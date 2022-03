Dấu ấn du lịch xanh Flamingo

Trong suốt chặng đường 25 năm phát triển, Flamingo là thương hiệu bất động sản nghỉ dưỡng khác biệt, tiên phong kiến tạo những dòng sản phẩm biểu tượng cho những vùng đất tiềm năng, với loạt dự án như Flamingo Cát Bà (Hải Phòng), Flamingo Đại Lải (Vĩnh Phúc)… và mới đây nhất là dự án Flamingo Hải Tiến - thiên đường giải trí tại Thanh Hóa.

Flamingo Đại Lải Resort - Top 10 resort đẹp nhất hành tinh

Từ vùng đất hoang sơ của Vĩnh Phúc, chủ đầu tư Flamingo khai phá tiềm năng Đại Lải với sự xuất hiện của Flamingo Đại Lải - khu resort triệu đô thu hút hàng triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế.

Cách thủ đô Hà Nội 50km, Flamingo Đại Lải là tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái tiêu chuẩn 5 sao rộng 123 ha, được xây dựng và phát triển với định hướng gìn giữ và bảo tồn môi trường sinh thái, gắn liền với chiến lược phát triển bền vững, nhằm tạo nên những "ngôi nhà mơ ước" trong quần thể kiến trúc và cảnh quan thiên nhiên, nghệ thuật land-art rộng lớn.

Hiện lên giữa vùng đất tươi đẹp, Flamingo Đại Lải tôn vinh sự kỳ diệu của tự nhiên, giữ vững triết lý kiến trúc xanh tinh tế và bền vững.

Flamingo Đại Lải nổi bật với dự án Forest In The Sky - tòa nhà xanh sở hữu hơn 50.000 cây xanh và hàng trăm vườn treo trên cao. Lấy cảm hứng từ kiến trúc rừng thẳng đứng "Vertical Forest", tòa nhà Forest In The Sky được chủ đầu tư kiến tạo để trở thành biểu tượng cho lối sống hoàn hảo, nơi khách hàng tìm thấy sự sang trọng, không gian sống an lành gần gũi với thiên nhiên, mở ra xu hướng Vertical Forest tại Việt Nam. Và với kiến trúc xanh độc đáo này, Flamingo Đại Lải được vinh danh với hơn 60 giải thưởng uy tín trong và ngoài nước.

Flamingo Cát Bà Resort - Kiệt tác xanh trên đảo ngọc

Đây là dự án ghi dấu ấn tên tuổi của chủ đầu tư Flamingo trên bản đồ thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam. Với tổng diện tích gần 78 nghìn m2, tọa lạc trên đỉnh vịnh Lan Hạ, dự án sở hữu tầm nhìn đắt giá và ôm trọn Cát Cò - bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á.

Quần thể nghỉ dưỡng 5 sao Flamingo Cát Bà đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình khẳng định thương hiệu của Tập đoàn Flamingo trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Không chỉ sở hữu lợi thế cảnh quan tự nhiên hiếm có, Flamingo Cát Bà còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng xanh với phong cách "kiến trúc rừng xanh trên cao". Chủ đầu tư đã sử dụng những vật liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường để đưa tự nhiên vào cuộc sống, kết nối con người với thiên nhiên.

Với hệ thống tiện ích 4 mùa cùng chuỗi giải trí 5 sao đẳng cấp quốc tế, Flamingo Cát Bà liên tiếp giành được các giải thưởng danh giá nhất của ngành bất động sản nghỉ dưỡng châu Á. Các chuyên gia nhận định, sự xuất hiện của quần thể nghỉ dưỡng 5 sao Flamingo Cát Bà đã góp phần đưa du lịch Cát Bà lên vị trí xứng tầm, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp của du khách trong và ngoài nước.

Flamingo Hải Tiến - Thiên đường nghỉ dưỡng xanh và giải trí đẳng cấp tại Thanh Hóa

Tiếp tục hành trình đánh thức tiềm năng của những vùng đất bị ngủ quên tại Việt Nam, Flamingo tìm đến bờ biển còn giữ nguyên vẻ hoang sơ Hải Tiến, với kỳ vọng kiến tạo siêu phẩm nghỉ dưỡng xanh kết hợp giải trí hàng đầu, một dự án tiên phong làm bừng sáng thị trường bất động sản ven biển Thanh Hóa mang tên Flamingo Hải Tiến.

Tập đoàn Flamingo tiếp tục hành trình chinh phục vùng đất Thanh Hóa bằng tổ hợp nghỉ dưỡng, du lịch thể thao Flamingo Hải Tiến.

Có tổng diện tích 18,75 ha và vốn đầu tư lên đến 3.350 tỷ đồng, Flamingo Hải Tiến được Tập đoàn Flamingo đầu tư và xây dựng để trở thành thiên đường giải trí đầu tiên, điểm đến du lịch hàng đầu tại Thanh Hóa.

Ngoài giữ trọn vẻ đẹp tự nhiên của hệ sinh thái biển và đường bờ biển đẹp nhất xứ Thanh, Flamingo Hải Tiến còn kiến tạo nên hàng loạt trung tâm giải trí, thể thao biển đẳng cấp. Trong đó, nổi bật nhất là tháp tiệc tùng Ibiza Party Resort, cao 21 tầng, là trái tim của dự án Flamingo Hải Tiến nhưng vẫn đậm chất Flamingo với Forest in the Sky.

Lấy cảm hứng từ Ibiza - hòn đảo tiệc tùng nổi tiếng bậc nhất thế giới ngoài khơi Tây Ban Nha, Ibiza Party Resort được bố trí đầy đủ các dịch vụ, tiện ích giải trí đẳng cấp, cùng hàng loạt chuỗi tiện ích tiệc tùng gồm siêu bar, pool bar, các quán rượu, hộp đêm, nhà hàng trên không… luôn sáng đèn. Tòa tháp cũng sở hữu gần 600 phòng khách sạn có tầm nhìn hướng biển, không chỉ mang đến cơ hội trải nghiệm không gian sống xanh đích thực mà còn mở ra cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn. Theo tính toán của chủ đầu tư, tỷ suất đầu tư các dòng sản phẩm tại Flamingo Hải Tiến có thể lên đến 11,2%.

Đại diện Flamingo cho biết, chủ đầu tư luôn kiên định theo đuổi sứ mệnh "phát triển bền vững, bảo tồn tự nhiên" để cho ra đời những dự án mang đậm bản sắc độc đáo và cao cấp, lưu giữ giá trị tự nhiên nguyên bản nhưng không đánh mất trải nghiệm tiện nghi hiện đại, giữ vững tinh thần kiến trúc xanh đặc trưng.

Đồng thời, Flamingo cũng chú trọng ưu tiên lợi nhuận của nhà đầu tư, tiên phong tạo ra cách thức quản lý vận hành mới cho loại hình căn hộ - khách sạn ABTel cùng các bài toán đầu tư an toàn đem lại giá trị bền vững cho nhà đầu tư. "Đó là lý do Flamingo là thương hiệu đẳng cấp, không thể trộn lẫn giữa hàng trăm cái tên trên thị trường", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.