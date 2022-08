Dấu ấn của khu đô thị KVG The Capella Garden tại Nha Trang

Một góc khu đô thị KVG The Capella Garden vào tháng 8/2022.

Mặc dù đã bàn giao và đón cư dân về ở nhưng KVG The Capella Garden vẫn tạo ra những sức hút riêng mang thương hiệu của chủ đầu tư Khánh Vĩnh Group và đơn vị tư vấn phát triển dự án MSH Group.

Dịch vụ tiện ích hoàn thiện

KVG The Capella Garden được hưởng toàn bộ hạ tầng tiện ích trong Quần thể Khu đô thị Mỹ Gia như hệ thống trường học liên cấp, bệnh viện quốc tế,... Bên cạnh đó, dự án còn sở hữu những tiện ích nội khu đặc quyền đồng bộ, khép kín như bể bơi, sân tập golf mini, vườn ẩm thực BBQ, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời,...

Bể bơi tại dự án.

Dự án có khả năng sinh lời, sự đồng bộ về hạ tầng và đơn vị vận hành (Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác tòa nhà VNPT) chuyên nghiệp với đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

KVG The Capella Garden đã hoàn thiện, đi vào vận hành và đón cư dân về ở vào tháng 12/2021, góp phần tạo diện mạo đồng nhất, hoàn chỉnh cho khu đô thị, đồng thời gia tăng giá trị cho các sản phẩm trong gói 6 Khu đô thị Mỹ Gia.

Anh Đỗ Lê Hoàng Bảo - cư dân Khu đô thị KVG The Capella Garden.

Anh Đỗ Lê Hoàng Bảo cho biết, lý do ban đầu khi lựa chọn dự án là vấn đề an ninh. Khi chuyển về đây, anh thấy an ninh tốt, nghiêm ngặt, luôn có bảo vệ. Ngoài ra, dự án còn có không gian riêng tư, độc lập và tách biệt với những tiếng ồn xung quanh khu vực.

Tiến độ đảm bảo

Theo chủ đầu tư, việc KVG The Capella Garden xây dựng đúng tiến độ, bàn giao đúng cam kết cho thấy sự uy tín, năng lực triển khai của chủ đầu tư và giá trị của khu đô thị theo hướng kiểu mẫu tại Nha Trang. Điều này đã tạo nên lợi thế cạnh tranh và nâng cao thanh khoản của dự án.

Chị Dương Thu Nhi - cư dân tại dự án KVG The Capella Garden.

"Tôi rất hài lòng về chủ đầu tư, trong quá trình xây dựng hoàn thiện, có gặp một số khó khăn thì chủ đầu tư giúp đỡ rất nhiệt tình. Theo tìm hiểu, tôi thấy Khánh Vĩnh Group là chủ đầu tư uy tín, thi công nhanh gọn và bàn giao sớm cho khách hàng", chị Dương Thu Nhi, một cư dân chia sẻ.

Chủ đầu tư uy tín

KVG The Capella Garden được phát triển bởi Công ty Cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Thái - thương hiệu với 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc, kinh doanh bất động sản (BĐS), thi công với những dự án lớn như Vinpearl Nha Trang, Vinpearl Phú Quốc, Vinhomes Grand Park quận 9, KN Paradise,...

Chủ đầu tư cho biết tiến độ bàn giao nhà cho cư dân đảm bảo bất chấp diễn biến dịch bệnh. Việc bàn giao chuẩn và sớm hơn tiến độ này đã góp phần củng cố niềm tin của khách hàng với dự án, uy tín chủ đầu tư, góp phần khẳng định tiềm lực tài chính của Công ty Vĩnh Thái trên thị trường.

Anh Phan Việt Phong - cư dân ở KVG The Capella Garden đánh giá cao không gian sống tại dự án.

Anh Phan Việt Phong, cư dân tại đây chia sẻ: "Tôi mua dự án từ lúc chưa hình thành, khi đó dự án mới chỉ có cơ sở vật chất, hạ tầng thì khá lo lắng. Nhưng qua tìm hiểu, tôi đã mạnh dạn đầu tư. Xuyên suốt quá trình đó, chủ đầu tư liên tục thông báo, cập nhật tiến độ thi công cũng như các đợt vào tiền. Trước khi vào tiền thì họ cũng thông báo về tiến độ đã được thực hiện để khách hàng đưa ra quyết định vào tiền tiếp hay không".

Thành công nối tiếp thành công

Nối tiếp thành công từ khu đô thị KVG The Capella Garden, chủ đầu tư Khánh Vĩnh Group (KVG) và MSH Holdings đã phát triển sản phẩm Khu đô thị nghỉ dưỡng đa chức tại trung tâm thành phố Nha Trang mang tên KVG Mozzadiso. Dự án dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 27/8 tại Quinter Central Nha Trang, 86/4 Trần Phú, Nha Trang với chủ đề "Đón sóng BĐS kỷ nguyên mới tại Nha Trang".

Sự kiện có sự góp mặt của các chuyên gia BĐS hàng đầu Việt Nam cùng các nghệ sĩ, khách mời gồm ca sĩ Tuấn Hưng, ca sĩ Văn Mai Hương và diễn viên - nghệ sĩ Lương Giang. Chương trình sẽ mở ra "thiên đường tuyệt mỹ" tại hòn ngọc và hứa hẹn thiết lập kỷ lục bán hàng mới trên thị trường cuối năm 2022.

KVG The Capella Garden được kỳ vọng là nơi an cư mang lại những giá trị sống bền vững cho cư dân, giúp KVG Mozzadiso trở thành nơi quy tụ cộng đồng thịnh vượng và điểm đến nghỉ dưỡng trên bản đồ du lịch Nha Trang và quốc tế.

Để đăng ký tham dự sự kiện liên hệ:

MSH Holdings - Đơn vị tư vấn phát triển dự án KVG Mozzadiso

Website: https://mozzadiso.com/

Hotline: 1900 588 886