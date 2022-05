DOJILAND ra mắt dự án có thiết kế mang tính biểu tượng tại TP Hải Phòng

Là tác phẩm của DOJILAND, thành viên tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI và kiến trúc sư danh tiếng người Italy, Massimo Mercurio, Top 31 kiến trúc sư hàng đầu thế giới, Diamond Crown Hai Phong là công trình tháp đôi có thiết kế cao nhất (186 m) tính đến hiện tại, nơi trung tâm phố cảng. Dự án từng đạt giải kiến trúc biểu tượng tại Việt Nam và là "bất động sản nghệ thuật kim hoàn" được "chế tác" bởi DOJILAND.

Biểu tượng kiến trúc tại vị trí đắc địa

Tọa lạc tại ngã giao Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm, Diamond Crown Hai Phong được thiết kế theo phong cách kiến trúc Tân vị lai (Neo - futurism), hiếm có tại Việt Nam. Lấy cảm hứng từ hình tượng vương miện, công trình mang tinh thần kiến tạo điểm nhấn đô thị cho thành phố Hải Phòng về mặt kiến trúc, nhằm thể hiện giá trị nghệ thuật và nội lực kinh tế của địa phương.

Diamond Crown Hai Phong là một trong những tòa tháp đôi đầu tiên tại châu Á sử dụng thiết kế mắt võng Diagrid kết hợp với những khối pha lê (Ảnh: DOJILAND).

Hệ thống kết cấu chính của Diamond Crown Hai Phong sử dụng hệ lưới đường chéo Diagrid với những giá trị nổi bật như: kết cấu kiên cố bền bỉ, mặt tiền lộng lẫy, không gian sống rộng rãi, layout nhà thông thoáng, ánh sáng mặt trời chan hòa ở mỗi căn hộ... Tại châu Á, số lượng công trình sử dụng kết cấu Diagrid chỉ đếm trên đầu ngón tay, nổi tiếng nhất có thể kể đến tòa nhà CCTV tại Bắc Kinh (Trung Quốc)… Diamond Crown Hai Phong là tòa tháp hiếm hoi sử dụng kết cấu Diagrid bê tông cốt thép tại châu Á - một kỹ thuật khó đòi hỏi sự đầu tư kỹ lưỡng từ chủ đầu tư và đơn vị thiết kế.

Với ý tưởng thiết kế hàm chứa nhiều ý nghĩa, hệ kết cấu phức tạp, tháng 11/2021, tại lễ trao giải DOT Property Vietnam Awards, Diamond Crown Hai Phong đã giành giải thưởng kép: Dự án căn hộ và Khách sạn cao cấp có thiết kế mang tính biểu tượng đẹp nhất (Best Luxury Residence and Hotel Iconic Design) và Dự án của năm (Project of the year).

Tổ hợp sống - giải trí - mua sắm cao cấp

Gồm tòa tháp khách sạn 45 tầng và tháp căn hộ hạng sang 39 tầng được quy hoạch trên khu đất vàng rộng 1,3 ha, Diamond Crown Hai Phong là nơi hội tụ những giá trị sống - giải trí - mua sắm cao cấp (mô hình All in one) hướng đến giới thượng lưu đất cảng. Dự án còn hứa hẹn là điểm đến của giới chuyên gia cao cấp, doanh nhân, chính khách trong và ngoài nước khi đến với Hải Phòng.

Diamond Crown Hai Phong hướng đến đáp ứng mọi nhu cầu thư giãn - trải nghiệm - kết nối tại trung tâm thành phố cảng (Ảnh: DOJILAND).

4.500 m2 sàn trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị theo tiêu chuẩn 5 sao kết nối 2 tòa tháp, tổ hợp nhà hàng - bar cao nhất Hải Phòng, khu ẩm thực thời thượng foodcourt, thang máy panorama, tổ hợp chăm sóc sức khỏe sauna và thủy trị liệu... tất cả được đặt trong khu vực tiện ích nội khu, vừa đảm bảo tính tiện nghi, vừa có sự riêng tư, biệt lập. Dự án còn có những tiện ích chăm sóc sức khỏe hiện đại với bể bơi 4 mùa trên cao sử dụng công nghệ điện lọc phân muối hiện đại; hệ thống tiện ích wellness trị liệu với phòng xông hơi khô đá muối hồng ngoại, phòng xông hơi đá quý… ngay trong một khu tổ hợp all-in-one cao cấp.

Căn hộ thông minh, được bàn giao nội thất hoàn chỉnh (Ảnh 3D của dự án).

Bước về căn hộ, công nghệ sẽ là người quản gia đắc lực của các chủ nhân. Dự án sở hữu hệ thống smart home hạng sang, "một chạm - vạn tiện nghi", nơi gia chủ điều khiển mọi thiết bị trong căn hộ qua smart phone, máy tính bảng...; điều khiển hệ thống âm thanh, ánh sáng bằng giọng nói; điều khiển các thiết bị theo kịch bản đã lập trình sẵn; giám sát an ninh trong nhà, tự động thông báo nếu có đột nhập...

Bên cạnh đó, căn hộ Diamond Crown Hai Phong được thiết kế với diện tích đa dạng, bao gồm căn hộ studio, các căn 1,5-3,5 phòng ngủ và được trang bị vật liệu bàn giao đến từ các thương hiệu danh tiếng, đáp ứng nhu cầu sống của đa dạng nhóm đối tượng khách hàng cao cấp. Mọi chi tiết thiết kế bên trong căn hộ, tương tự như thiết kế mặt ngoài, được thực hiện bởi phù thủy kiến trúc Massimo Mercurio và đội ngũ Mercurio Design Lab, mang đến giá trị thẩm mỹ cao, đồng nhất. Không gian sống tại đây được bảo đảm bởi hệ thống an ninh 5 lớp, an toàn và riêng tư.

"Cùng với sự phát triển của kinh tế, Hải Phòng bắt đầu đón các công trình tầm cỡ, các chủ đầu tư lớn và uy tín. Là điểm đến đầu tiên của dòng sản phẩm chiến lược của DOJILAND, chuỗi dự án bất động sản nghệ thuật kim hoàn tại Việt Nam, Diamond Crown Hai Phong được kỳ vọng sẽ là mũi tên trúng 2 mục đích: vươn xa cùng Hải Phòng thịnh vượng và đưa phong cách sống thời thượng tại những căn hộ hạng sang trở thành một xu hướng mới được ưa chuộng bởi người Hải Phòng", đại diện DOJILAND chia sẻ.

