Đâu là điểm ngắm của người mua nhà tại TPHCM?

Chọn dự án có không gian cho bản thân và con cái

Báo cáo "Tâm lý người tiêu dùng & các xu hướng BĐS nửa cuối năm 2022" của Batdongsan.com.vn cho thấy sự thay đổi về nhu cầu mua nhà để ở của khách hàng. Ngoài việc mua nhà như một nơi an cư, khách hàng còn chú trọng nâng cao chất lượng sống khi 24% số người khảo sát mong muốn thêm không gian cho con nhỏ, 21% cần thêm không gian cho bản thân.

Các lý do tìm mua bất động sản trong 1 năm tới của khách hàng (Ảnh: Batdongsan.com.vn).

Ngoài ra, anh Minh Trung, chuyên tư vấn bất động sản cho biết, nhóm khách hàng gia đình trẻ không chỉ quan tâm đến môi trường sống mà còn đặt nặng yếu tố giáo dục cho con, vì vậy các dự án gần hoặc tích hợp trường học như Vinhomes Grand Park chính là điểm ngắm của họ.

Đó cũng là lý do khiến chị Phương Hoa (30 tuổi, sống tại quận 1) quyết định mua căn hộ tại phân khu The Oasis, dự án The Beverly Solari (thuộc Vinhomes Grand Park). "7 năm đầu đời là thời gian vàng để quyết định sự thành công của con nên khi biết dự án có trường học Vinschool, tôi quyết chọn mua ngay", chị Hoa chia sẻ.

Với chương trình giáo dục khép kín từ tiểu học đến đại học, Vinschool đang là lựa chọn của nhiều bậc phụ huynh (Ảnh: Vinhomes).

Đầu tư chân sóng, hưởng lợi đầu sóng

Bên cạnh không gian sống, bất động sản có tiềm năng gia tăng giá trị tốt và có chính sách hỗ trợ vượt trội cũng là sản phẩm dễ thu hút khách hàng. Theo báo cáo thị trường quý II/2022 của Batdongsan.com.vn, giá căn hộ cao cấp tiếp tục tăng 7% so với cùng kỳ.

Báo cáo cũng dự đoán trong khoảng từ 1-5 năm tới, giá cả địa ốc sẽ có chiều hướng tăng mạnh (Ảnh: Vinhomes).

Trong số các dự án hiện nay, The Beverly Solari "ghi điểm" khi tạo ra chính sách bán hàng hỗ trợ tối đa cho người mua nhà. Cụ thể, khách hàng có thể lựa chọn một trong 2 gói hỗ trợ là vay 80% giá trị căn hộ với mức lãi suất 0% trong 30 tháng; vay 100% với lãi suất 0% trong 24 tháng. Cả 2 gói có mức ân hạn nợ gốc đến 48 tháng. Ngoài ra, khách hàng nhận được voucher ưu đãi mua xe VinFast lên đến 200 triệu đồng. Chính sách bán hàng được chủ đầu tư áp dụng theo từng thời điểm.

The Beverly Solari - sống chất Mỹ giữa thủ phủ công nghệ Thủ Đức

Tại dự án The Beverly Solari - sản phẩm căn hộ cao cấp cuối cùng tại đại đô thị Vinhomes Grand Park. Chủ đầu tư cho biết hai phân khu The Oasis và The Tropical đã được bàn giao có sức hút lớn nhờ việc tái hiện chất sống tiện nghi mang đậm phong cách Mỹ và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng.

Trong đó, The Oasis tiếp giáp trực tiếp với sông Đồng Nai, mang đến tầm nhìn khoáng đạt. Điểm nhấn của phân khu chính là chuỗi tiện ích độc đáo ngay dưới thềm nhà như bể bơi ốc đảo, suối cảnh quan, vườn cọ California, đường dạo mạch vòng… được quy hoạch hài hòa, mở ra không gian sống sang trọng.

The Oasis ôm trọn view sông sẽ mang đến cuộc sống hưng vượng cho khách hàng (Ảnh: Vinhomes).

Nằm ở trung tâm dự án The Beverly Solari, phân khu The Tropical tiếp giáp quảng trường Golden Eagle, trạm xe buýt điện VinBus và đường đai 3, giúp cư dân dễ dàng kết nối với các địa điểm trong nội khu và khu vực lân cận.

Được ví như một "thiên đường xanh", The Tropical mang đặc trưng của miền nhiệt đới sôi động với các tiện ích nổi bật như bể bơi nhiệt đới, vườn cọ nhiệt đới Honolulu, thác nước điểm nhấn, sân gym ngoài trời, sân cỏ đa năng, sân chơi trẻ em,… đem đến cho cư dân trải nghiệm sống trong lành, tươi mát.

The Oasis và The Tropical sở hữu cung đường dạo bộ Hoa Giấy và kênh đào ngập tràn sắc hoa Thousand Flowers ngay dưới chân tòa nhà, mang đến những phút giây lãng mạn, riêng tư.

Theo chủ đầu tư, với tiện ích vượt trội cùng phương thức linh hoạt, hai phân khu The Tropical và The Oasis chính là lựa chọn thức thời để người mua lẫn nhà đầu tư chốt chọn để đón đầu lợi nhuận trong tương lai.