP Hà Nội 1 lần điều chỉnh, Sở Quy hoạch - Kiến trúc 3 lần điều chỉnh sai quy định, đã điều chỉnh tầng cao từ trung bình 6,5 tầng thành 25 tầng, điều chỉnh tăng số căn hộ từ 352 thành 740 căn, dân số tăng từ 2.112 người lên 2.652. Sự điều chỉnh không tính toán sự đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Tương tự, tại dự án HAAC1 Time Tower do Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội là chủ đầu tư, cơ quan thanh tra cũng phát hiện UBND TP Hà Nội 2 lần điều chỉnh, Sở Quy hoạch - Kiến trúc 1 lần điều chỉnh sai quy định pháp luật đã điều chỉnh tăng tầng cao từ trung bình 7,2 tầng thành 25 tầng, mật độ xây dựng từ 56,7% lên 59,53%, tăng thêm dân số (tạm tính) 680 người.

Tại dự án tòa nhà hỗ hợp văn phòng và căn hộ chung cư do Công ty CP Xây dựng Licogi 19 là chủ đầu tư, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng cho biết UBND TP Hà Nội 1 lần điều chỉnh, Sở Quy hoạch - Kiến trúc 1 lần điều chỉnh sai quy định pháp luật, đã điều chỉnh chức năng ô đất từ đất cơ quan sang hỗn hợp, tăng tầng cao từ 8 tầng thành 25 tầng, tăng thêm dân số 648 người.

Ở dự án chung cư Star City do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Vneco là chủ đầu tư, kết luận cũng chỉ ra: UBND TP Hà Nội 2 lần điều chỉnh, Sở Quy hoạch - Kiến trúc 1 lần điều chỉnh sai quy định đã điều chỉnh chức năng ô đất từ công cộng thành phố thành hỗn hợp dịch vụ thương mại kết hợp với văn phòng và nhà ở chung cư, tăng tầng cao trung bình 18,5 thành 16, thành 25, rồi thành 27 tầng, mật độ tăng từ 53% lên thành 50,3%, rồi thành 60,2%, tăng thêm dân số 1.492 người.

Dự án Dịch vụ và thương mại, công cộng nhà ở và nhà trẻ do Công ty CP dịch vụ và kinh doanh bất động sản là chủ đầu tư, UBND TP Hà Nội cũng điều chỉnh 1 lần, Sở Quy hoạch - Kiến trúc điều chỉnh quy hoạch 4 lần sai quy định. Sau điều chỉnh, đã từ công cộng thành phố thành dịch vụ công cộng và văn phòng, nhà ở rồi thành dịch vụ thương mại, công cộng nhà ở và nhà trẻ.

Việc điều chỉnh này đã tăng tầng cao trung bình từ 18,5 tầng thành 35 tầng, mật độ từ 53% lên 56%, tăng dân số lên 3.072 người.

Loạt dự án "ăn bớt" diện tích đất cây xanh

Không chỉ điều chỉnh theo hướng "đội" tầng cao, "nhồi" thêm dân, nhiều dự án ở đây còn "xẻ thịt", ăn bớt diện tích trồng cây xanh. Cụ thể theo kết luận, ở quy hoạch hai bên Lê Văn Lương có 12/17 dự án không bố trí cây xanh bao gồm:

Dự án tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở Thành An Tower; Dự án công trình khu nhà ở cán bộ nhân viên Ban Cơ yếu Chính phủ; Dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng và căn hộ chung cư do Công ty CP Xây dựng Licogi 19 làm chủ đầu tư;

Ăn bớt diện tích trồng cây xanh, nhiều dự án chỉ là tòa cao ốc mọc lên (Ảnh: Đỗ Quân).

Dự án trụ sở Tổng công ty HUD kết hợp văn phòng cho thuê (HUD Tower); Dự án cụm nhà ở hỗn hợp chung cư kết hợp với văn phòng và siêu thị do Công ty cổ phần Phát triển Thương mại Việt Nam là chủ đầu tư; Dự án nhà ở văn phòng cho thuê do Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) là chủ đầu tư;

Dự án chung cư Star City do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Vneco làm chủ đầu tư; Dự án tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở do Công ty CP Phát triển Đầu tư Hà Nội - Sunrise làm chủ đầu tư;

Dự án Trung tâm thương mại và Văn phòng cho thuê do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Sao Mai làm chủ đầu tư; Dự án chung cư cao tầng do Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 là chủ đầu tư; Dự án nhà ở kinh doanh kết hợp dịch vụ thương mại HAAC1 do Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội làm chủ đầu tư.

2/17 dự án bố trí chung diện tích cây xanh, bãi đỗ xe khoảng 1.000 m2, đạt tỷ lệ 10%, thiếu khoảng 1.000m2 như: Dự án khu hỗn hợp văn phòng cho thuê - nhà ở do liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Hà Nội và Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội làm chủ đầu tư; Dự án Trường mầm non Hoa Hồng do UBND quận Thanh Xuân làm chủ đầu tư.

Có 2/17 là dự án đầu tư bãi đỗ xe, cây xanh nhưng thực tế thời điểm phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết hai bên đường Lê Văn Lương, thực tế đã thi công sai quy hoạch. Trong đó có dự án bãi đỗ xe, trạm cung cấp nhiên liệu, cây xanh đô thị và dịch vụ công cộng do Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Sông Hồng làm chủ đầu tư; Dự án bãi đỗ xe và khu dịch vụ tại khu đất 11.5 HH đường Lê Văn Lương do Công ty TNHH Phương Đông làm chủ đầu tư.

Tại phụ lục đi kèm với kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng liệt kê các dự án hai bên đường Tố Hữu sai QCXDVN về tỷ lệ đất cây xanh.

Trong đó, không bố trí đất cây xanh có 11 dự án, bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở tại khu đất 67 đường Khuất Duy Tiến, Dự án đầu tư xây dựng công trình tại lô đất Tam giác điện tử;

Dự án Viwaseen Trung Văn; Dự án nhà ở phục vụ dãn dân xã Trung Văn và tái định cư giải phóng mặt bằng đường Lê Văn Lương kéo dài; tòa nhà MHD; Nhóm nhà ở Đông Nam đường Lê Văn Lương kéo dài; Dự án khu nhà ở hỗn hợp và một phần làm nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ C14 Bộ Công an;

Dự án nhà ở cao tầng CT1, Tổ hợp chung cư cao tầng CT2 (The Light); Dự án công trình hỗn hợp và nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Nhà xuất bản Công an Nhân dân tại ô đất HH2, khu đô thị mới Phùng Khoang…

Một số dự án có bố trí những chưa đúng như: Tổ hợp công trình hỗn hợp nhà ở cao tầng và thấp tầng, trường học, cây xanh tại ô đất HH1 - khu đô thị mới Phùng Khoang; Chung cư Hải phát Plaza; Dự án Mic Golden Town…

Ngoài ra, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc do UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2245 ngày 25/4/2014, không bố trí diện tích đất trồng cây xanh tối thiểu (30%) đối lô đất trường học.

Còn tại Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính (do Vinaconex làm chủ đầu tư) phê duyệt tại Quyết định số 1435 ngày 8/4/1998, điều chỉnh tại Quyết định số 75 ngày 18/9/2001, chỉ tiêu cây xanh 0,85m2/người đã thiếu so với QCXDVN mà còn nhiều lần điều chỉnh giảm xuống còn 0,64m2/người. Theo quy định, đất cây xanh sử dụng công cộng trong đơn vị ở tối thiểu phải đạt 2m2/người.