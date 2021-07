Dịch bệnh thúc đẩy nhu cầu tìm nơi an cư "an toàn, an tâm, an nhàn"

Dân trí Dịch bệnh cùng thời gian dài giãn cách xã hội đã làm thay đổi quan niệm và xu hướng lựa chọn chốn an cư. Cư dân thành thị ngày càng khao khát sở hữu một không gian sống an toàn, tiện ích nội khu đa dạng và đề cao giá trị phát triển bền vững.

Đề cao tiêu chuẩn an toàn và nâng tầm giá trị sống

Người mua nhà không chỉ tìm nơi để ở, mà đó phải là chốn an cư với những yêu cầu khắt khe về giá trị và không gian sống. Để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu ngày càng cao của người mua nhà, các chủ đầu tư đều định hướng phát triển dự án theo xu hướng bền vững và nâng tầm chất lượng sống cho cư dân.

Đó cũng là lý do chủ đầu tư CityLand tập trung phát triển hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp, mang lại sự thuận lợi, giúp gia tăng giá trị sống cho cư dân CityLand Park Hills bằng cách nâng cao đời sống sức khỏe tinh thần.

Chỉ riêng quảng trường Hòa Bình rộng trên 15.000 m² cùng các tiểu công viên xen kẽ tại các khu nhà đã tạo nên một không gian chung lý tưởng. Bên cạnh đó, trường quốc tế liên cấp rộng hơn 8.500 m², bệnh viện quốc tế quy mô hơn 3.000 m² cùng các trung tâm mua sắm, hội nghị, thương mại, dịch vụ… kết hợp chuỗi nhà phố thương mại tại các mặt tiền đường, tạo nên một khu đô thị vô cùng sầm uất.

Chuỗi tiện ích nội khu kết hợp dịch vụ thương mại ngoại khu mang đến cuộc sống tiện nghi nhất cho cư dân CityLand Park Hills.

Là dự án tiên phong áp dụng mô hình khu đô thị phức hợp tại phía Bắc Sài Gòn, bên cạnh hạ tầng, cảnh quan, tiện ích thì hệ thống an ninh tại CityLand Park Hills cũng được chú trọng. Lực lượng an ninh không ngừng được đào tạo, nâng cao kỹ năng theo hướng chuyên nghiệp và tối đa hóa mục tiêu đảm bảo an toàn.

An tâm cùng pháp lý minh bạch, quyền sở hữu lâu dài

Không chỉ sở hữu lợi thế về quy hoạch đồng bộ, hạ tầng cơ sở hoàn thiện và quỹ đất sạch, pháp lý dự án cũng là một trong những ưu điểm nổi bật của các dự án được phát triển bởi chủ đầu tư CityLand. Tính tới nay, CityLand đã bàn giao hơn 1.500 sổ hồng cho cư dân tại các khu đô thị CityLand Center Hills, CityLand Park Hills, CityLand Garden Hills và CityLand Riverside.

Trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều dự án ảo, pháp lý minh bạch sẽ ghi điểm trong mắt khách hàng an cư lẫn nhà đầu tư. Chị Nguyễn Hoàng Anh - một nhà đầu tư tại TPHCM chia sẻ, giữa bối cảnh kinh tế bất ổn, dịch bệnh bùng phát, chị đánh giá cao thị trường BĐS hơn so với các kênh đầu tư khác vì ít rủi ro và khả năng sinh lời cao.

"Thị trường vàng, chứng khoán và tiền ảo đang thu hút sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư bởi biên độ lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, xét về khía cạnh thị trường, tính an toàn, mức độ hiệu quả dài hạn mà vẫn bảo toàn vốn, tôi vẫn ưu tiên chọn đầu tư BĐS, đặc biệt là các dự án phải có pháp lý rõ ràng, sở hữu lâu dài, chủ đầu tư uy tín và nằm ở vị trí có tiềm năng phát triển", chị Anh nhận định.

An nhàn với khả năng sinh lời bền vững

Giá trị sản phẩm bất động sản được tạo nên từ sự tổng hòa của nhiều yếu tố. Trong đó, pháp lý và vị trí đắc địa là yếu tố "át chủ bài" khi khách hàng ra quyết định mua. CityLand Park Hills sở hữu vị trí trung tâm Bắc Sài Gòn với giá trị kết nối mà hiếm dự án nào sánh được. Nhờ đó, giá trị bất động sản trở nên vô cùng hấp dẫn.

Ngoài việc sinh lời theo thời gian, mỗi sản phẩm tại CityLand Park Hills còn đa công năng sử dụng, vừa ở vừa kết hợp cho thuê tạo thặng dư đầu tư cho chủ nhà.

Sở hữu mặt tiền Phan Văn Trị và Nguyễn Văn Lượng, CityLand Park Hills nằm trong khu vực hạ tầng giao thông phát triển và kết nối linh hoạt với phía Tây Bắc và Đông Nam thành phố nhờ các cung đường trọng điểm như: Đại lộ Phạm Văn Đồng 12 làn xe, cầu vượt ngã Sáu Gò Vấp, Nguyễn Oanh, Nguyễn Kiệm, Phạm Ngũ Lão, Hoàng Minh Giám…, từ đó thuận tiện tối đa khi di chuyển đến các quận trung tâm và vùng lân cận như quận 12, Bình Thạnh, Thủ Đức, Bình Dương, Đồng Nai.

Trong tương lai, dự án còn được hưởng lợi từ tuyến tàu điện ngầm metro, monorail số 3 hướng từ ngã tư Phan Văn Trị - Nguyễn Oanh đi dọc theo đường Quang Trung và tuyến metro số 4 tại ngã 6 Gò Vấp, giúp gia tăng giá trị nhà ở và tiềm năng sinh lời cho người mua nhà.

Hiện chủ đầu tư CityLand đang triển khai chương trình hỗ trợ tài chính mùa dịch và ưu đãi nhiều quà tặng hấp dẫn.

