"Đô thị sinh thái chữa lành" trong lòng thành phố xanh Buôn Ma Thuột

Dân trí Dựa theo triết lý từ trường phái "kiến trúc chữa lành", thành phố cà phê đón nhu cầu của người mua về những dòng sản phẩm xanh, tốt cho sức khỏe.

Thành phố cà phê - đô thị sinh thái văn hóa đẳng cấp

Mật độ xây dựng chỉ khoảng 27%, thành phố cà phê trở thành đô thị sinh thái văn hóa đẳng cấp.

Theo thống kê từ Công ty Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột thuộc top 10 thành phố xanh - sạch - đẹp của Việt Nam. Khi tất cả các đô thị lớn tại Việt Nam đều cảnh báo không khí bị ô nhiễm bởi bụi mịn, gây ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng thì Tây Nguyên vẫn giữ được sự trong lành với tỉ lệ phủ xanh trên đầu người cao.

Với lợi thế ngay trung tâm Buôn Ma Thuột và diện tích cây xanh, mặt nước chiếm tới hơn 50% toàn dự án, trong đó nhiều công trình tiện ích có mật độ xây dựng dưới 10%, thành phố cà phê trở thành đô thị sinh thái văn hóa trong lòng thành phố xanh.

"Kiến trúc chữa lành" làm giàu thân - tâm - trí

Hệ thống đường nội khu tại thành phố cà phê cũng được thiết kế đặc biệt dành cho trẻ em và người khuyết tật.

Trường phái "kiến trúc chữa lành" phát triển mạnh ở các quốc gia hàng đầu thế giới như Mỹ, Nhật Bản… nhưng còn rất mới mẻ ở Việt Nam. Với "kiến trúc chữa lành", không gian được kết nối hài hòa với tự nhiên thông qua việc sử dụng chất liệu xây dựng, từ đó tạo nên không gian lành mạnh cả về thẩm mỹ, công năng lẫn cách hưởng thụ. Trường phái kiến trúc này hướng đến hai vấn đề chính trong hành trình chữa lành là sức khỏe thể chất và tinh thần.

Tiêu biểu có thể nói tới hệ thống hạ tầng tiện ích tại nơi đây. Hàng nghìn loại cây trồng tại vườn Zen đều được chọn lựa để có đặc tính chữa lành giúp bảo vệ sức khỏe, môi trường, sinh thái. Nhờ những kỹ thuật xây dựng cổ xưa hàng nghìn năm tuổi như gabion (rọ đá), grating (sàn lưới) mà vẻ đẹp của đá cuội, đá xanh, cây cỏ được tôn lên bằng những bức tường, lối đi độc đáo, khác biệt. Có thể nhận thấy rất nhiều công trình kiến trúc tại thành phố cà phê được sử dụng tông màu đá ghi xám, màu mộc tự nhiên làm chủ đạo. Cùng với màu xanh của cây cỏ, không gian kiến trúc mang đến sự thư thái, tĩnh lặng. Đây là yếu tố giúp mỗi người sống trong nó thành chủ thể quan sát được những chuyển động và sự phát triển tâm - trí từ bên trong của bản thân.

Các tiện ích chữa lành định hình lối sống lành mạnh

Thành phố cà phê là đô thị tiên phong kiến tạo thú chơi ngựa Ả Rập tại Việt Nam.

Khác với các dự án khác, nơi đây tập trung vào xây dựng tiện ích dành cho cư dân trước tiên. Bảo tàng thế giới cà phê - điểm đến của hơn 2 triệu du khách sau hai năm mở cửa, đã đưa thành phố cà phê trở thành trung tâm nghệ thuật cà phê đầu tiên tại Việt Nam. Khu luyện tập cưỡi ngựa Ả Rập - thú chơi chỉ dành cho số rất ít, thuộc tầng lớp thượng lưu, quý tộc. Các chủ nhân nơi đây được tiếp cận, luyện tập với loài ngựa đắt giá trên thế giới và dễ dàng tìm cho mình nơi để thiền, luyện tập yoga rất lý tưởng trong nhiều không gian mở khác nhau thuộc hệ thống tiện ích.

Sống - làm việc - nghỉ dưỡng tại chỗ

Tại thành phố cà phê, chủ nhân có thể vừa sống - làm việc - nghỉ dưỡng trong chính căn nhà của mình.

Tình trạng cách ly, giãn cách, không di chuyển do đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi lối sống của tất cả mọi người. Không gian sống lúc này cần đảm bảo được cả ba yếu tố: Sống - làm việc - nghỉ dưỡng tại chỗ. Ngoài không gian nhà ở, các tiện ích nội khu như công viên, cảnh quan, khu luyện tập thể thao, dịch vụ cũng cần khép kín, đảm bảo an ninh an toàn như ở một khu resort nghỉ dưỡng cho chủ nhân.

Theo các chuyên gia trong ngành kiến trúc, thành phố cà phê là dự án có định hướng theo triết lý "kiến trúc chữa lành" rất khác biệt. Không gian "kiến trúc chữa lành" có thể thúc đẩy quá trình phục hồi, bảo vệ sức khỏe; loại bỏ sự căng thẳng từ môi trường (tiếng ồn, chất lượng không khí kém...), vì sự phát triển khỏe mạnh về thân, tâm, trí của con người thông qua sự tất cả các giác quan đến từ mùi hương, màu sắc, chất liệu, hình khối, đường nét… Ở đây, không gian nhà ở được thiết kế đảm bảo lợi ích cá nhân của từng thành viên hài hòa với tất cả các hoạt động sinh hoạt chung của cả gia đình.

Để có trải nghiệm hệ sinh thái "kiến trúc chữa lành" đầu tiên tại Việt Nam bạn chỉ mất 2 giờ di chuyển bằng xe từ Nha Trang. Với đường hàng không, chỉ từ 35 phút bay từ TPHCM, TP Hà Nội, TP Hải Phòng… để tới sân bay Buôn Ma Thuột. Từ sân bay, bạn mất khoảng 15 phút di chuyển để tới thành phố cà phê với những công trình kiến trúc độc bản đã xây dựng hoàn thiện như: Bảo tàng thế giới cà phê, vườn Zen, tổ hợp thể thao gym - yoga - bắn cung, khu luyện tập cưỡi ngựa Ả Rập - golf 3D…

Trường Thịnh