Động lực tăng trưởng giá trị của Ocean City

Từ 90.000 cư dân đến mục tiêu 200.000 người

Quy mô dân cư luôn là yếu tố cốt lõi tạo nên sức sống cho một đô thị. Ocean City đang sở hữu lợi thế hiếm có khi cộng đồng cư dân đã đạt hơn 90.000 người chỉ sau hơn 5 năm vận hành.

Khác với nhiều dự án vẫn đang trong giai đoạn hình thành cộng đồng, Ocean City đã bước qua cột mốc lấp đầy ban đầu để tiến tới chu kỳ phát triển tiếp theo. Theo lộ trình, quy mô dân cư của siêu đô thị dự kiến đạt 200.000 người trong giai đoạn 2026-2027.

Động lực tăng trưởng đến từ nhiều yếu tố. Một mặt, làn sóng dịch chuyển dân cư ra khu vực phía Đông Hà Nội ngày càng rõ nét khi áp lực hạ tầng và mật độ dân số trong nội đô gia tăng.

Từ năm 2026, Hà Nội sẽ thực hiện việc di dời 860.000 người theo Đề án Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Mặt khác, khu Đông Hà Nội cũng đang đón lượng lớn chuyên gia nước ngoài làm việc tại các trung tâm công nghiệp lớn ở Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng… tới an cư.

Ocean City thu hút dòng chuyển cư về phía Đông nhờ liên tục bổ sung thêm các tiện ích mới (Ảnh: CĐT).

Song song với tốc độ gia tăng dân cư, hệ sinh thái tiện ích của Ocean City cũng được bổ sung, tạo nền tảng cho chuẩn sống cao cấp và sức hút dài hạn của đô thị.

Ngày 1/3, Vinmec Ocean Park 2 chính thức khai trương. Trước đó, từ tháng 5/2025, Vincom Mega Mall Ocean City quy mô hơn 70.000m2 cũng đã mở cửa đón khách. Sự cộng hưởng giữa hệ thống thương mại quy mô lớn, dịch vụ y tế tiêu chuẩn quốc tế cùng mạng lưới trường học, công viên, hồ nước, khu thể thao… đang dần hoàn thiện mô hình “thành phố 10 phút” - nơi mọi nhu cầu sống của cư dân đều được đáp ứng nhanh chóng trong phạm vi di chuyển ngắn.

Bệnh viện quốc tế Vinmec Ocean Park 2 đã đi vào vận hành từ 1/3 (Ảnh: CĐT).

Các tiện ích của Ocean City không chỉ nâng tầm chuẩn sống cho cư dân tại chỗ mà còn thu hút du khách từ khắp nơi đến vui chơi, trải nghiệm, tạo nên bức tranh giao thương nhộn nhịp 24/7.

Nhờ đó, chủ sở hữu dễ dàng tìm được khách thuê hay thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, dù mặt bằng giá luôn cao hơn từ 20-30% so với nơi khác.

Hạ tầng kích hoạt tiềm năng tăng trưởng hiếm có

Nếu các giá trị nội sinh tạo nên sức sống và sức hút của Ocean City, thì hệ thống hạ tầng liên vùng lại là động lực mở rộng không gian phát triển cho siêu đô thị này.

Giai đoạn 2026-2027 là thời điểm hàng loạt công trình giao thông trọng điểm quanh khu Đông Hà Nội đồng loạt triển khai và hoàn thiện. Trong đó nổi bật là các tuyến Vành đai 3.5 và Vành đai 4 - hai trục giao thông chiến lược giúp kết nối khu vực với trung tâm Hà Nội và các tỉnh công nghiệp lân cận.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, các nhà thầu đang tập trung nguồn lực, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành tuyến chính trước Hội nghị APEC năm 2027.

Bên cạnh đó, khu Đông cũng đang được bổ sung thêm hàng loạt cây cầu vượt sông Hồng, góp phần giảm tải cho các tuyến giao thông hiện hữu và mở rộng hướng phát triển đô thị lõi sang bờ Đông. Trong đó, 7 dự án gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở đều dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Một dự án hạ tầng đáng chú ý khác là tuyến đường di sản chạy dọc sông Hồng, vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, tuyến đường này sẽ hoàn thành vào năm 2027, mở ra không gian phát triển mới cho khu vực ven sông và tăng khả năng kết nối của Ocean City với Hưng Yên.

Cùng với hệ thống cao tốc hiện hữu, như Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Hà Nội - Bắc Ninh - Lạng Sơn, Hà Nội - Thái Nguyên, và tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong tương lai, khu vực phía Đông đang dần trở thành điểm giao thoa giữa trung tâm Thủ đô và các cực tăng trưởng công nghiệp của miền Bắc.

Tài sản thực tại Ocean City được kỳ vọng sẽ tăng trưởng giá trị giai đoạn 2026-2027 (Ảnh: CĐT).

Thay vì phụ thuộc vào những “con sóng” ngắn hạn của thị trường, giá trị tài sản thực tại Ocean City được dự báo sẽ tăng trưởng, song hành cùng sự phát triển của đô thị và hạ tầng khu vực.