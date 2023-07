UBND tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định thu hồi đất với dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Gio Linh, tại xã Gio Việt, huyện Gio Linh.

Sơ đồ dự án (Ảnh: Tiến Thành).

Dự án này có tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng, với diện tích đất 50ha, được UBND tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị vào tháng 6/2012; giao đất có thu tiền sử dụng đất vào tháng 10/2012.

Mặc dù UBND tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện, cho phép gia hạn tiến độ và giãn tiến độ nhiều lần nhưng việc sử dụng đất của chủ dự án khá ì ạch, không hoàn thành các hạng mục theo yêu cầu.

Từ cuối năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã đề xuất UBND tỉnh này thu hồi đất đã cho chủ đầu tư dự án thuê. Tuy nhiên, phải sau 5 lần đề xuất, đến nay UBND tỉnh Quảng Trị mới có quyết định thu hồi đất của dự án kể trên.

Theo ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, lý do thu hồi đất dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Gio Linh là do doanh nghiệp chậm sử dụng đất quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ ngày bàn giao đất tại thực địa.

Bên trong dự án sau 10 năm vẫn chỉ là bãi đất trống và dãy nhà tôn bỏ hoang (Ảnh: Tiến Thành).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại hiện trường, hơn 10 năm trôi qua kể từ ngày UBND tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu, đến nay, dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Gio Linh vẫn chỉ là bãi đất trống.

Ngoài dãy hàng rào xây dang dở bắt đầu xuống cấp, nhà tôn "cửa đóng then cài" và một số cấu kiện bê tông, sắt thép hoen gỉ… thì dự án này chưa có một hạng mục nào đáng kể được triển khai.

Dãy hàng rào được xây dựng dang dở bắt đầu xuống cấp (Ảnh: Tiến Thành).

Nhà tôn phục vụ xây dựng công trình bỏ hoang, hư hỏng (Ảnh: Tiến Thành).

Sau khi thu hồi đất, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã giao UBND huyện Gio Linh quản lý toàn bộ quỹ đất thu để xây dựng phương án, đưa đất vào sử dụng theo đúng quy hoạch đã được duyệt và quy định của pháp luật; các đơn vị có liên quan hướng dẫn chủ đầu tư xử lý tài sản trên đất, thực hiện việc chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Trường hợp phía doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Hoàng Khang Quảng Trị không thực hiện việc xử lý tài sản trên đất thì tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định.

Sắt thép hoen gỉ, khuôn viên dự án trở thành nơi chăn thả trâu bò (Ảnh: Tiến Thành).

Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Gio Linh, không chỉ chậm triển khai thi công các hạng mục, phía doanh nghiệp còn ngang nhiên khai thác titan trái phép ngay giữa khu đất dự án, không hoàn thổ, làm hình thành các hố nước sâu. Tháng 11/2021, tại khu vực này từng có 2 người tử vong.