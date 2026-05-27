Đầu tư bất động sản dưới 5 tỷ đồng: Chọn dự án nào ở trung tâm Đà Nẵng?

Anh Nguyễn Minh Khôi (Cầu Giấy, Hà Nội) có ngân sách khoảng 5 tỷ đồng, muốn đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng để khai thác cho thuê và đón đầu đà tăng giá. Trong bối cảnh Đà Nẵng hình thành Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do, anh băn khoăn liệu sản phẩm nào sẽ phù hợp nhất? Nếu chọn căn hộ, tiêu chí nào giúp dễ khai thác dòng tiền và kiểm soát rủi ro?

Chia sẻ về vấn đề này, ông Trần Văn Bình - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, thị trường Đà Nẵng đang chuyển dịch mạnh mẽ về các bất động sản giá trị thực. Nếu đất nền Nam Đà Nẵng là kênh tích sản chờ tăng giá, thì căn hộ trung tâm ven sông Hàn lại là ưu tiên hàng đầu cho bài toán khai thác dòng tiền.

Ông Trần Văn Bình - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (Ảnh: Ánh Dương).

“Hiện chúng tôi quan sát thấy mặt bằng giá thuê tại các dự án vừa vận hành như The Panoma thuộc Sun Cosmo Residence đang ở mức khá tốt. Theo ghi nhận từ thị trường, các căn studio có thể được chào thuê quanh ngưỡng 17-19 triệu đồng/tháng, căn 1 phòng ngủ phổ biến ở khoảng 23-27 triệu đồng/tháng, còn các căn có diện tích lớn hơn hoặc sở hữu tầm nhìn đẹp có thể lên đến 42 triệu đồng với căn 2 phòng ngủ. Đặc biệt vào mùa lễ hội pháo hoa DIFF hay các dịp cao điểm du lịch, công suất thuê khu vực ven sông Hàn thường cải thiện rõ rệt”, ông nói.

Đây là điểm khác biệt lớn của Đà Nẵng. Theo ông Bình, trong khi tỷ suất khai thác căn hộ cho thuê tại Hà Nội hay TPHCM phổ biến ở mức 2-3%/năm, thì căn hộ ven sông Hàn sở hữu dư địa khai thác vượt trội nhờ phục vụ tệp khách lưu trú dài ngày, có khả năng chi trả cao. Tuy vậy, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào giá mua, chi phí hoàn thiện, chi phí vận hành và khả năng duy trì công suất thuê mùa thấp điểm.

Thực tế khai thác tại The Panoma cho thấy tỷ suất sinh lời vượt trội, đặc biệt vào mùa lễ hội (Ảnh: Ánh Dương).

Lý do đến từ việc Đà Nẵng đang bước vào một chu kỳ phát triển mới. Ngoài du lịch vốn đã là thế mạnh, thành phố hiện đã bắt đầu vận hành trung tâm tài chính quốc tế và được bổ sung thêm động lực từ Khu thương mại tự do. Khi các động lực này hình thành rõ hơn, lượng chuyên gia, doanh nhân, lao động chất lượng cao quốc tế được kỳ vọng sẽ gia tăng, kéo theo nhu cầu thuê ở dài hạn.

Đây không còn là câu chuyện khai thác mùa vụ. Nhờ mạng lưới đường bay quốc tế rộng mở, nhiều chuyên gia nước ngoài đang chuyển hướng từ lưu trú ngắn ngày sang làm việc và định cư cùng gia đình. Lúc này, thứ họ cần không phải là phòng khách sạn mà là căn hộ trung tâm với trải nghiệm sống đẳng cấp.

Khả năng kết nối quốc tế mở ra chu kỳ phát triển mới cho thị trường lưu trú Đà Nẵng (Ảnh: Ánh Dương).

“Vì vậy, nếu có khoảng dưới 5 tỷ đồng, tôi nghĩ nhà đầu tư nên ưu tiên những sản phẩm căn hộ được phát triển bài bản, nằm ở khu vực trung tâm, gần sông hoặc gần biển, có hệ tiện ích hoàn chỉnh. Symphony 5 thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence là một dự án có thể tham khảo ở thời điểm hiện tại”, ông Bình chia sẻ.

Với ngân sách dưới 5 tỷ đồng, các căn hộ mặt sông Hàn như tại tổ hợp Sun Symphony Residence chính là giải pháp đầu tư tối ưu (Ảnh: Sun Property).

Dự án có lợi thế ở vị trí sát sông Hàn, kết nối thuận tiện đến sân bay quốc tế, biển Mỹ Khê hay trung tâm thành phố.

Symphony 5 sở hữu tầm nhìn bao quát sông Hàn, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, cầu Thuận Phước và trung tâm Đà Nẵng. Cơ cấu sản phẩm tập trung vào dòng studio và 1PN (phòng ngủ) +1 giúp nhà đầu tư dễ dàng sở hữu chỉ với số vốn dưới 5 tỷ đồng, linh hoạt cho bài toán lưu trú.

Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của dự án là nằm trong hệ sinh thái Sun Group đã vận hành. Nhà đầu tư không phải "chờ hình thành thị trường", mà nhìn thấy ngay nhu cầu thuê thực tế từ các toà căn hộ đi trước, đồng thời thừa hưởng trọn vẹn chuỗi tiện ích tại quần thể.

Việc nằm trong quần thể Sun Symphony Residence giúp nhà đầu tư Symphony 5 nắm chắc bài toán dòng tiền (Ảnh: Sun Property).

“Theo quan sát của chúng tôi, lượng căn hộ chất lượng cao tại trung tâm Đà Nẵng hiện vẫn chưa bắt kịp nguồn cầu, đặc biệt vào mùa cao điểm du lịch. Khi xuống tiền, nhà đầu tư nên ưu tiên ba yếu tố quan trọng nhất: pháp lý, uy tín chủ đầu tư và vị trí. Nếu một dự án vừa sở hữu vị trí ven sông, vừa có khả năng tạo dòng tiền tốt, lại nằm trong hệ sinh thái đã hình thành thì đó là tài sản có khả năng tăng giá bền vững trong dài hạn và nên được xem xét kỹ”, ông Bình cho biết.