Đầu tư bất động sản Hạ Long với vốn từ 900 triệu đồng

Đi qua hơn hai thập kỷ, bất động sản Việt Nam ngày càng đón nhiều nhà phát triển uy tín, các dự án chất lượng mang đến sản phẩm đầu tư tiềm năng với mức giá hợp lý. Trái ngược với quan niệm, cần có vài tỷ mới có thể đầu tư bất động sản, giờ đây, nhà đầu tư có thể tìm thấy cơ hội sinh lời từ số vốn chỉ từ 900 triệu đồng.

Anh Lâm, (31 tuổi, Vân Đồn, Quảng Ninh) cho biết, thay vì khu vực trung tâm cũ, thị trường đã bão hòa, anh hướng đến các "trung tâm trong tương lai" và chú ý theo dõi thông tin "mở đường", "mở khu đô thị mới" để tìm ra điểm đến tiềm năng.

Đang trong tiến trình triển khai quy hoạch mới, mở rộng diện tích gấp 5 lần, Hạ Long thời gian qua đón nhiều hơn nhóm khách hàng như anh Lâm. Đây cũng là một trong những lý do The Ruby Hạ Long thu hút đầu tư, cùng vị thế đặc biệt tại nơi hứa hẹn là tâm điểm sống mới của Hạ Long.

Cơ hội từ tâm điểm sống mới của Hạ Long

Nhắc đến bất động sản hưởng lợi từ quy hoạch mới, không thể không nhắc tới khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh. Sở hữu vị trí đắc địa, khả năng kết nối trực tiếp với lõi phố cổ Hòn Gai và đoạn đường bao biển hiện đại bậc nhất, Cao Xanh - Hà Khánh là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhờ lợi thế về hệ thống hạ tầng. Giai đoạn này, bất động sản Hạ Long đang tiếp tục dậy sóng nhờ các tín hiệu tích cực từ ngành du lịch, những vị trí thuận kết nối - tiện di chuyển - hạ tầng hoàn chỉnh sẽ là điểm cộng lớn trong mắt các nhà đầu tư.

Cao Xanh - Hà Khánh là điểm đến của các nhà đầu tư "đi trước đón đầu".

Theo anh Minh, (56 tuổi, Lê Chân, Hải Phòng), khu vực Cao Xanh - Hà Khánh có lợi thế quy hoạch mới, quỹ đất còn rộng, quy hoạch bài bản nên không gian thoáng đãng, tiềm năng phát triển sau này rất tốt. Anh và một số khách hàng dành sự chú ý tới The Ruby Hạ Long do địa thế của dự án này hưởng lợi hoàn chỉnh từ ưu điểm của khu vực. Đồng thời, với chất lượng căn hộ cao cấp, nhiều tiện ích, số vốn ban đầu để sở hữu căn hộ tại đây lại hợp lý, chỉ từ 900 triệu đồng, phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư vừa và nhỏ trong bối cảnh thị trường vẫn còn đang có nhiều biến động, cần đi tìm một phương án "ăn chắc, mặc bền". Nghiên cứu sâu hơn về thị trường Hạ Long, anh Minh cũng cho biết, căn hộ dưới 1 tỷ đồng, có view biển tại đây ít, anh gần như không có sự cân nhắc khác, ngoài The Ruby Hạ Long.

Vốn dưới 1 tỷ, cơ hội từ căn hộ resort 4.0

Theo chủ đầu tư, đầu tư kỹ lưỡng cho giai đoạn R&D (nghiên cứu và phát triển sản phẩm), The Ruby Hạ Long hội tụ nhiều giá trị vượt trội trong một căn hộ có mức giá vừa tầm: Hệ thống Smart Home hiện đại, hệ thống 45 tiện ích đỉnh cao, thiết kế view biển trực diện, thiết kế +1 thông minh, tối ưu công năng... Nhờ đó, dự án chinh phục mục tiêu trở thành một sản phẩm bất động sản linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng, đầu tư của khách hàng.

Do nhu cầu sống tại căn hộ cao cấp của người Quảng Ninh ngày càng phổ biến, các nhà đầu tư có thể mua sản phẩm để đầu tư lướt sóng và sinh lời từ thị trường thứ cấp tiềm năng. Đối với hoạt động đầu tư trung và dài hạn, The Ruby Hạ Long phù hợp phát triển làm Second Home để chủ nhân về nghỉ ngơi cuối tuần, ngày lễ, Tết và cho thuê trong thời gian không sử dụng.

Với số vốn khoảng 900 triệu, khách hàng đã có thể sở hữu một căn hộ Studio, có hệ số tầm nhìn đẹp nhất dự án (có view biển và view thành phố), vừa vặn với các nhu cầu đầu tư. Trong trường hợp muốn sở hữu căn hộ diện tích hơn, ví như căn hộ 2 phòng ngủ +1 có giá khoảng hơn 2 tỷ đồng, khách hàng chỉ cần thanh toán ban đầu từ 450 triệu, phần còn lại hưởng chính sách hỗ trợ vay vốn lên đến 70% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% tối đa đến 30/10/2023, miễn phí trả nợ trước hạn, tặng gói quản lý dịch vụ 1 năm (kể từ ngày bàn giao nhà).

Vị trí, không gian, tiện ích và tầm view của dự án phù hợp với phong cách của nhóm khách du lịch trẻ và khách quốc tế thích nơi cư trú yên tĩnh, khoáng đạt, gần gũi với thiên nhiên.

Chủ đầu tư cho biết, xét về lâu dài, The Ruby Hạ Long là phương án "giữ tiền" đáng cân nhắc do giá trị bất động sản Cao Xanh - Hà Khánh đang có xu hướng tăng và dự án có lợi thế pháp lý. Thị trường Hạ Long nói riêng và Quảng Ninh nói chung vẫn là "vùng trũng" đầu tư do chính sách mở cửa, động thái quyết liệt và hệ thống hạ tầng, dịch vụ ngày càng được hoàn thiện. The Ruby Hạ Long hứa hẹn là lựa chọn đón đầu tiềm năng của vùng quy hoạch mới và những cơ hội đầu tư hấp dẫn của thành phố du lịch đẳng cấp bậc nhất Việt Nam.

