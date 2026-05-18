Dọn dẹp vô hình: Bí quyết giữ nhà sạch, bảo vệ sức khỏe

Nhiều người thường chỉ tập trung vào những khu vực dễ nhìn thấy như mặt bàn, sàn nhà hay bếp nấu. Tuy nhiên, các chuyên gia không gian sống cho rằng bụi mịn, vi khuẩn và chất gây dị ứng lại thường tích tụ ở những vị trí khuất tầm mắt.

Gầm giường, phía sau sofa, rèm cửa, quạt trần hay lưới lọc điều hòa đều là những “điểm mù” dễ bị bỏ quên trong quá trình dọn nhà. Các chuyên gia nội thất và không gian sống gọi việc xử lý những góc khuất này là "dọn dẹp vô hình".

Đây là một xu hướng chăm sóc nhà cửa đang lên ngôi, tập trung vào việc làm sạch để bảo vệ sức khỏe thực sự thay vì chỉ làm hài lòng thị giác.

Chỉ cần thêm những khu vực dưới đây vào thói quen dọn dẹp, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong chính bầu không khí của gia đình.

Khi những góc khuất được làm sạch đúng cách, ngôi nhà không chỉ gọn gàng hơn mà còn mang lại cảm giác dễ thở, thư giãn và an toàn thực sự cho mọi thành viên (Ảnh: SW).

Thanh lọc không khí và nguồn nước sinh hoạt

Nhiều gia đình có thói quen đóng kín cửa và bật điều hòa thường xuyên. Điều này vô tình biến không khí trong nhà thành nơi quẩn quanh của bụi mịn, lông thú cưng và các chất gây dị ứng.

Các chuyên gia khuyên bạn nên tháo rửa lưới lọc điều hòa mỗi tháng một lần. Việc đầu tư một chiếc máy lọc không khí màng HEPA đặt ở phòng khách hay phòng ngủ cũng là khoản chi xứng đáng cho sức khỏe hô hấp.

Bên cạnh không khí, nguồn nước sinh hoạt cũng là yếu tố cần được lưu tâm. Chúng ta dùng nước rửa mặt, đánh răng, nấu ăn mỗi ngày nhưng hiếm khi để ý cọ rửa vòi hoa sen hay đầu vòi bồn rửa. Cặn canxi và vi khuẩn rất dễ bám lại ở những vị trí này.

Hãy làm sạch chúng định kỳ và cân nhắc xả bình nước nóng thường xuyên để đảm bảo nguồn nước luôn an toàn.

Kéo nội thất ra khỏi tường

Những món đồ nội thất lớn như sofa, giường ngủ hay kệ TV cũng cần được kéo ra khỏi tường định kỳ để hút bụi phía sau. Đây là nơi bụi mịn tích tụ rất nhanh nhưng hầu như không được làm sạch thường xuyên.

Cứ khoảng 1-2 tháng, bạn nên rủ các thành viên gia đình cùng dịch chuyển các món đồ lớn này. Chỉ cần một chiếc khăn ẩm mềm lau dọc chân tường và máy hút bụi lướt qua, không gian sống sẽ nhẹ nhõm hơn hẳn. Đặc biệt, khu vực quanh đồ điện tử như TV thường hút bụi rất mạnh nên cần được chăm sóc kỹ hơn.

Góc khuất trên cao

Các bề mặt trên cao như cánh quạt trần, nóc tủ quần áo hay mặt dưới tủ bếp cũng là nguồn phát tán bụi đáng kể. Khi quạt hoạt động, lớp bụi này dễ dàng bay ngược vào không khí và ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp.

Lớp bụi này mang theo vô số tế bào da chết và chất gây dị ứng. Chỉ cần dành ra một ngày cuối tuần mỗi tháng để dùng chổi mềm hoặc khăn lau sạch những vị trí sát trần này, bạn sẽ cắt đứt được nguồn phát tán bụi mịn trong nhà.

Chăm sóc đồ vải và các điểm chạm

Ngoài ra, đồ vải mềm như thảm, rèm cửa, sofa nỉ hay gối tựa cũng là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và mùi hôi tích tụ. Việc hút bụi thường xuyên hoặc giặt hơi nước định kỳ sẽ hiệu quả hơn nhiều so với chỉ dùng xịt phòng để át mùi.

Cuối cùng, hãy cầm một chiếc khăn sát khuẩn và lướt qua những vật dụng nhỏ nhất. Những “điểm chạm” mỗi ngày như tay nắm cửa, công tắc đèn, vòi nước hay điện thoại di động là những nơi chứa lượng vi khuẩn lớn nhưng rất ít người lau chùi thường xuyên.

Một chiếc khăn vi sợi (microfiber) ẩm hoặc khăn sát khuẩn có thể giúp làm sạch nhanh chỉ trong vài phút mỗi ngày.