Dự án bất động sản đa tiện ích, dễ dàng kết nối tại phía Đông Hà Nội

Theo báo cáo nghiên cứu từ Batdongsan.com.vn, trong giai đoạn 2015-2025, căn hộ chung cư là kênh đầu tư mang lại hiệu quả nổi bật. Các dự án có pháp lý minh bạch, bảo lãnh bởi các ngân hàng lớn được khách hàng tin tưởng và lựa chọn.

Nhiều dự án chung cư mở bán trong giai đoạn này ở khu vực phía Đông Hà Nội, trong đó có tổ hợp 3 tòa chung cư Ruby Park và Ruby Riverside được nhiều khách hàng quan tâm vì nhiều tiện ích, giao thông thuận tiện, không gian sống khác biệt, cùng mức giá phù hợp.

Phối cảnh dự án Ruby Park (Ảnh phối cảnh dự án).

Điểm nhấn vị trí và không gian sống hiện đại tại Ruby Park

Tọa lạc tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội, nơi được biết đến với hạ tầng giao thông đồng bộ, thuận tiện di chuyển tới các tuyến đường quan trọng cũng như đi vào trung tâm thành phố.

Dự án Ruby Park Phúc Lợi được xây dựng trên diện tích 13.230 m2 gồm 3 tòa căn hộ cao 22 tầng, 4 tầng hầm, đáp ứng được không gian sống rộng rãi, thoải mái, năng động nhưng cũng mang tính riêng tư của cư dân với số lượng từ 12 đến 20 căn hộ tại mỗi tầng.

Chủ đầu tư thiết kế các căn hộ có diện tích linh hoạt từ 45-100m², tương ứng căn hộ 1 đến 3 phòng ngủ phù hợp với người độc thân, gia đình trẻ, và những gia đình đa thế hệ cùng sinh sống. Các căn hộ ở đây đều có ánh sáng tự nhiên, thông thoáng, mang lại không gian sinh hoạt thoải mái, chan hòa với thiên nhiên, xung quanh là hệ thống trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện. Mức giá mở bán tại dự án từ 60 triệu đồng/m2.

Phối cảnh dự án Ruby Riverside (Ảnh phối cảnh dự án).

Ruby Riverside – Kiệt tác sống giữa lòng Long Biên

Nếu như Ruby Park được biết đến là dự án nổi bật với sự linh hoạt từ không gian sống năng động và thoải mái phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, thì Ruby Riverside là 1 điểm nhấn giữa lòng Long Biên với vị trí đắc địa ít dự án nào có được.

Tọa lạc tại giao lộ cùng Vinhome Long Biên, dễ dàng kết nối tới các tiện tích nổi bật như trung tâm thương mại Vinhome Long Biên, xung quanh là các trường học như: Vinschool Long Biên, Nguyễn Gia Thiều, Phúc Đồng

Việc di chuyển và kết nối nhanh tới trung tâm Thủ đô và các vùng lân cận thuận tiện khi dự án tiếp giáp các cây cầu trọng điểm của thủ đô như: cầu Vĩnh Tuy, Chương Dương, cầu Đông trù, cầu Phù Đổng, đến tuyến đường cao tốc huyết mạch Hà Nội - Hải Phòng...

Ruby Riverside được xây dựng gồm 3 tòa chung cư cao tầng hiện đại, 21 tầng nổi, 4 tầng hầm, 3 tầng thương mại, mật độ căn hộ căn hộ thấp, với tổng cộng 877căn hộ, được chủ đầu tư hoàn thiện nội thất cao cấp trước khi bàn giao tới tay khách hàng.

Lợi ích kép từ hệ sinh thái tiện ích

Cùng với sự phát triển và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng và không gian sống tiện ích, các căn hộ chung cư không chỉ là nơi để ở mà còn là một sự lựa chọn về chất lượng sống và tiện ích vượt trội.

Khi nguồn cung nhà phố và đất nền ngày càng hạn chế, các căn hộ không chỉ đáp ứng nhu cầu ở thực mà còn dễ chuyển nhượng hoặc cho thuê khi kết hợp nhiều tiện ích nội khu cao cấp, phục vụ nhiều nhu cầu của cư dân.

Các dự án được chủ đầu tư bố trí trung tâm mua sắm hiện đại, nhà hàng – cà phê – khu vui chơi giải trí trong nội khu, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cư dân. Không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm, chủ đầu tư còn khéo léo nâng cao chất lượng sống khỏe cho cư dân thông qua loạt các tiện ích hiện hữu như khu thể thao, công viên nội khu, sân chơi trẻ em rộng rãi, đường dạo bộ cây xanh.

Phối cảnh dự án Platinium Long Biên (Ảnh phối cảnh dự án).

Riêng tại dự án Ruby Riverside còn tích hợp tiện ích vượt trội khu BBQ, nhà hàng sang trọng cùng loạt shophouse tiện ích, siêu thị hoạt động 24/7. Hệ thống chiếu sáng tại dự án được bố trí theo tiêu chuẩn hiện đại, tràn đầy năng lượng, tạo điểm nhấn khác biệt cho dự án.

Tất cả các yếu tố trên góp phần gia tăng lợi ích kép toàn diện cho cư dân bởi hệ thống sinh thái khép kín và đồng bộ hệ thống an ninh, camera giám sát 24/7 đảm bảo an toàn cho cư dân mà ít dự án có mức giá tầm trung có thể đáp ứng.

Dự án được đánh giá cao bởi chủ đầu tư uy tín với kinh nghiệm từ các dự án trước đây, đảm bảo tiến độ trong quá trình xây dựng và được Ngân hàng Agirbank và MB Bank bảo lãnh và cam kết vay tối đa lên tới 75% giá trị căn hộ giúp cho các gia đình trẻ, đa thế hệ có cơ hội sở hữu căn nhà mơ ước để an cư lạc nghiệp.