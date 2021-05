Dòng tiền của người mua nhà đang chảy vào khu vực nào của Dĩ An?

Dân trí Tại Dĩ An, khu vực liền kề thành phố Thủ Đức được xem là vị trí an cư lý tưởng và cơ hội đầu tư sinh lợi cao. Bởi lẽ, việc xác định dự án phù hợp khả năng tài chính và quãng đường di chuyển là điều rất quan trọng với người mua nhà.

Khu vực liền kề Thủ Đức phát triển mạnh

Dĩ An được định hướng phát triển đô thị theo mô hình tập trung đa cực, đô thị nén mật độ cao, các tuyến giao thông chính và đầu mối giao thông tạo động lực phát triển. Theo đó, như định hướng phát triển phù hợp với cơ cấu kinh tế tập trung mạnh thương mại - dịch vụ, trên các trục giao thông đối ngoại quan trọng như DT743, quốc lộ 1K, Vành đai 3 thuộc địa phận phường Dĩ An, Tân Bình, Bình Thắng, Bình An là những nơi ưu tiên phát triển loạt tổ hợp thương mại, dịch vụ, trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp, chung cư hạng sang…

Dự án Bcons Plaza đã nghiệm thu móng và đã đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai

Đối với mô hình đô thị ở, Dĩ An cũng định hướng phát triển 5 đô thị, trong đó, phường Đông Hòa được định hướng một phần phát triển là khu đô thị giáo dục, đào tạo cấp vùng, một phần sẽ phát triển khu đô thị trung tâm hành chính - chính trị, văn hóa - thể dục thể thao.

Bên cạnh đó, Dĩ An sẽ phát triển các khu mới như khu dịch vụ thương mại gắn với ga Sóng Thần, khu vực thương mại dịch vụ cao tầng kết hợp ở gắn với bến xe Miền Đông và các khu vực trạm dừng metro dọc Vành đai 3 theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng). Đồng thời, thành phố cũng phát triển mạnh các khu ở mới mật độ trung bình tại các khu vực phía Bắc trên cơ sở gắn với tuyến metro dọc Vành đai 3. Phát triển dịch vụ dọc quốc lộ 1K gắn với Đại học Quốc gia TP.HCM.

Giáp thành phố Thủ Đức nhưng vẫn có căn hộ giá mềm

Với định hướng quy hoạch đó cho thấy, khu vực tiếp giáp cửa ngõ thành phố Thủ Đức của TP.HCM sau này sẽ rất sôi động. Đến đầu năm 2021, tại khu vực này đã rục rịch nhiều hoạt động thông qua các dự án đầu tư của các doanh nghiệp để minh chứng cho điều ấy.

Lợi thế của phường Đông Hòa là kết nối trực tiếp với khu vực đang phát triển của thành phố Thủ Đức, bến xe Miền Đông mới, thuận đường đi vào các quận nội thành của TP.HCM. Hiện nay, nhiều dự án đang tập trung phát triển mạnh tại khu vực này. Trong số hàng loạt tên tuổi lớn đổ về đây thực hiện nhiều dự án nhà ở quy mô, tập đoàn Bcons được chú ý đặc biệt.

Vị trí Bcons Plaza tiện cho an cư lâu dài

Có mặt khá sớm trên thị trường bất động sản Dĩ An, Tập đoàn Bcons đã chiếm ưu thế trong việc chọn lựa vị trí để thực hiện hàng loạt dự án. Đơn cử như Bcons Plaza với vị trí ngay mặt tiền đường Thống Nhất, cách Quốc lộ 1K chỉ vài chục mét, liền kề khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM.

1,5 tỷ đồng/căn, Bcons Plaza chính là cơ hội

Trong khi các dự án trong khu vực có xu hướng đưa ra mặt bằng giá ngày càng tăng. Tuy nhiên, Bcons vẫn đảm bảo mức giá căn hộ chỉ từ 1,5 tỷ đồng/căn, mềm hơn mặt bằng chung của thị trường, phù hợp túi tiền của nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là các gia đình trẻ.

Mức giá 1,5 tỷ đồng/căn hộ được xem là khung giá lý tưởng khi khu vực này nằm liền kề thành phố Thủ Đức, trong bối cảnh giá căn hộ của TP.HCM nói chung và thành phố Thủ Đức nói riêng đã không còn mức dưới 2 tỷ đồng.

Theo bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 do UBND tỉnh Bình Dương công bố, giá đất tại thành phố Dĩ An tăng từ 5% đến 30%. Do đó, những dự án căn hộ giữ mức giá vừa với khả năng tài chính của phần lớn gia đình, nhà đầu tư là cơ hội tốt nếu xét về bài toán kinh tế.

Không gian sống tại Bcons Plaza tiện nghi

Theo nhận định của các chuyên gia và nhà đầu tư, các dự án triển khai trong giai đoạn thành phố Dĩ An đang phát triển nhanh hạ tầng công nghiệp - thương mại - dịch vụ, đầu mối giao thông, được thụ hưởng nhiều tiện ích. Do đó, các dự án ở giai đoạn này hầu hết có tiềm năng tăng giá trị theo thời gian.

Trong số đó, những dự án ở khu vực có tiện ích phong phú, gần trung tâm luôn được người an cư lựa chọn. Vì vậy, việc sở hữu căn hộ tại những khu vực này như Bcons Plaza chắc chắn sẽ giúp nhà đầu tư lẫn người mua nhà ở thực nâng cao giá trị căn hộ của mình trong tương lai không xa.

Như kế hoạch, cuối năm 2021, Dĩ An sẽ đạt đủ các tiêu chí để được công nhận là đô thị loại 2 và đến cuối năm 2025 sẽ đạt chuẩn đô thị loại 1. Theo đó, nhu cầu nhà ở của Dĩ An cũng sẽ tăng theo. Chưa kể, hưởng lợi từ cơ sở hạ tầng, giao thông phát triển, thị trường có nhu cầu cao, nên các loại hình bất động sản của Dĩ An sẽ thiết lập mặt bằng giá mới. Giá nhà ở thành phố Dĩ An trong xu hướng tăng còn do tác động từ sự đầu tư bài bản, phát triển của vùng.

Trường Thịnh