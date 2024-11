Destino Centro: Phát triển môi trường chăm sóc và ươm mầm tài năng cho trẻ

Nắm bắt tâm lý này, Seaholdings dành nhiều tâm huyết kiến tạo khu phức hợp căn hộ Destino Centro với nhiều tiện ích hiện đại và khoảng xanh mát lành. Dự án hướng tới tập trung phát triển khu đô thị xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Hệ thống tiện ích đủ đầy, hiện đại

Tại buổi khai trương nhà mẫu Destino Centro, anh Nguyễn Minh Quang, một khách hàng tại quận 7, TPHCM chia sẻ: "Ngoài hai yếu tố vị trí đắc địa, tiềm năng tăng giá, tôi rất ấn tượng với hệ thống tiện ích phong phú giúp cho trẻ phát triển toàn diện từ thể chất đến tinh thần".

Destino Centro có trường mầm non nội khu để thuận tiện trong việc đưa đón con nhỏ tới trường.

Sau giờ học, cư dân nhí có thể tự do vận động, đá bóng, chạy nhảy… tại không gian mở an toàn như khu vui chơi, công viên cây xanh hoặc chơi đùa thả mình trong làn nước mát tại hồ bơi được thiết kế dành riêng cho trẻ em. Đây là điều kiện lý tưởng có tác dụng hỗ trợ phát triển các nhóm cơ và độ nhanh nhạy của cơ thể, tăng cường sức đề kháng, cải thiện sức khỏe và giúp trẻ giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi.

Khi tham gia các môn thể thao đồng đội ở sân chơi, trẻ sẽ được rèn luyện về tình đoàn kết, kỹ năng hoạt động nhóm, biết cách ứng xử đúng mực trong mối quan hệ gia đình và xã hội.

Dự án có các khu vui chơi, công viên cây xanh.

Không chỉ tiện ích vui chơi, học tập, cư dân sinh sống tại Destino Centro cũng được hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Dự án gần với các bệnh viện công lập lớn và uy tín như Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế hàng đầu, đảm bảo an sinh cho gia đình.

Không gian sống xanh, gần gũi với thiên nhiên

Tọa lạc tại vị trí đắc địa của phía Tây Sài Gòn, Destino Centro không chỉ là nơi an cư mà còn là một ốc đảo xanh giữa lòng đô thị, mang đến cho cư dân không gian sống thư thái và trong lành. Với mật độ xây dựng thấp, Destino Centro dành phần lớn diện tích cho các mảng xanh tươi mát, những hồ nước trong veo, những con đường dạo bộ rợp bóng cây…

Destino Centro dành phần lớn diện tích cho các mảng xanh tươi mát, những hồ nước trong veo.

An cư tại Destino Centro, cư dân không chỉ tận hưởng không gian xanh đẹp mà cuộc sống cũng được đảm bảo bởi hệ thống an ninh 24/7 với các thiết bị giám sát và bảo vệ chuyên nghiệp. Các bậc phụ huynh yên tâm khi con hoạt động, vui chơi trong môi trường sống an toàn và thân thiện.

Destino Centro còn ghi điểm ở chỗ, dù nằm ở gần các trục đường chính nhưng vẫn đảm bảo không gian riêng tư, yên tĩnh, hạn chế ô nhiễm tiếng ồn do cách thiết kế căn hộ thông minh.

Với một hệ sinh thái hấp dẫn, tiện ích đa dạng, Destino Centro đủ sức thu hút những cư dân văn minh, hiện đại. Tại đây, cư dân có nhiều cơ hội giao lưu nhờ vào không gian sinh hoạt cộng đồng ngay trong khuôn viên dự án hay các buổi tiệc, sự kiện văn hóa… Cư dân gắn kết sẽ là cơ hội để cùng nhau xây dựng môi trường sống xanh, lành, đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

Destino Centro mang đến thị trường 2.000 căn hộ, mở ra cơ hội đầu tư và sở hữu bất động sản hấp dẫn cho các bậc cha mẹ đang tìm kiếm không gian sống lý tưởng cho gia đình mình. Với mức giá dự kiến từ 25,5 triệu đồng/m², Destino Centro sẽ mang đến nhiều giá trị mà cùng chính sách ưu đãi vượt trội.

Cụ thể, khách hàng có thể chỉ cần thanh toán trước 5% trong 2 tháng đầu tiên và sẽ được lựa chọn gói vay lên đến 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% và thời gian ân hạn nợ gốc kéo dài đến 24 tháng.

Bên cạnh đó, nhiều chính sách hấp dẫn khác cũng sẽ được triển khai, mang đến các phương thức thanh toán linh hoạt và hỗ trợ tài chính tối ưu. Đây là cơ hội đầu tư vào một dự án tiềm năng, được kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai khi hạ tầng khu vực hoàn thiện, đặc biệt là các tuyến đường cao tốc và vành đai quan trọng.

Trải qua 16 năm phát triển bền vững, Công ty cổ phần Bất động sản Seaholdings ghi dấu ấn với các dự án thành công như Fresca Riverside, Lago Centro, The Pearl Riverside và hiện tại là Destino Centro - dự án căn hộ cao tầng tọa lạc tại cửa ngõ khu Tây TP HCM.

Để biết thêm thông tin về các dự án và cơ hội hợp tác, truy cập https://seaholdings.com.vn hoặc liên hệ qua email info@seaholdings.com.vn hoặc hotline 0919 997 969