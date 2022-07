Dấu ấn The Horizon Mansion ở thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Hòa Bình

Hòa Bình - thị trường đầu tư giàu tiềm năng

Chỉ cách Hà Nội chưa đầy 1 giờ lái xe, Hòa Bình là một trong những tỉnh "vệ tinh" ven đô giàu tiềm năng phát triển bậc nhất. Hòa Bình có cơ sở hạ tầng giao thông được phát triển đồng bộ. UBND TP Hà Nội đã phê duyệt đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng nâng cấp quốc lộ 6 trong giai đoạn 2022-2027. Những trục đường huyết mạch QL 6, QL 12B, QL 15A, QL 21, QL70B, đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình giai đoạn 2 với 6 làn xe, đường vành đai 5... sẽ là đòn bẩy gia tăng giá trị bất động sản (BĐS) sinh lời hấp dẫn trong tương lai.

Địa hình tỉnh Hòa Bình chủ yếu là núi rừng tạo tiền đề phát triển dòng sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng hướng núi (Ảnh: The Horizon Mansion).

Theo Tổng cục Du lịch, tổng doanh thu từ du lịch 6 tháng đầu năm 2022 của Hòa Bình ước đạt 1.900 tỷ đồng, tổng khách du lịch ước đạt 1,68 triệu lượt khách, tăng 99,6% so với cùng kỳ năm trước, bằng 65% kế hoạch năm. Đây là những con số biết nói, thể hiện tốc độ tăng trưởng du lịch ngày càng mạnh mẽ của Hòa Bình, tạo tiền đề để thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ở Hòa Bình phát triển. Nhờ sở hữu địa hình độc đáo chủ yếu là núi rừng nên dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng hướng núi tại đây nhận được sự quan tâm từ khách hàng và nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hòa Bình đã có nhiều chủ trương và chính sách thu hút đầu tư, mở rộng và hoàn thiện hạ tầng giúp bất động sản được hưởng lợi. Nhờ những lợi thế trên, tỉnh Hòa Bình đã thu hút dòng vốn đầu tư của các ông lớn trong lĩnh vực bất động sản như Vingroup, Phú Mỹ Hưng, T&T, Geleximco, Việt Mỹ Group… với những dự án trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

The Horizon Mansion hút sóng đầu tư bắt đỉnh lợi nhuận

Tiếp nối thành công trong việc triển khai dự án Ivory Villas & Resort, gần đây chủ đầu tư đã ra mắt quỹ căn dinh thự giới hạn The Horizon Mansion 1.000 m2 với những giá trị độc đáo gây ấn tượng với khách hàng và nhà đầu tư.

Mỗi dinh thự The Horizon đều là một sản phẩm độc nhất từ địa thế, kiến trúc đến tầm nhìn (Ảnh: The Horizon Mansion).

Dinh thự The Horizon là "trái tim" của phân khu The Azura - phân khu đẳng cấp nhất của quần thể nghỉ dưỡng hạng sang Ivory Villas & Resort, điểm sáng trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng núi tại Hòa Bình. Giải mã sức hút của The Horizon Mansion, chủ đầu tư nhận định đây là sản phẩm bất động sản đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chí của giới thượng lưu đang tìm kiếm: Đầu tư - nghỉ dưỡng - giải trí - trải nghiệm - tận hưởng cuộc sống.

Trên thế giới, biệt thự núi luôn là loại hình giá trị giúp khẳng định được đẳng cấp cho chủ nhân như khu biệt thự đắt đỏ Beverly Hills là điểm quy tụ của các tỷ phú, ngôi sao Hollywood, các chính trị gia tên tuổi. Tại Hòa Bình, dinh thự The Horizon là dự án nghỉ dưỡng núi tiên phong. Tọa lạc ngay tại vị trí mặt đường quốc lộ 6, cửa ngõ của du lịch vùng Tây Bắc, The Horizon Mansion hứa hẹn như một "dấu ấn" đặc biệt của vùng đất Hòa Bình, giữa núi rừng thiên nhiên ngút ngàn.

Mỗi dinh thự The Horizon đều là một sản phẩm độc nhất từ địa thế, kiến trúc đến tầm nhìn. Được xây trên đỉnh núi cao nhất giữa trùng trùng điệp điệp thiên nhiên xanh, chuỗi dinh thự tạo thành 1 "địa hạt riêng" chỉ dành cho giới siêu giàu với không gian sống được thiết kế đầy cá tính.

The Horizon Mansion được kiến tạo tại cao độ 200 m tự nhiên quý hiếm với tầm nhìn paronama độc nhất vô nhị, là một tài sản của riêng mỗi chủ nhân sở hữu dinh thự. Không gian sống tại đây càng thêm thoáng đãng, mát mẻ và an lành nhờ được bao bọc bởi 2.000 ha rừng thiên nhiên tươi đẹp, có sân vườn cũng như khung cảnh đầy thơ mộng.

Phòng giải trí với nội thất sang trọng tại The Horizon Mansion (Ảnh: The Horizon Mansion).

Chủ nhân của dinh thự The Horizon Mansion sở hữu thẻ Ivory Priority Card hạng Diamond với đặc quyền sử dụng những tiện ích dịch vụ đẳng cấp như: Thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng The Bistro Hòa Bình; Tổ hợp TTTM The Center, vườn nướng BBQ, Karaoke Luxury, hầm rượu vang... Tất cả đều là những mảnh ghép tiện ích tạo nên một cuộc sống đầy kiêu hãnh với những chủ nhân xứng tầm.

Chủ đầu tư cho biết, cộng hưởng những giá trị độc đáo, quỹ căn giới hạn, pháp lý cùng chính sách bán hàng, The Horizon Mansion hứa hẹn sẽ trở thành "viên ngọc sáng giá"của nhà đầu tư. The Horizon Mansion không chỉ mang lại cho chủ nhân một cuộc sống không khoảng cách với thiên nhiên, cải thiện sức khỏe mà còn là tài sản đảm bảo gia tăng lợi nhuận.