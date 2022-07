Đô thị khép kín đa tiện ích của Sunshine Sky City cho gia đình trẻ

Xã hội hiện đại, những gia đình trẻ cấp tiến khi lựa chọn nơi an cư không chỉ đề cao sự tiện lợi, năng động, dễ dàng kết nối mà đó còn là nơi khẳng định vị thế của chủ nhân. Chính vì vậy, những chung cư sở hữu vị trí đắc địa, quy hoạch bài bản, hệ tiện ích "All-in-one" đẳng cấp như Sunshine Sky City được chủ đầu tư kỳ vọng trở thành sự lựa chọn hàng đầu của những cư dân thông minh.

Không gian sống hiện đại, sang trọng tại Sunshine Sky City.

Với định vị là tổ hợp thương mại - dịch vụ - căn hộ theo "chuẩn khách sạn" 4.0 ven sông tại quận 7, Sunshine Sky City hứa hẹn là thiên đường nghỉ dưỡng chuẩn resort, mang đến cho cư dân những trải nghiệm sống 5 sao. Trong đó, bộ sưu tập các căn hộ cao cấp Sunshine Sky City được thiết kế tối ưu không gian, diện tích căn đa dạng từ 1-3 phòng ngủ đáp ứng nhu cầu đa dạng của các gia đình trẻ hiện nay.

Nội thất và trang thiết bị trong mỗi căn hộ đều được nhập khẩu chính hãng từ châu Âu như thiết bị vệ sinh Duravit, thiết bị phòng tắm Hansgrohe, khóa từ kỹ thuật số và thiết bị bếp Hafele… mang đến không gian sống đẳng cấp xứng tầm chủ nhân.

Sống tại Sunshine Sky City là sống giữa miền sinh thái xanh theo chuẩn resort.

Sunshine Sky City tạo khác biệt khi sở hữu kiến trúc cảnh quan xanh với sự kết hợp hài hòa của dòng sông nội khu và diện tích cây xanh rộng lớn. Đó là nơi bố mẹ có không gian yên tĩnh, đường dạo bộ, các chòi nghỉ để tản bộ, lấy lại cân bằng sau một ngày làm việc vất vả, là nơi con trẻ có thể thỏa sức khám phá, vui chơi một không gian xanh đúng nghĩa, tốt cho sự phát triển thể chất và trí tuệ.

Kid Garden - không gian vui chơi an toàn, bổ ích cho trẻ nhỏ.

Kiến tạo một môi trường cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ, Sunshine Sky City hiện diện đầy đủ các tiện ích về vui chơi, học tập như: Kid Garden, Trường mầm non quốc tế Sunshine Maple Bear, Thư viện công cộng…, mang tới những giờ vui chơi, khám phá cho các "cư dân nhí".

Bể bơi Rooftop - không gian thư giãn của cả gia đình.

Mang đến hơn 50 tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế, tại Sunshine Sky City, cư dân sẽ được trải nghiệm cảm giác "một bước chân chạm ngàn tiện ích" với các dịch vụ đẳng cấp: Nhà hàng Á - Âu, vườn nướng BBQ, trung tâm thương mại ở khối đế, rạp chiếu phim, Rooftop Bar, King Club, CLB Golf 3D, bể bơi Rooftop - Sky Pool, trung tâm Spa - Fitness…, chinh phục chủ nhân trẻ "thừa bận rộn, thiếu thời gian" hiện nay.

Thấu hiểu người Việt để phục vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, tại Sunshine Sky City, Matterhorn Hotels and Resorts cùng các thương hiệu quản lý và vận hành quốc tế sẽ mang tới giải pháp làm đẹp, trị liệu thẩm mỹ cao cấp mang thương hiệu Matterhorn Beauty với không gian spa sang trọng, có sự xuất hiện các thương hiệu làm đẹp lâu đời và nổi tiếng thế giới... Cùng với đó là hệ thống phòng gym hiện đại, nơi tập luyện cho cư dân tại Sunshine Sky City.

Cùng với hệ tiện ích nội khu, vị trí "kim cương" của Sunshine Sky City cũng tạo nên những lợi điểm kết nối của dự án. Nằm ở tâm điểm tâm điểm giao thương thịnh vượng giữa quận 1, quận 7 và quận 2, kế bên khu đô thị Phú Mỹ Hưng, cư dân có thể tiếp cận hệ tiện ích ngoại khu với trung tâm thương mại, 3 bệnh viện Quốc tế, 12 Trường học Quốc tế, hơn 200 spa, 500 nhà hàng… chỉ trong bán kính 1,5 km.

Hệ sinh thái Smart Living mang đến những trải nghiệm sống hứa hẹn vượt trên mọi kỳ vọng.

Theo chủ đầu tư, nhờ giải pháp Smart Home và Smart Living, cư dân Sunshine Sky City không chỉ tận hưởng công nghệ trong cuộc sống mà còn yên tâm với một vành đai an ninh đa lớp với hệ thống camera an ninh theo dõi 24/7 từ hầm gửi xe đến sảnh chờ, thang máy đến khóa cửa thông minh (Smart Lock), chuông hình tại mỗi căn hộ. Tất cả nhằm kiến tạo một môi trường sống an toàn tối đa cho cư dân. Sunshine Sky City chính là lựa chọn an cư của các gia đình trẻ, tạo lập một cộng đồng văn minh, gắn kết để tận hưởng một cuộc sống tiện nghi, thông minh trọn vẹn nhất.

Từ tháng 6/2022, Sunshine Group triển khai chính sách bán hàng "siêu ưu đãi" dành cho khách hàng: Tặng ngay 5 chỉ vàng 9999 cho khách hàng đặt mua; hỗ trợ vay lên tới 70% giá trị hợp đồng, hưởng lãi suất 0% trong 18 tháng. Tiến độ thanh toán 8 đợt linh hoạt; chiết khấu thanh toán sớm lên tới 15,2% giá trị bất động sản (áp dụng với khách hàng thanh toán sớm 95% giá trị hợp đồng); chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11%/năm/số ngày vượt.