Dự án Lumina Grand Square tung chính sách bán hàng ưu đãi

Giải pháp tài chính hấp dẫn trên thị trường

Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, những dự án có chính sách bán hàng hấp dẫn nhằm hỗ trợ tối ưu và giảm áp lực tài chính cho khách hàng được quan tâm. Theo anh Quốc Minh, một nhà đầu tư chuyên về đất nền, cho hay: "Với thị trường đất nền, tiến độ thanh toán của các chủ đầu tư đưa ra thường khá gắt. Nếu như trước đây, với số vốn ban đầu 500-600 triệu đồng, khách hàng sẽ khó mua được một sản phẩm đất nền nếu dòng tiền không có sẵn cho các đợt thanh toán tiếp theo. Giờ đây với nhiều chính sách khá hấp dẫn từ các chủ đầu tư để hỗ trợ khách hàng, mọi việc trở nên dễ dàng hơn".

Thấu hiểu nhu cầu đó, chủ đầu tư dự án Lumina Grand Square (tên pháp lý là Khu dân cư An Phú Sinh) cho biết sẽ công bố chính sách hấp dẫn trên thị trường đất nền. Theo đó, khách hàng có thể thanh toán 30% đến khi nhận bàn giao nền giúp giảm áp lực tài chính. Chủ đầu tư hợp tác với ngân hàng hỗ trợ ân hạn gốc và lãi suất (0%) trong 18 tháng, duyệt hồ sơ vay nhanh chóng. Bên cạnh đó, giá bán giai đoạn một của dự án được dự kiến dao động quanh mốc 27 triệu đồng/m2 tạo lợi thế cạnh tranh trong khu vực.

Là một trong những nhà đầu tư tham gia ngay từ giai đoạn đầu, anh Quang Bình đánh giá cao chính sách hỗ trợ khách hàng của chủ đầu tư cũng như ngân hàng. Đây cũng là lý do khiến anh quyết định xuống tiền trong thời điểm này.

"Hiện nay, lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng tăng rất nhanh, chưa kể việc vay vốn để mua bất động sản cũng gặp nhiều khó khăn. Một dự án có vị trí đắc địa giáp ranh TPHCM như Lumina Grand Square mà chỉ cần bỏ ra số vốn ban đầu khoảng 30% - tương đương 600 triệu đồng - để sở hữu, 18 tháng sau mới phải đóng tiếp đợt còn lại thì thật hiếm có. Nếu khách hàng nào vay ngân hàng, thì trong thời gian này không cần phải trả thêm bất kỳ khoản gốc hay lãi nào. Đây là cơ hội đặc biệt giữa bối cảnh thị trường hiện nay", anh Bình nhận xét.

Vị trí đa kết nối, thuận tiện liên kết vùng

Là đô thị vệ tinh phía Nam TPHCM, Cần Giuộc không chỉ là địa bàn chiến lược về kinh tế của Long An, thu hút FDI cao hàng đầu tỉnh mà còn giữ vị trí kết nối quan trọng giữa TPHCM với các tỉnh miền Tây. Thời gian gần đây, loạt dự án hạ tầng tỷ đô được đẩy nhanh tiến độ đã tạo lực đẩy phát triển cho Cần Giuộc. Cùng với đó, xu hướng giãn dân từ TPHCM về các đô thị vệ tinh ngày càng mạnh mẽ khiến dự án Lumina Grand Square càng thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Lumina Grand Square sở hữu vị trí mặt tiền đường Tỉnh lộ 835B tại Cần Giuộc - cửa ngõ giao thương của TPHCM và vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam. Từ đây, chỉ mất 10 phút di chuyển về TPHCM thông qua các tuyến đường trọng điểm như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 50, đại lộ Võ Văn Kiệt, đại lộ Nguyễn Văn Linh. Trong tương lai, các tuyến đường Vành đai 3, ĐT826E, Vành đai 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành đi vào hoạt động sẽ tạo nên mạng lưới giao thông bao quanh dự án, giúp kết nối xuyên suốt Đông - Tây.

Vị trí này cũng giúp cư dân dự án dễ dàng di chuyển đến hàng loạt tiện ích hiện hữu của Cần Giuộc như trung tâm hành chánh, chợ, bệnh viện, trường học các cấp… cũng như các tiện ích quy mô của TPHCM như Aeon Bình Tân, bến xe Miền Tây, Bệnh viện Quốc tế CIH, Bệnh viện Đa khoa Tân Tạo, khu đô thị Phú Mỹ Hưng...

Phối cảnh tổng thể dự án Lumina Grand Square.

Tổ hợp tiện ích "all in one" ấn tượng cho cư dân trải nghiệm

Là khu phức hợp được kiến tạo với những giá trị vượt trội về vị trí, tiện ích và môi trường sống, Lumina Grand Square có quy mô 14,7ha, trong đó dành hơn 9.000m2 để xây dựng hệ tiện ích quy mô. Nổi bật nhất là quảng trường trung tâm Central Square với chiều dài lên đến 200m, hứa hẹn là điểm đến check-in ấn tượng dành cho cư dân khi quy tụ những tiện ích đa dạng như: Hệ thống công viên cây xanh kết hợp lối đi bộ ánh sáng và dòng chảy The Light Park; biểu tượng dự án liền kề khu nhạc nước kết hợp LED hiện đại; khu Club House tích hợp các dịch vụ cao cấp như hồ bơi tràn, lounge coffee; khu thể thao trong nhà và ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, nhà hàng cao cấp…

Quảng trường trung tâm Central Square sẽ là điểm đến hấp dẫn trong khu vực (Ảnh phối cảnh dự án).

Với mong muốn kiến tạo nên không gian sống đầy đủ tiện ích nội khu như các dự án tại các thành phố lớn, đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống mà cư dân không phải di chuyển quá xa, Lumina Grand Square đặc biệt chú trọng đầu tư các tiện ích về giáo dục, chăm sóc sức khỏe như hệ thống trường mầm non, tiểu học, trung tâm y tế… "Hướng tới một cuộc sống sôi động, là nơi diễn ra các hoạt động giải trí, dịch vụ, thương mại nhộn nhịp và sầm uất, các tiện ích tại Lumina Grand Square khi hình thành sẽ mang đến trải nghiệm đầy đủ, trọn vẹn cho cư dân và là điểm đến hấp dẫn dành cho người dân trong khu vực", đại diện chủ đầu tư cho biết.