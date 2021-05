Dĩ An ôm trọn lợi thế thụ hưởng tiềm lực của TP.Thủ Đức

Dân trí Được xác định trở thành khu vực dẫn dắt kinh tế tri thức, trung tâm đổi mới sáng tạo, TP.Thủ Đức được ví như chiếc "đòn bẩy" giúp các đô thị vệ tinh là các tỉnh, thành lân cận TPHCM có bước phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Đu theo "đòn bẩy"

Với lợi thế vị trí sở hữu 3 cửa ngõ, TP.Thủ Đức gánh trọng trách là vùng động lực phát triển kinh tế, ước tính sẽ đóng góp 30% GDP cho TP.HCM, tương đương 4-5% GDP cả nước trong thời gian tới. Nơi này, được hướng đến là đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông của TP.HCM. Dự báo thời gian tới, TP.Thủ Đức sẽ đón vốn khủng "rót" vào, nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội.

Cơ hội sở hữu được nhà ngày càng khó

Điều này tạo tác động tích cực đến sự tăng nhiệt của thị trường bất động sản. Từ đầu năm 2021 tới nay, giá nhà đất tại TP.Thủ Đức neo ở giá cao hơn các khu vực khác.

Không chỉ vậy, việc thành lập TP.Thủ Đức còn làm gia tăng sức hút cho các khu vực lân cận, trở thành động lực cho các đô thị vệ tinh phát triển mạnh. Bình Dương, Đồng Nai đang nổi lên là những điểm sáng của thị trường bất động sản vệ tinh hưởng lợi từ TP.Thủ Đức.

Trong đó, TP.Dĩ An (Bình Dương) được đánh giá là nơi có nhiều lợi thế nhất để thụ hưởng tiềm lực của TP.Thủ Đức.

Lợi thế "vị trí vàng"

Nhiều chuyên gia cho rằng, TP.Dĩ An sẽ "làm nên chuyện" nếu biết tận dụng, khai thác và phát huy hiệu quả những lợi thế quý giá vốn có để "ăn theo" sự phát triển của TP.Thủ Đức.

Điều này là hoàn toàn có cơ sở. Xét về khoảng cách địa lí, Dĩ An có lợi thế giáp ranh TP.Thủ Đức, nằm ngay cạnh khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM. Khu vực này theo quy hoạch sẽ trở thành trung tâm công nghệ giáo dục và khu công nghệ cao của TPHCM.

Dự án có vị trí đắc giá như Bcons Sala được người mua quan tâm

Từ TP.Dĩ An, cũng chỉ mất khoảng 5 -10 phút là có thể di chuyến đến khu vực trọng yếu của TP.Thủ Đức thông qua các tuyến đường huyết mạch hiện hữu như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1K. Nơi đây cũng là "cửa ngõ" giao thương quan trọng nhờ sở hữu hệ thống nhà ga, kho bãi, cảng,… phục vụ ngành sản xuất. Hạ tầng đang được đầu tư bài bản để Dĩ An thu hút thêm nhiều hơn doanh nghiệp tới đầu tư trong tương lai, khi TP.Thủ Đức đi vào hoạt động ổn định.

Dày dạn kinh nghiệm trong đầu tư bất động sản tại khu vực Bình Dương và vùng ven TPHCM, đại diện lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cho biết, đối với bất động sản, quan trọng nhất là vị trí. Hiện tại, tốc độ đô thị hóa ở Dĩ An đang đẩy nhanh hơn chính là động lực hỗ trợ tích cực cho thị trường bất động sản. Trong bối cảnh vấn đề pháp lý chậm và quỹ đất dần cạn kiệt ảnh hưởng đến nguồn cung nhà ở tại thị trường TPHCM, thị trường nhà ở Dĩ An càng được hưởng lợi. Phân tích hàng loạt yếu tố thực tế, có thể thấy Dĩ An chính là nơi sở hữu vị trí vàng, hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh mẽ, thụ hưởng hiệu ứng tích cực từ TP.Thủ Đức.

Sốt sắng tìm mua nhà tại TP.Dĩ An

Vị trí của Dĩ An là lợi thế mà không phải nơi nào cũng có được: vị trí cửa ngõ với TP.Thủ Đức của TPHCM, tập trung nhiều khu công nghiệp, dân nhập cư đông đúc, tình hình kinh tế - xã hội không ngừng được cải thiện,… Trước sự kì vọng về một diện mạo mới của TP.Dĩ An, nhiều nhà đầu tư hiện đã đổ về đây tìm mua nhà.

Không gian sống tiện nghi là ưu tiên hàng đầu của người mua nhà để an cư

Hơn thế nữa, giá nhà tại TP.Dĩ An vẫn còn có những dự án có mức giá vừa khả năng tài chính của người mua như các dự án của Tập đoàn Bcons phát triển. Một loạt các dự án dọc khu vực Quốc lộ 1K ngay sát của ngõ với TP.Thủ Đức là Bcons Plaza, Bcons Green View, Bcons Bee, Bcons Garden và Bcons Sala (vừa khởi công trong tháng 4) vẫn đang có giá quanh ngưỡng từ 1,3 tỷ đồng đến hơn 1,5 tỷ đồng/căn hộ, một mức giá đã không còn có thể tìm được nguồn cung mới tại thị trường TPHCM. Thế cho nên, mua nhà ở TP.Dĩ An thời điểm này chính là nắm thời cơ để đón cơ hội.

Giao thông thuận lợi, giá nhà ở không ngừng tăng lên, hạ tầng cho an cư dài lâu đã hoàn thiện nên sẽ là động lực lớn để các gia đình trẻ quyết định chọn an cư tại TP.Dĩ An. Các dự án mới có vị trí an cư tốt về vị trí, mức giá còn mềm như Bcons Sala là cơ hội không nhiều trên thị trường trong thời gian tới.

