Điểm danh vi phạm tại loạt dự án biệt thự liền kề, nhà xã hội ở Bắc Ninh

Him Lam chậm làm thủ tục cấp sổ đỏ cho khách hàng

Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký ban hành kết luận thanh tra UBND tỉnh Bắc Ninh trong công tác quản lý Nhà nước ngành xây dựng các lĩnh vực quy hoạch, thực hiện quy hoạch, hoạt động đầu tư xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản giai đoạn 2016-2020.

Riêng về hoạt động kinh doanh bất động sản, kết luận thanh tra của Bộ Xây dựng chỉ rõ một số tồn tại, thiếu sót ở các dự án trên địa bàn như thu tiền vượt giá trị quy định tương ứng với tiến độ, bàn giao cho khách hàng khi chưa đủ điều kiện, chậm làm thủ tục để đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất cho khách hàng…

Phối cảnh dự án khu đô thị Him Lam (Ảnh: IT).

Cụ thể trong danh sách các dự án vi phạm, có dự án khu đô thị Him Lam, phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh do Công ty CP Him Lam - chi nhánh Bắc Ninh - làm chủ đầu tư, có quy mô sử dụng đất khoảng 268.029 m2, có 666 căn nhà liền kề và 22 biệt thự.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến thời điểm tháng 1/2021, đã ký hợp đồng mua bán được 653/666 căn nhà liền kề.

Qua kiểm tra, xác minh, Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết tính đến ngày 4/2/2021, chủ đầu tư đã chậm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác trên đất cho 35 khách hàng từ 50 ngày đến 6 tháng.

Vi phạm cũng được phát hiện tại dự án khu đô thị mới đường Lê Thái Tổ, Bắc Ninh (Dự án biệt thự và liền kề khu A và nhà vườn B) có diện tích quy hoạch khoảng 267.636 m2.

Trong đó, dự án biệt thự và liền kề khu A do Tổng Công ty Đầu tư và phát triển đô thị làm chủ đầu tư (ủy quyền cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland thực hiện), gồm 552 căn nhà ở liền kề và 100 căn nhà ở biệt thự.

Còn dự án nhà vườn khu B do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland làm chủ đầu tư, gồm 104 căn nhà ở liền kề, 72 căn nhà ở có cửa hàng và 80 căn nhà ở liền kề có sân vườn.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh, về tiến độ thu tiền, kiểm tra xác suất hồ sơ thanh toán của 5 hợp đồng thì chủ đầu tư đã thu đủ tiền quy định theo hợp đồng trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho bên mua nhà là vi phạm quy định Luật kinh doanh bất động sản.

Một loạt dự án nhà ở xã hội có vi phạm

Tại kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết dự án nhà ở xã hội Cát Tường ECO do Công ty CP Cát Tường làm chủ đầu tư, được thực hiện trên diện tích đất khoảng 1,7 ha, tổng số căn hộ là 1.080. Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến tháng 1/2021 đã ký hợp đồng mua bán được 857 căn.

Tại dự án này, chủ đầu tư đã có thông báo ngày 28/6/2016 gửi Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ mua căn hộ chung cư và Sở Xây dựng đã có thông báo ngày 8/7/2016 về mở bán căn hộ. Tuy nhiên, Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán và cho thuê mua và cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Trong khi đó, thông báo của Sở Xây dựng và thông báo của chủ đầu tư gửi Sở Xây dựng không quy định cụ thể số căn hộ để bán, số căn hộ để cho thuê, số căn hộ cho thuê mua, giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua…

Dự án này cũng không có hồ sơ chứng minh việc đăng ký hợp đồng theo mẫu được quy định tại Quyết định số 02 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Ngoài ra, theo kết luận thanh tra, trước khi công bố giá bán, chủ đầu tư chưa xây dựng và báo cáo UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua theo quy định.

Dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất do Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất làm chủ đầu tư, được thực hiện trên diện tích đất khoảng 15.780 m2.

Qua kiểm tra, Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết chủ đầu tư đã bàn giao cho khách hàng mua căn hộ tại tòa N1 và N2 khi chưa có biên bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Dự án không có hồ sơ chứng minh việc đăng ký hợp đồng theo mẫu đã được quy định.

Còn Dự án khu nhà xã hội Đông Dương do Công ty CP Đầu tư và Giáo dục Đông Dương làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất có diện tích 9.074 m2 tại phường Kinh Bắc và Vũ Ninh, TP Bắc Ninh. Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, chủ đầu tư đã vi phạm việc cung cấp thông tin hàng tháng về Sở Xây dựng.

Dự án khu nhà ở xã hội Sao Hồng do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sao Hồng làm chủ đầu tư, tổng số căn hộ là 646. Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến tháng 1/2021, chủ đầu tư đã ký 56 hợp đồng mua bán căn hộ và 28/32 lô nhà ở thương mại. Chủ đầu tư dự án này cũng đã vi phạm việc cung cấp thông tin hàng tháng về Sở Xây dựng.